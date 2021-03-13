اليابان | المستشفيات اليابانية تواجه ضغوطًا مالية متزايدة بسبب جائحة كورونا

صحة وطب 13/03/2021

تواجه المستشفيات في اليابان ضغوطًا اقتصادية لأنها تستقبل مصابي فيروس كورونا.

اضطرت المستشفيات التي تقبل مصابي فيروس كورونا إلى إنشاء تقسيم للأقسام لفصل حركة المرضى المصابين لمنع العدوى داخل المستشفى، ويواصل جميع الموظفين، بما في ذلك أعضاء الإدارة، العمل الجاد يوميًا للحفاظ على الانتشار تحت السيطرة. ولكن على الرغم من مواجهة المصاعب، فإن عائدات المستشفيات تتراجع كما يتم تخفيض علاوات وحوافز الموظفين.

منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عندما بدأت الموجة الثالثة من جائحة كورونا بالانتشار بشكل جدي، تجد المستشفيات اليابانية صعوبة في تدبير أمورها المالية. تم الكشف عن ذلك في مسح شمل 4410 مستشفى تابعة لثلاث منظمات: جمعية المستشفيات اليابانية، جمعية جميع المستشفيات اليابانية، والرابطة اليابانية لشركات الرعاية الطبية. كانت هناك ردود صالحة من 1475 مستشفى.

تم إجراء المسح على مدى 3 أشهر بين أكتوبر/ تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2020. وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض عدد المرضى الداخليين ومرضى العيادات الخارجية، وعلى الرغم من أن العمليات الجراحية الطارئة في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول ظلت على نفس مستوى عام 2019، فقد انخفض عدد العمليات الجراحية بشكل عام.

ونتيجة لذلك، انخفض ربح القطاع الطبي، وشهدت الموجة الثالثة من الوباء زيادة في معدل عجز المستشفيات. هذا شديد بشكل خاص بين المستشفيات التي كانت تقبل مرضى فيروس كورونا.

من بين 1475 مستشفى استجابت للمسح، دفعت 38.1٪ منشأة مكافآت شتاء مخفضة و0.3٪ ليس لديهم حوافز أو مكافآت على الإطلاق. شهدت المستشفيات المنخرطة في الأعمال المتعلقة بفيروس كورونا، بما في ذلك قبول مرضى فيروس كورونا أو العائدين والأشخاص الذين يحتمل تعرضهم للإصابة، تخفيض مدفوعات المكافآت بأكثر من 40٪.

في فترة التسعة أشهر بين أبريل/ نيسان وديسمبر/ كانون الأول 2020، كان هامش ربح 911 مستشفى في جميع أنحاء البلاد يعاني من عجز بنسبة 5.6٪ وتفاقم بمقدار 4.6 نقاط عن نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، إذا تمكنت المستشفيات من تلقي مساعدات مالية من الحكومة والسلطات المحلية، فمن المتوقع أن تظهر حالتها المالية بعض التحسن. قالت الجمعيات الطبية الثلاث إن المستشفيات في جميع أنحاء اليابان تكافح لحماية الرعاية الطبية الإقليمية وأن الدعم المستمر لهذه المؤسسات ضروري لتوفير الرعاية الطبية في كل منطقة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة الموضوع من بيكستا)