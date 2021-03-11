اليابان | إعادة الإعمار والوضع الحالي بعد 10 سنوات من كارثة زلزال وتسونامي 2011

كوارث 11/03/2021

بعد عقد من كارثة 11 مارس/ آذار 2011، نقوم بمراجعة البيانات الخاصة بأعمال إعاجة الإعمار على طول ساحل سانريكو وأجزاء أخرى من منطقة توهوكو والآثار المتبقية لكارثة فوكوشيما دايئيتشي النووية.

نظرة عامة على الكارثة

تحيي اليابان في 11 مارس/ آذار الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير الذي أحدث هزة قوية في معظم أنحاء اليابان ودمر ساحل المحيط الهادئ في منطقة توهوكو بتسونامي هائل. فيما يلي نلقي نظرة على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن لإعادة بناء المجتمعات والاقتصادات التي دمرت بسبب تلك الكارثة غير المسبوقة.

زلزال شرق اليابان الكبير

ملاحظات: تشمل أعداد الوفيات أيضًا الوفيات المرتبطة بالكوارث مثل الانتحار أو المرض. تشمل الوفيات والمنازل المدمرة أيضًا أرقامًا من أربع بلديات في محافظات ناغانو، نيغاتا في أعقاب زلزال 12 مارس/ آذار 2011 الذي كان مركزه في شمال ناغانو يعتقد أنه مرتبط بزلزال شرق اليابان الكبير.

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات وكالة إعادة الإعمار.

تكلفة إعادة الإعمار

إن إعادة بناء المجتمعات ودعم ضحايا الكوارث في إعادة توحيد حياتهم كان مسعى مكلفًا. حتى نهاية مارس/ آذار 2021، ستكون الحكومة قد أنفقت ما يقدر بنحو 38.9 تريليون ين على إعادة الإعمار خلال السنوات العشر الماضية، وفقًا لأرقام وكالة إعادة الإعمار. ويشمل ذلك 13.46 تريليون ين، وهو أكبر مبلغ، لبناء مساكن دائمة وإعادة بناء البنية التحتية في البلدات المتضررة من كارثة التسونامي. تم تخصيص 7.4 تريليون ين آخر لجهود الإنعاش بعد كارثة فوكوشيما دايئيتشي النووية. تتوقع الحكومة إنفاق 1.6 تريليون ين إضافي على المرحلة الثانية من عملية التعافي على مدى السنوات الأربع المقبلة.

الزراعة والثروة السمكية

كان لكارثة التسونامي خسائر فادحة في الزراعة ومصايد الأسماك والصناعات المحلية الأخرى. في العقد الذي تلا الكارثة، ركزت المشاريع على المهام العملية مثل إزالة الرواسب، وتجديد التربة المتضررة بالملوحة، وإصلاح أنظمة الري والصرف، وقد نجحت في استعادة 94٪ من الأراضي الزراعية المتضررة، حتى نهاية يناير/ كانون الثاني 2021. وقد تم إحراز تقدم مماثل في إعادة مصايد الأسماك إلى طاقتها السابقة، مع استعادة 100٪ من موانئ الصيد والمرافق ذات الصلة حتى نهاية عام 2020. ومع إعادة بناء المجتمعات، تحسنت السياحة، ولا سيما من الخارج بشكل مطرد. في عام 2019، أقام 1.68 مليون زائر أجنبي في الفنادق وغيرها من المساكن في المحافظات الست التي تشكل منطقة توهوكو. على الرغم من أن جائحة كورونا قد تسببت في خفض هذا الرقم بشكل كبير خلال عام 2020، فقد حددت السلطات هدف ما بعد الجائحة المتمثل في جذب 1.5 مليون زائر أجنبي إلى المنطقة سنويًا.

منطقة الإخلاء التي تم تقليصها

تم إحراز تقدم مطرد في عمليات إزالة التلوث في المجتمعات القريبة من محطة فوكوشيما دايئيتشي للطاقة النووية. رداً على ذلك، رفعت الحكومة تدريجياً أوامر الإخلاء التي وضعتها في كل أو جزء من 12 بلدية في أعقاب الانهيار في المحطة، على الرغم من أن أجزاء كبيرة من المناطق الأكثر تلوثًا في سبع بلديات لا تزال مغلقة أمام السكن. كما حققت إعادة بناء البنية التحتية للنقل المتضررة تقدمًا، مما أعطى دفعة للمجتمعات التي بدأت الطريق الطويل للانتعاش وإعادة الإعمار. تم استئناف بعض الخدمات الطبية وأعيد فتح عدد من المدارس، ولكن بشكل عام، كان السكان بطيئين في العودة. حتى 1 مارس/ آذار 2021، عاد 1585 شخصًا فقط، أو حوالي عُشر الأشخاص الذين تم إجلاؤهم. كان الأفراد الأصغر سناً مترددين بشكل خاص في العودة بسبب عوامل مثل استئناف حياتهم بالفعل في المجتمعات التي تم إجلاؤهم إليها وانخفاض عدد السكان وفرص العمل الضئيلة في مسقط رأسهم.

المفاعلات المتوقفة

تقدم العمل لإيقاف تشغيل وتفكيك مفاعلات فوكوشيما دايئيتشي المعطوبة، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ مما كان مخططا له في البداية. حددت خارطة الطريق الأصلية التي أصدرتها الحكومة وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية في ديسمبر/ كانون الأول 2011 جدولًا زمنيًا متفائلاً مدته 10 سنوات لإزالة جميع قضبان الوقود المستهلك من أحواض التخزين وحطام الوقود في أوعية احتواء المفاعلات كجزء من هدفها المتمثل في إكمال عملية إيقاف التشغيل بحلول عام 2051. ومع ذلك، اضطرت السلطات مرارًا وتكرارًا إلى تأجيل العمل لأنها تتعامل مع قضايا جديدة ومستمرة.

كانت واحدة من أكبر العقبات هي مستويات الإشعاع المرتفعة للغاية داخل المفاعلات، والتي أحبطت محاولات فحص الجزء الداخلي من أوعية الاحتواء. أعلنت شركة تبيكو في ديسمبر/ كانون الأول 2020 أنها ستبدأ في إزالة حطام الوقود المنصهر من الوحدة 2 في عام 2021 بمساعدة ذراع روبوت بريطاني الصنع، لكنها قالت منذ ذلك الحين إن العمل لن يبدأ حتى عام 2022 على أقرب تقدير لأنه لم يكن قادرًا على التحقق بشكل كافٍ من المفاعل، بسبب جائحة كورونا وقد تطلبت هذه النكسات وغيرها من النكسات مراجعة خارطة الطريق عدة مرات، مما أثار تساؤلات جدية حول ما إذا كانت الشركة ستكون قادرة على إكمال عملية إيقاف التشغيل والتفكيك كما هو مقرر.

إلى جانب مفاعلاتها الستة في فوكوشيما دايئيتشي، كشفت شركة تيبكو في يوليو/ تموز 2019 أنها ستوقف تشغيل مفاعلاتها الأربعة المتبقية في محطة فوكوشيما دايني للطاقة النووية على بعد 12 كيلومترًا إلى الجنوب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية.، الترجمة من الإنكليزية. صورة الموضوع: بلدة أوناغاوا بمحافظة مياغي، في 22 مارس/ آذار 2011، بعد الكارثة بفترة وجيزة، وفي 12 فبراير/ شباط 2021. توجد ساحة تسوق ومساحة متنزه أمام محطة أوناغاوا التي أعيد بناؤها وطلاء سقفها باللون الأبيض، في أعلى اليمين، تم بناء مرافق سكنية فوق أرض مرتفعة. صور جوية كيودو نيوز)