اليابان | مطلوب على وجه السرعة: وزارة وطنية لإدارة الكوارث في اليابان

مع اقتراب الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير، وقد مرت كذلك 25 عامًا على زلزال هانشين أواجي المدمر. وحتى الآن، وفي خضم جائحة كورونا، تتعرض اليابان لتهديد آخر من الكوارث الطبيعية. حيث يقول الخبراء أن هناك احتمال يتجاوز نسبة 70٪ لوقوع زلزال هائل في منطقة نانكاي خلال الثلاثين عامًا القادمة. وتحدث أخصائي إدارة الكوارث ياسوتومي ماكوتو مع كاواتا يوشيئاكي، مدير مؤسسة الحد من الكوارث وإنعاش الإنسان في كوبي، حول نظرته لإنشاء وزارة وطنية لإدارة الكوارث للتعامل مع الأزمات.

الجائحة تفضح افتقار اليابان إلى إدارة الأزمات

ياسوتومي ماكوتو: ما رأيك في أداء إدارة الأزمات في اليابان؟

كاواتا يوشيئاكي: تنتشر جائحة كورونا حاليًا بسرعة، ويجب علينا السيطرة عليها. ويجب ألا نخسر المعركة ضد فيروس كورونا. ومع ذلك، فإن الإصرار على تجنب ”المحاذير الثلاثة“ (الأماكن المغلقة، المكتظة، والتي تشهد اتصالًا وثيقًا بين الناس) وشبه الإغلاق بدون تطوير لقاح فعال، يعد عمليًا شيئًا من العصور الوسطى. لم أصدق أذني عندما قالت اللجنة الفرعية للخبراء التابعة للحكومة إننا في نقطة تحول في اتجاه خفض معدل الإصابة. ألا يجب أن نحاول إيقاف الجائحة تمامًا؟ بعبارة أخرى، لا توجد إدارة للأزمات ظاهرة على الإطلاق. ولم يقم أي شخص في الحكومة بإدارة أي أزمة فعليًا، فهم لا يعرفون ما يجب عليهم فعله.

ياسوتومي: هل ترى في هذا فشلًا كاملاً في إدارة الجائحة؟

كاواتا: نظرًا لعدم وجود طريقة يمكننا من خلالها إبقاء الإصابات عند الصفر في هذه المرحلة، يتعين علينا النظر إلى معدلات العدوى والوفيات في البلدان المتقدمة الأخرى في أوروبا وأمريكا الشمالية ونسأل أنفسنا عما إذا كنا ناجحين نسبيًا، أو ما يتعين علينا القيام به لتحقيق النجاح في السيطرة على الجائحة. لا يوجد فهم واضح لذلك على المستوى الحكومي، ولا توجد إدارة قائمة على تحقيق هدف ما. إن التوصل إلى خطة ما بمجرد وصول العدوى إلى نقطة معينة قد فات أوانه بالفعل. وفي هذه الحالة، تعني إدارة الأزمات، ضرورة أن يضع النظام الطبي أهدافًا محددة لإبقاء العدوى أقل من مستوى معين. ولكننا لم نتمكن من القيام بذلك بعد. وأنظر على ذلك على أنه حقيقة مؤسفة للغاية. وتتطلب الإدارة السليمة للأزمات الشجاعة لتجربة أفكار جديدة نظرًا لكوننا نتعامل مع أحداث غير مسبوقة. أي أن الأمر لا يحتمل سوى خيارين، إما الابتكار أو الفشل.

الحاجة لوزارة لإدارة الكوارث



السيد كاواتا يوشيئاكي.

ياسوتومي: لماذا تعتقد أن اليابان غير قادرة على التعامل مع إدارة الأزمات؟

كاواتا: إلى حد ما، كانت اليابان دولة محظوظة للغاية. وبينما فقدنا 3.1 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية، على مستوى الحروب الداخلية، أسفرت نزاعات نهضة ميجي عن مقتل 30 ألفًا فقط، بينما أدى تمرد شيمابارا بين عامي 1637 و1638، وهي المعركة الأكثر دموية في فترة إيدو [1603 - 1868]، إلى وقوع 38 ألفًا فقط من الضحايا. وإذا ما قورن ذلك بالثورة الفرنسية، التي مات فيها أكثر من مليون شخص، أو بالحرب الأهلية الأمريكية، التي قدر بعض الخبراء مقتل أكثر من 900 ألف شخص فيها، يظهر الاختلاف الهائل، فلم تواجه اليابان أبدًا أي أزمة وطنية حقيقية.

ياسوتومي: هل هناك أي منظمات يمكننا استخدامها كنماذج يحتذى بها؟

كاواتا: أعتقد أن الإجابة قد تكون مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، والتي تقود استجابة الولايات المتحدة لكورونا. ولقد زرت المقر الرئيسي لهذه المراكز في أتلانتا، في ولاية جورجيا. وتمتلك هذه المراكز 13 ألف موظف وميزانية سنوية تعادل حوالي 1.3 تريليون ين. وأعتقد أن حالة الوباء الحالية في الولايات المتحدة ليست نتيجة إخفاقات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ولكنها بالأحرى راجعة إلى أن الرئيس دونالد ترامب وإدارته لم يستمعوا لنصائح الخبراء.

تعد مراكز السيطرة على الأمراض مؤسسات عامة وخاصة. وتعتمد الولايات المتحدة على أكثر من مجرد مراكز السيطرة على الأمراض لإدارة الأزمات. فعلى سبيل المثال، تقوم الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي بتحليل حسابات وسائل التواصل الاجتماعي العامة عندما تقترب الأعاصير للمساعدة في تتبع مساراتها. وتستطيع تحليل منشورات وسائل التواصل الاجتماعي إحصائيًا لفهم ما يقلق الجمهور، بمعنى أنهم يستخدمون شبكات التواصل الاجتماعي للتحقيق في القضايا البيئية الحالية والاستعداد لها.

يجب أن يكون الهدف الرئيسي دائمًا هو تقليل الضرر، وليس مناقشة النتائج بعد وقوع الحدث.

ياسوتومي: ولهذا السبب تدافع عن وجود وزارة لإدارة الكوارث؟

كاواتا: ما أتخيله للإشراف على إدارة الأزمات في اليابان هو كيان مثل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بالولايات المتحدة. فقد حددت الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ خمسة عشر نوعًا من الكوارث ذات الخطر الخاص على البلاد. كما يوجد لديهم أيضًا خمسة عشر مهمة دعم في حالات الطوارئ لتوفير التنسيق المشترك بين الوكالات في استجابتها، والصحة العامة والخدمات الطبية هي واحدة من تلك. وتتولى وزارة الصحة والخدمات الإنسانية زمام القيادة تحت مظلة الوكالة، وتنسق مع مركز السيطرة على الأمراض ومعهد الحساسية والأمراض المعدية. ويمكن لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية أيضًا تخصيص تمويل كافٍ للسماح لهم بالعمل بالشكل الذي يرونه مناسبًا. بينما هنا في اليابان، تتحكم وزارة المالية في كل الميزانية وهناك قواعد صارمة تمنع الاستخدام المجاني للتمويل.

ويبدو الأمر كما لو كان هناك منظومة إضافية تعيق التقدم، ويمنع عمل الإدارة المناسبة للأزمات. ففي الولايات المتحدة، إذا أعلن الرئيس حالة الطوارئ، يمكن للوكالة البدء على الفور في توزيع الأموال. ويجري تغطية الأموال المصروفة من خلال الحسابات الفيدرالية. ومن حيث المبدأ، تغطي الحكومة الفيدرالية ثلاثة أرباع الأموال، ولكن يوجد نظام قائم للسماح بالتغطية الكاملة إذا ما اقتضت الحاجة لذلك. وتعد القدرة على نقل الأموال بسرعة في مثل تلك المواقف، أمرًا حيويًا. ولكن حتى لو تمكنا من إنشاء وزارة لإدارة الكوارث، لا أتصور أنها ستكون معصومة من الخطأ. فنجد في تاريخ الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، سلسلة من الإخفاقات، لكن تلك الإخفاقات أدت بالوكالة إلى ما هي عليه اليوم. ولهذا السبب يجب أن نبدأ باعتماد الوكالة الفيدرالية كنموذج، مع العمل على تحسين هذا النموذج شيئًا فشيئًا. نظرًا لأنه من الخطأ البدء من الصفر في صنع شيء ياباني بحت.

دروس زلزال شرق اليابان الكبير بعد عقد من الزمن

ياسوتومي: ما الذي يمكن تعلمه من كوارث الماضي؟

كاواتا: سيشهد 11 مارس/ آذار 2021، الذكرى العاشرة لزلزال شرق اليابان الكبير. وإذا نظرنا، على سبيل المثال، إلى جهود إعادة الإعمار في ريكوزينتاكاتا بمحافظة إيواتي، فقد اقترحنا رفع مستوى المدينة بشكل مخطط لمقاومة تسونامي قد يصل إلى 18 مترًا، ونقل المناطق السكنية إلى ما كانت عليه قبل الكارثة إلى تلك المنطقة المرتفعة. ويمكن استخدام المساحة التي تم إنشاؤها حديثًا أسفل هذا الارتفاع لتخزين المياه في حالات الطوارئ. ومع ذلك، فإن المشروع الحالي يستخدم التربة بدلاً من الخرسانة، مما جعل الأمر يستغرق وقتًا أطول بكثير مما كنا نتصور. والمشكلة الآن هي أن من تم إجلاؤهم من المدينة لا يعودون إليها. حيث عاد حوالي ثلث السكان فقط. وكان من الممكن أن ينتهي العمل بشكل أسرع إذا تم استخدام الخرسانة، لكن الحل الحالي ببساطة لم يكن مبتكرًا. وهذا أمر مؤسف ومحافظ للغاية.

بمعنى ما، تتيح الكوارث فرصة لبداية جديدة. وكان من الصعب جدًا قبل زلزال هانشين أواجي المدمر عام 1995، نقل منطقة ناغاتا في كوبي، لكن الزلزال حل هذه المشكلة مرة واحدة. وبغض النظر عن النتائج الجيدة أو السيئة، تمكنت تلك الأماكن التي استعدت مسبقًا من تحقيق نتائج جيدة.

ياسوتومي: كيف نستفيد من دروس زلزال شرق اليابان الكبير؟

كاواتا: يقوم معهد هيوغو التذكاري لبحوث الزلازل للقرن الحادي والعشرين حاليًا بتنفيذ مشروع لاعادة الحياة بعد زلزال شرق اليابان الكبير نيابة عن وكالة إعادة الإعمار. وبدأت الوكالة المشروع لإنشاء بحث يمكن أن يكون مفيدًا عند وقوع الكوارث التالية. وكان هناك 672 مشروعًا لإعادة الإعمار بدأت بعد زلزال شرق اليابان الكبير، وتهدف إلى استخدامها في حالة وقوع زلزال في حوض نانكاي أو عند العاصمة. فعلى سبيل المثال، أعيد بناء شارع التسوق كينغون في مدينة كوماموتو بعد زلزال كوماموتو 2016 باستخدام الإعانات الجماعية. وبينما تعرضت المنطقة للدمار، تم ترميمها باستخدام الدروس المستفادة من زلزال شرق اليابان الكبير.

ومن أجل الاستفادة من أفضل الممارسات المكتسبة بعد كارثة زلزال شرق اليابان الكبير، نقوم الآن بإعداد مناقشات حول مواضيع المعيشة والصحة والعمل وتخطيط المدن والأطفال والشباب لتقديمها إلى الحكومات المحلية اعتبارًا من مارس/ آذار 2021.

ياسوتومي: هل وزارة إدارة الكوارث ستكون قادرة على التواصل ومتابعة هذه الدروس؟

كاواتا: نعم، إذا أنشأنا وزارة إدارة الكوارث، سيمكننا الحفاظ عليها للمستقبل. ومجلس الوزراء حاليًا ليس لديه مثل هذا التفكير. تم نقل الدروس المستفادة من زلزال هانشين-أواجي المدمر لاستخدامها بعد وقوع زلزال شرق اليابان الكبير، أي أننا استفدنا من تطبيق أفضل الدروس في التعامل مع الآثار التي خلفها زلزال شرق اليابان. وإحدى هذه الأمثلة، هو فكرة خطرت لي حول ”السكن المؤقت المخصص“ بالتشاور مع حاكم نيغاتا آنذاك إيزوميدا هيروهيكو، إثر وقوع زلزال نيغاتا تشوئيتسو في أكتوبر/ تشرين الأول 2004. ووقع الزلزال مع اقتراب فصل الشتاء، وكان من الواضح أن بناء المساكن المؤقتة لن يتم في الوقت المناسب. لذا قررنا تخصيص مساكن مؤقتة مستفيدين من وجود منازل فارغة ووحدات سكنية في مدينة نيغاتا، كانت قد نجت من أضرار طفيفة. واستخدم 470 شخصًا هذه المساكن وقتها. ولكن في حالة منطقة توهوكو، تمكن حوالي 86 ألف شخص من العثور على مأوى. وكانت القدرة على تأمين كميات كبيرة من المساكن مسبقًا مفيدة بشكل لا يصدق. وكانت مثالًا على الإجلاء الجماعي الناجح.

خسارة الفشل في تمرير الخبرات

ياسوتومي: كيف يمكننا تفادي الكوارث الوطنية؟

كاواتا: في السنوات العشرين الماضية، كان لدينا أكثر من عشرين وزير دولة مختلف لإدارة الكوارث. ويعد هذا المنصب حافلًا بالمهام الموكلة إليه، ويتطلب فريق دعم كبير. ولكن ليست هناك حاجة لإنشاء وزارة كبيرة لإدارة الكوارث فجأة وإثارة غضب وزارة المالية بالتالي. يمكننا أن نبدأ بمنظمة صغيرة، ثم نوسعها ببطء. يمكن حتى أن تبدأ كوكالة لإدارة الكوارث، بدلاً من أن تبدأ كوزارة كاملة. وإحدى أفكاري الأولى، تتمثل في إعادة تنظيم وكالة إعادة الإعمار الحالية لتصبح وزارة يمكنها أيضًا التعامل مع الكوارث الجديدة بدلاً من مجرد العمل على إعادة الإعمار بعد وقوع الكارثة.

وماذا يمكن أن تفعل وزارة إدارة الكوارث؟ يجب أن تكون قادرة على أخذ زمام المبادرة وتحريك الأموال. أحد الأسباب التي تجعل اليابان ليست أكثر وعيًا بإدارة الأزمات هو التفكير المحافظ المتأصل في الوكالات الحكومية، التي تميل إلى حماية منظماتها الحالية قبل كل شيء. والآن، حتى مع تزايد الوعي باحتمالية حدوث كارثة وطنية بسبب زلزال نانكاي المحتمل، لا يزال التركيز على تقليل الضرر منخفضًا. وفي الأساس، لن تفعل أي وكالة أي شيء على الإطلاق حتى يحدث شيء ما بالفعل. وفي اليابان، من الواضح أن الناس يريدون تجنب التفكير في المخاطر، ويترددون في استخدام التمويل في أي شيء لن يكون له فائدة مباشرة وفورية. ويغيب التفكير في الكيفية التي يجب أن نستعد بها للمخاطر المستقبلية، مع انعدام رؤية توجه أمتنا في أي موقف تتخذه.

ويجب أن تكون لدينا أهداف أكثر واقعية. وعلينا أن نتخيل آلية إدارة المخاطر بينما نفكر في مجتمع متغير باستمرار. فالتحديات التي سنواجهها ليست هي نفسها تحديات الماضي، وعلينا التعامل مع ذلك. ويجب أن تقوم أي وزارة جديدة لإدارة الكوارث على هذه الرؤية. وسيكون من المؤسف عدم استخدام ما تعلمناه من تجاربنا في زلزال هانشين أواجي المدمر، وزلزال شرق اليابان الكبير، وزلزال كوماموتو، بالإضافة إلى كوارث الفيضانات العديدة في اليابان، في الكارثة الكبرى التالية.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: اجتماع التقييم غير المعتاد الذي أقيم للتدريب على مواجهة زلزال كبير محتمل في المنطقة البحرية الواقعة أمام جزيرة شيكوكو، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، في وكالة الأرصاد اليابانية في طوكيو. جيجي برس)