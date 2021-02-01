اليابان | سكة حديد وادي كوروبي: مناظر خلابة وينابيع مياه ساخنة بانتظار الركاب في مسار يحبس الأنفاس

يغرق ركاب قطارات مفتوحة في الهواء الطلق على سكة حديد وادي كوروبي في بحر من المشاهد الأخاذة من الجمال الطبيعي على طريق تنتشر على جانبيه ينابيع مياه ساخنة متدفقة ومشاهد تحبس الأنفاس.

الاستمتاع بمناظر طبيعية بانورامية من قطار مفتوح

يعد وادي كوروبي في محافظة توياما أحد أفضل المواقع ذات المناظر الخلابة في اليابان. يمكن لزوار المنطقة الاستمتاع بجمال الطبيعة على جانبي قطارات مفتوحة على الهواء الطلق تابعة لسكة حديد وادي كوروبي. يمتد الخط حوالي 20 كيلومترا من محطة أونازوكي على الطرف الشمالي للوادي إلى محطة كيياكيدايرا في الجنوب. تجذب الرحلة الركاب على طول طريق تنتشر على طرفيه معالم مثل واجهات صخرية شديدة الانحدار وقمم شاهقة وجسور سكك حديدية معلقة في الهواء بطول عشرات الأمتار. في كل مرة يخرج القطار من أحد الأنفاق يتكشف مشهد جديد مثير.



تقع محطة أونازوكي على بعد 5 دقائق سيرا على الأقدام من محطة أونازوكي أونسين على سكة حديد توياما تشيهو.



تظهر من بعيد القمم الست لداشيروبّو.

تشكل الوادي بفعل نهر كوروبي الذي يجري بين سلسلة جبال تاتيياما الشهيرة بقمم مثل جبل تسوروغي وجبل ياكوشي وبين سلسلة جبال أوشيرو تاتيياما التي تضم جبل هاكوبا. يأخذ الوادي العميق شكل حرف V الإنجليزي وفيه نهر بلون أخضر زمردي وغاباته كثيفة، ويتميز بفارق ارتفاع يبلغ 3 آلاف متر بين بدايته ونهايته. ويعتبر أحد أودية اليابان الثلاثة العظيمة إلى جانب وادي كييوتسو بمحافظة نييغاتا ووادي أوسوغيداني بمحافظة ميي.

يمكن لركاب سكة حديد وادي كوروبي الاختيار بين العربات المفتوحة على الهواء الطلق والعربات المغلقة. ولكن نيشيدا يوشيهيرو من قسم العلاقات العامة في شركة سكة الحديد يقول إن العربات المفتوحة على الهواء الطلق هي أفضل طريقة للاستمتاع بالمناظر الخلابة، وإن كان يقترح أن يحضر الركاب سترا معهم لأن الكثير من الأنفاق التي يمر بها القطار باردة. بعد استمتاع الركاب بالهواء الطلق قد يرغبون في الجلوس في العربات المغلقة الأكثر راحة في طريق العودة.



يحب هواة التقاط الصور تصوير القطار الفاتن أثناء مروره بجوارهم.



العربات المفتوحة على الهواء الطلق تحظى بشعبية بين السياح.



تحمي عربات ’’الاسترخاء‘‘ المغلقة المزودة بمقاعد يمكن تغيير اتجاهها، الركاب من الطقس البارد بينما يستمتعون بالمناظر.

من حصان عمل إلى قطار سياحي

تضم محطة أونازوكي العديد من المعالم السياحية القريبة بما في ذلك ممشى يامابيكو. يأخذ ممر المشاة السياح عبر جسر حيث يمكنهم مشاهدة القطارات تعبر جسر شين يامابيكو الذي يمتد فوق جانبي الوادي. يمكن للزوار أيضا الاستمتاع بالمشهد الخلاب من نقطة المراقبة يامابيكو في أقصى نهاية منطقة وقوف السيارات في المحطة. إنها مكان مفضل للمصورين الذين ينتظرون بفارغ الصبر لالتقاط صورة للقطارات الخارجة من نفق مجاور أثناء مرورها على الجسر.

تحتوي محطة أونازوكي على صالة طعام ومقهى ومتجر للهدايا التذكارية. يوجد أيضا معرض في الطابق الثاني يوضح تفاصيل تاريخ سكة حديد وادي كوروبي.



سائحتان تلوحان بيديهما إلى القطار الذي يعبر جسر شين يامابيكو.



منظر للقطار من نقطة المراقبة يامابيكو



يحتوي متجر الهدايا التذكارية على الكثير من البضائع التي يدخل في تصميمها أشكال قطارات.



يتتبع معرض في الطابق الثاني من محطة أونازوكي المراحل التاريخية لخط القطار.

تم تشييد سكة حديد وادي كوروبي في البداية لنقل مواد لبناء محطات الطاقة الكهرومائية على طول النهر. ولكن مع انتشار أنباء المناظر الخلابة التي تصادف على الطريق، تم تغيير الغرض منه لاحقا ليصبح لنقل السياح.

هناك العديد من منشآت الطاقة الكهرومائية على نهر كوروبي، وأشهرها هو سد كوروبي على الروافد العليا للنهر بعد محطة كيياكيدايرا. افتتحت الأجزاء الأولى من خط القطار في عام 1926، ولكن لم يبدأ تشغيل المسار بأكمله بين محطتي أونازوكي وكيياكيدايرا حتى عام 1937.



سد أونازوكي هو أحد محطات الطاقة الكهرومائية العديدة على طول الخط، ويقع هو وخزانه على مسافة قصيرة من محطة أونازوكي.

كان باستطاعة السكان المحليين في البداية ركوب الخط مجانا، ولكن مع انتشار أنباء المناظر الخلابة على طول الطريق ركز مشغلو سكة الحديد اهتمامهم إلى الإمكانات السياحية للمنطقة. وبمرور الوقت بدأ الخط في جذب أعداد كبيرة من متسلقي الجبال والمسافرين المتجهين إلى الينابيع الساخنة المجاورة. ومع زيادة عدد الركاب قررت سكة الحديد في عام 1929 تقاضي أجرة من الركاب. ولكن لأن الهدف الرئيسي للخط ظل نقل مواد البناء، فقد كانت التذاكر تحذر الركاب من أن سكة الحديد لا تتحمل أي مسؤولية عن سلامتهم.

بعد الحرب العالمية الثانية تولت شركة كانساي للطاقة الكهربائية إدارة محطات الطاقة الكهرومائية على طول نهر كوروبي، وفي عام 1953 افتتح الخط خدمة منتظمة لنقل الركاب. وفي عام 1971 أصبحت سكة حديد وادي كوروبي تابعة لشركة KEPCO، ومع مرور الوقت أصبح الخط يُعرف بمودة باسم ’’قطار الترولي‘‘.



تذكرة تعود لعام 1951 تنص على أن سكة الحديد غير مسؤولة عن سلامة الركاب.



محطة الطاقة شين ياناغاوارا التي تشبه القلعة هي منشأة جديدة نسبيا بدأت العمل في عام 1993.

جنة هواة التصوير

على طول امتداد طويل من خط رحلة الذهاب حتى محطة كانيتسوري يجري نهر كوروبي على اليمين بينما على اليسار تلوح في الأفق تضاريس جبلية. يمكن رؤية أفضل المناظر على الجانب الأيمن من القطار، حيث يمكن للركاب الاستمتاع بالمناظر البانورامية الخلابة بالكامل. يقدم القطار عبر نظام الإذاعة الصوتية لديه خدمة الإعلان عن المشاهد القادمة. عند التوجه من محطة أونازوكي إلى محطة كوروناغي يمكن للركاب رؤية جسر معلق نُصب لتمكين قرود المكاك المقيمة في المنطقة من التنقل بين جانبي النهر. ومن يحالفه الحظ من الركاب قد يتمكن من رؤية قرود تعبر الجسر.

جسر أتوبيكي الأزرق بالقرب من محطة كوروناغي معلق على ارتفاع 60 مترا فوق سطح الأرض وهو أعلى ارتفاع على الطريق. استمد الجسر اسمه من العبارة اليابانية ’’أتوبيكي‘‘ والتي تعني ’’التراجع‘‘ وهو شيء يُزعم أن المتسلقين يفعلونه بدافع الخوف عند التحديق إلى الأسفل من الارتفاع الشاهق. وكما مشهور عن الجسر، فهو يتيح إطلالة على قناة سد ومنحدرات جبلة شديدة تحبس الأنفاس.



يسمح الجسر المعلق لقرود المكاك بالتحرك ذهابا وإيابا عبر النهر



قطار يغادر محطة كوروناغي متجها إلى جسر أتوبيكي.



قناة تحمل المياه إلى محطة الطاقة شين ياناغاوارا، كما تُرى من جسر أتوبيكي.

الجزء من سكة الحديد بين محطتي كوروناغي وكانيتسوري يمر بجوار منحدرات وتشكيلات صخرية رائعة.

يسير القطار في محطة كانيتسوري في مسار جانبي للسماح للقطارات القادمة من الاتجاه المعاكس بالمرور قبل أن يعكس القطار اتجاهه ويواصل طريقه في الوادي الضيق. إن مناورة تبديل اتجاه القطارات هي أمر نادر المشاهدة في اليابان ويتعين على عشاق السكك الحديدية رؤيتها. يمكن للزوار أيضا التمشي إلى النهر، حيث تتدفق العائلات في أشهر الصيف هربا من الحرارة. على طول ضفة النهر تتدفق في أحد الأمكنة مياه حرارية من جوف الأرض باتجاه السطح، ويمكن للزوار عمل حمامات ينابيع مياه ساخنة خاصة بهم في الهواء الطلق عن طريق وضع الصخور بشكل مدروس لتشكيل بركة مياه.



يسير القطار بمحاذاة سد داشيدايرا.



خلف الجسر الأحمر عند محطة كوروبي للطاقة رقم 2 تظهر واجهة جرف نيزوميغائشي التي يبلغ ارتفاعها 200 متر.



قطار متوقف مؤقتا عند جانب محطة كانيتسوري للسماح بمرور العربات القادمة من الاتجاه المعاكس. يعود القطار مجددا إلى المسار الرئيسي بالتراجع لمسافة قصيرة.



يتصاعد البخار من ضفة النهر بالقرب من محطة كانيتسوري. إن ينبوع المياه الساخنة هذا مكان رائع لإجراء حمام مرتجل للأرجل.

التوقف على طول الخط

يوجد عدد من الفنادق والنزل التي تحتوي على ينابيع مياه ساخنة بالإضافة إلى العديد من الأماكن الجذابة حول كيياكيدايرا المحطة الأخيرة على الخط. تكون المناظر من جسر أوكوكاني على ارتفاع 34 مترا رائعة، كما أن واجهة المنحدر التي تتدلى فوق الممشى تشكل مشهدا يحبس الأنفاس.

تستغرق الرحلة إلى نهاية الخط ساعة ونصف، وحمام الأقدام المجاني عند ضفة النهر متعة حقيقية. يمكن للزوار أيضا أخذ قسط من الراحة في مركز الزوار الذي يحتوي على معرض عن الطبيعة في وادي كوروبي وتاريخ عملية التطوير على طول الطريق.



نقطة رصد فوق محطة كيياكيدايرا.



جسر أوكوكاني المطلي باللون القرمزي على الطريق إلى باباداني أونسين يضفي بقعة ملونة إلى المساحات الخضراء المورقة. في الخلفية إلى اليمين توجد محطة نهر كوروبي للطاقة رقم 3.



يسير الزوار على الممشى تحت ما يشبه شرفة من صخرة ضخمة.



تتيح نقط الرصد على ضفة النهر رؤية إطلالات جيدة على الجبال المحيطة. حمام الأقدام المجاني هو عامل جذب شهير.

تشتهر المنطقة بتساقط الثلوج بكثافة ما يجبر سكة الحديد على تعليق الخدمات من ديسمبر/كانون الأول إلى منتصف أبريل/نيسان. يُستأنف تشغيل الخط بين محطتي أونازوكي وساسادايرا في منتصف أبريل/نيسان، بينما يعمل باقي الخط من مايو/أيار إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني. يقول نيشيدا موظف العلاقات العامة، كل فصل من فصول السنة يتيح للزوار رؤية أماكن جذب مميزة بما في ذلك الجبال المغطاة بالثلوج والتي تتناقض في لونها مع الخضرة الربيعية الناشئة، والمياه الباردة على ضفة النهر في الصيف، والألوان الخريفية الرائعة لأوراق الأشجار. وهو يشجع الزوار على النزول من القطار لاستكشاف المعالم حول المحطات في أوقات فراغهم.



بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول يكون الثلج مرئيا بالفعل على قمم الجبال.

سكة حديد وادي كوروبي

محطة أونازوكي : 11 كوروبيكيوكوكو-غوتشي، كوروبي، محافظة توياما

: 11 كوروبيكيوكوكو-غوتشي، كوروبي، محافظة توياما في فترة التشغيل : أونازوكي-كيياكيدايرا، 1 مايو/أيار إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، يعمل بين أونازوكي وساسادايرا في الفترة ما بين 20-30 أبريل/نيسان.

: أونازوكي-كيياكيدايرا، 1 مايو/أيار إلى 30 نوفمبر/تشرين الثاني، يعمل بين أونازوكي وساسادايرا في الفترة ما بين 20-30 أبريل/نيسان. التعريفة : أونازوكي-كيياكيدايرا (ذهاب وإياب)، للبالغين 3960 ينا وللأطفال 1980 ينا، يضاف لتلك التعريفة مبلغ 530 ينا لعربة ’’الاسترخاء‘‘ و 370 ينا للعربة الفاخرة.

: أونازوكي-كيياكيدايرا (ذهاب وإياب)، للبالغين 3960 ينا وللأطفال 1980 ينا، يضاف لتلك التعريفة مبلغ 530 ينا لعربة ’’الاسترخاء‘‘ و 370 ينا للعربة الفاخرة. مواعيد القطارات: يرجى مراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للحصول على المعلومات.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. التقرير والنص والصور من Nippon.com. صورة العنوان: القطار يعبر جسر شين يامابيكو)