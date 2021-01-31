اليابان | استطلاع: انخفاض رغبة الشباب الياباني في الزواج

هو وهي 31/01/2021

وجدت دراسة استقصائية أن 73.8٪ من الشباب في سن العشرين في اليابان إما أرادوا الزواج قريبًا أو في وقت ما في المستقبل، وهو مستوى منخفض جديد.

كان هناك انخفاض سريع في عدد الأشخاص الذين لديهم الرغبة في الزواج، حيث وصلت النسبة لأدنى مستوياتها على الإطلاق في اليابان. حيث ذكرت ذلك شركة التعريف بشريك الحياة O-net عندما أجرت مسحها السنوي للبالغين الجدد الذين بلغوا 20 عامًا. في عالم تم فيه إلغاء أو تأجيل العديد من احتفالات بلوغ سن الرشد هذا العام بسبب جائحة كورونا، يبدو أن الشباب يواجهون صعوبة أيضًا في الحب.

تجري O-net مسحًا سنويًا منذ عام 1996. وقد تلقت 618 ردًا في المجموع، من 309 من الرجال والنساء.

قال 24.8 ٪ فقط من المستجيبين أن لديهم حاليًا شريكًا من الجنس الآخر. انخفضت نسبة الأشخاص الذين يتواعدون مع بعضهم البعض على مدار 26 عامًا منذ بدء المسح. بعد أن وصل إلى مستوى منخفض بلغ 23.0٪ في عام 2011، بدأ المعدل في الارتفاع مرة أخرى وظل ثابتًا لبضع سنوات من عام 2017. ومع ذلك ، في عام 2021، انخفض بمقدار 5 نقاط مقارنة بالعام السابق، مما جعله يقترب من أدنى مستوى قياسي له. حسب الجنس، كانت هناك زيادة طفيفة في معدل الرجال، ولكن انخفض معدل النساء بأكثر من 10 نقاط. تشير الشركة إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالحب، كان لوباء كورونا تأثير أكبر على النساء.

قال حوالي 73.8٪ من المجيبين إنهم إما يريدون الزواج قريبًا أو في وقت ما في المستقبل. كان هذا أيضًا انخفاضًا بمقدار 5 نقاط عن عام 2020 وانخفض عن أدنى معدل سابق كان 74.3٪ في عام 2016. وبينما بقي المعدل عند الرجال كما هو، انخفض المعدل بين النساء بمقدار 5 نقاط. تدعم هذه النتائج النظرية القائلة بأن المرأة أصبحت أقل ميلًا للزواج.

نظرًا لأن انتشار فيروس كورونا يعني أن طلاب الجامعات يكافحون لتأمين وظائف بعد التخرج، فمن الطبيعي ألا يكون لديهم وقت للتفكير في الزواج. بينما قد يبدو أن الشباب غير مكترثين بفكرة الزواج، خلصت O-net إلى أن فيروس كورونا كان له تأثير كبير، ومع تحسن الوضع، كذلك سيكون الدافع للزواج. قد تتأثر هذه النظرة المتفائلة بشأن الانتكاسة المؤقتة جزئياً بتوقعات النمو في مجال تنظيم حفلات الزفاف.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)