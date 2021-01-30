اليابان | انخفاض وفيات الحوادث المرورية خلال عام 2020 في اليابان

مجتمع 30/01/2021

وصلت وفيات حوادث المرور السنوية في اليابان في عام 2020 إلى مستوى قياسي منخفض، على الرغم من عدم تحقيق هدف الحكومة المتمثل في خفض وفيات حوادث المرور إلى 2500 حالة وفاة أو أقل.

بلغ إجمالي وفيات حوادث المرور في عام 2020، 2839 حالة، بانخفاض على أساس سنوي قدره 376 حالة. وهذا يمثل رابع أدنى مستوى قياسي على التوالي منذ حفظ السجلات لأول مرة في عام 1948، والمرة الأولى التي يقل فيها الرقم عن 3000 حالة. معدل الوفيات لكل 10000 شخص هو شخص 2.25، وهو أقل من سُبع المعدل في عام الذروة عام 1970، عندما كان هناك 16.33 حالة وفاة لكل 100000 شخص. تشير الإحصاءات الأولية إلى أنه في المجموع، كان هناك 309000 حادث مروري في عام 2020، بانخفاض سنوي بنسبة 20٪ تقريبًا.

ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور بشكل حاد من الخمسينيات إلى الستينيات مع الزيادة السريعة في عدد السيارات على الطريق. جعلت اليابان أحزمة الأمان إلزامية للمقاعد الأمامية على الطرق السريعة والطرق السريعة في عام 1985 وعلى جميع الطرق في عام 1992. بدءًا من منتصف التسعينيات، كانت هناك تدابير أخرى لتحسين سلامة القيادة مثل التوسع السريع للمركبات المجهزة بأكياس هوائية، مما أدى إلى حدوث انخفاض في الوفيات. في الآونة الأخيرة، يتم تجهيز المركبات بشكل متزايد بتقنيات السلامة الوقائية مثل أنظمة تجنب الاصطدام وأنظمة منع مغادرة المسار. أصبح استخدام مسجلات القيادة أكثر شيوعًا، ويُعتقد أيضًا أن هذا شجع على القيادة الآمنة. كان العامل الآخر الذي أدى إلى خفض الوفيات في عام 2020 على وجه الخصوص هو انخفاض عدد المركبات على الطريق نتيجة بقاء المزيد من الأشخاص في منازلهم وسط جائحة كورونا.

انخفضت وفيات حوادث المرور بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر عامًا بعد عام بمقدار 186 لتصل إلى 1596 حالة، لكن النسبة المئوية للوفيات التي تشمل الأشخاص في تلك الفئة العمرية ارتفعت إلى 56.2٪. سيتطلب المزيد من خفض الوفيات اتخاذ تدابير لمنع حوادث المرور بين كبار السن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)