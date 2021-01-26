اليابان | اليابان: تأجير الموارد البشرية للتغلب على البطالة في اقتصاد يعاني من فيروس كورونا!

يتسبب الأثر الاقتصادي للوباء في فقدان الوظائف في البلدان حول العالم. تتضمن استجابة الحكومة اليابانية الترويج لمبادرة تقوم بموجبها المؤسسات التي تعاني من نقص الموظفين بـ ”تأجير“ الموظفين من نظرائهم الذين يعانون من زيادة عدد الموظفين. من خلال تعزيز حركة اليد العاملة، يساعد هذا الترتيب على الحماية من البطالة في المجتمع الياباني.

جائحة كورونا وأزمة البطالة

مر نحو عام منذ تأكيد أول حالات إصابة بـفيروس كورونا في مدينة ووهان بالصين. في البداية، كان يُنظر إلى فيروس كورونا الجديد على أنه مصدر قلق محلي للصين، ولكن في مارس/ آذار 2020 انتشر إلى أوروبا، وتطور الوباء حاليًا إلى جائحة عالمية. في أبريل/ نيسان، أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ استجابة لانتشار الفيروس. تم رفع حالة الطوارئ في مايو/ أيار، وبعد ذلك نفذت الإدارة حملة لتنشيط السياحة الداخلية تحت مسمى Go To التي تتكون من برامج تهدف إلى تحفيز الاقتصاد المتضرر بشدة من خلال تقديم حوافز مالية كبيرة للأشخاص للقيام برحلات وتناول الطعام في الخارج ورعاية المتاجر المحلية. لكن في الخريف انتشر الوباء في اليابان مرة أخرى، وكان لا بد من تقليص الحملة. كان يُخشى أن يؤدي الترويج للسفر بين المدن إلى الانتشار السريع للفيروس، مما يؤدي إلى نمو حاد في الحالات الشديدة بين كبار السن وغيرهم من الفئات المعرضة للخطر، وهو تطور يمكن أن يضغط على المرافق الطبية في البلاد.

حتى يتم السيطرة على المرض من خلال العلاجات واللقاحات الفعالة، سيواجه الناس قيودًا على ما يمكنهم القيام به، كما سيتم تقييد النشاط الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، يتسبب الوباء في فقدان الوظائف في البلدان حول العالم. في الولايات المتحدة، ارتفع معدل البطالة بأكثر من 10 نقاط في أبريل/ نيسان وحده، بعد ذلك انخفض الرقم، لكنه لا يزال عند 6.9٪ حتى أكتوبر/ تشرين الأول. في ألمانيا، ارتفعت البطالة إلى 4.6٪ في سبتمبر/ أيلول، بزيادة تزيد على نقطة واحدة عن مستوى ما قبل الوباء في فبراير/ شباط.

ترسم أرقام التوظيف الرسمية في اليابان صورة أفضل: في نوفمبر/ تشرين الثاني كان معدل البطالة منخفضًا عند 2.9٪، بعد أن ارتفع بمقدار 0.5 نقطة فقط منذ فبراير/ شباط. ولكن هذه ليست القصة كلها. في أبريل/ نيسان، انخفض عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف بأكثر من مليون - وهو انخفاض استغرق عدة أشهر لحدوث الركود بعد انهيار بنك ليمان براذرز في عام 2008. وكان غالبية الذين طردوا أو تم تسريحهم من العمل موظفين غير دائمين، بمن فيهم الشباب والنساء في سن تربية الأطفال وكبار السن.

وسبب التفاوت هو أن معدل البطالة يقيس البطالة ليس بإحصاء جميع الأشخاص العاطلين عن العمل، ولكن بحساب أولئك الذين يبحثون عن عمل فقط. وهذا يعكس التصور التقليدي السائد في الماضي بأن فئة العاطلين عن العمل تضم عددًا قليلاً من أرباب الأسر (المعيلون). نظرًا لأن معظم هؤلاء في هذه الفئة لا يحتاجون بشكل عاجل إلى العثور على وظيفة جديدة، كما يعتقد، فلا داعي لأن يتم اعتبارهم عاطلين عن العمل.

ومع ذلك، فقد شهدنا في السنوات الأخيرة نموًا في أعداد أولئك الذين، رغم أنهم ليسوا معالين تقليديين من الذكور، يحتاجون إلى كسب المال - على سبيل المثال، طلاب الجامعات الذين لا يدعمهم آباؤهم ماديًا، والنساء المتزوجات اللائي يتمتع أزواجهن بدخل منخفض وكبار السن الذين لا يستطيعون الحصول سوى على معاشاتهم التقاعدية فقط. إن تأثير الانكماش الاقتصادي الذي يتسبب في نضوب وظائف مثل هؤلاء كبير. على الرغم من انخفاض أعداد الأشخاص الذين يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل بشكل كبير عن المستويات التي حدثت في وقت سابق أثناء الوباء، إلا أنها لا تزال أعلى من المعتاد. وما لم يتحسن النشاط الاقتصادي بشكل كبير، فمن المحتمل أن نشهد ارتفاعًا في معدل البطالة الرسمي أيضًا.

اللقاح ليس الحل السحري للاقتصاد

للحكم على آفاق التوظيف، نحتاج إلى قياس آفاق الاقتصاد. العامل الأكبر هو المسار المستقبلي للوباء. في هذا الصدد، فإن الأخبار التي تفيد بأن شركات الأدوية الغربية الكبرى قد طورت لقاحات فعالة أمر مشجع. سيكون برنامج التطعيم غير مسبوق من حيث الحجم، وهناك بعض الأشياء المجهولة، مثل مخاطر الآثار الجانبية. ولكن مع استمرار التطعيم سيزداد عدد الأشخاص الذين لديهم مناعة ضد الفيروس، وإذا تمكنا من تجاوز هذا الشتاء، فمن الممكن أن يصبح من الممكن زيادة النشاط الاقتصادي بدءًا من الربيع المقبل.

حتى إذا انتهت جائحة كورونا، فمن المحتمل أن يستغرق الأمر عدة سنوات حتى يتعافى الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الجائحة. هذا لأن الفيروس قد غير شكل الاقتصاد العالمي. أصبحت المواجهة بين الولايات المتحدة والصين مستعصية على الحل، ونتيجة لذلك من المحتم أن تتباطأ وتيرة النمو في التجارة العالمية. وفي الوقت نفسه، أنفقت الحكومات الوطنية في جميع أنحاء العالم مبالغ طائلة على تدابير للتعامل مع الوباء، ومن المرجح أن تؤدي الحاجة إلى تشديد إجراءات التقشف إلى خفض معدل النمو الاقتصادي وتقييد التوسع في الواردات. ستكون هذه أنباء سيئة لليابان التي تعتمد بشدة على الطلب الخارجي.

سيكون لعملية الرقمنة المتسارعة تأثير كبير أيضًا. سيؤدي الارتفاع في التسوق عبر الإنترنت والعمل عن بُعد إلى تغييرات في تحديد مواقع المتاجر والمكاتب الفعلية وتشغيلها، وسيؤثر أيضًا على التوزيع والنقل العام. سنرى اندماج المؤسسات القائمة وظهور أعمال تجارية جديدة تتجاوز الخطوط الفاصلة بين الصناعات؛ مثل هذه التطورات ستؤدي إلى إعادة الهيكلة والتجميع في كل مجال من مجالات النشاط الاقتصادي. إذا ظلت المبيعات أقل من المستويات السابقة لبعض الوقت في المستقبل، فستكون الشركات القائمة تحت ضغط قوي لتحسين كفاءتها، ويمكننا أن نتوقع زيادة أعداد عمليات الاندماج، الاستحواذ، الإفلاس، والإغلاق.

في ظل هذه الظروف، من المرجح أن تظل صورة التوظيف قاتمة خلال العام المقبل. ستشعر الشركات بالضغط لإلغاء الوظائف من أجل تحسين أدائها المالي قبل تفشي الوباء، كان الطلب على الخريجين الجدد الذين يدخلون سوق العمل مرتفعًا ويمكنهم الاختيار من بين أصحاب العمل المحتملين. لكن من الآن فصاعدًا قد يجدون صعوبة في الحصول على وظائف.

تنقل العمالة لمنع البطالة

وقد استجابت الحكومة على الفور لهذا الوضع باتخاذ تدابير تشمل دفع إعانات تعديل التوظيف. تغطي هذه الإعانات جزءًا من تعويض الإجازة الذي يدفعه أصحاب العمل للعمال الفائضين الذين يحتفظون بهم في قوائمهم أثناء تراجع الأعمال. استجابةً للوباء، زادت الحكومة بشكل كبير حصة تعويض الإجازة التي يتم دعمها في إطار هذا البرنامج وبسطت إجراءات التقديم. بالإضافة إلى ذلك، نفذت برنامجًا يوفر مدفوعات مباشرة للعمال المسرحين من قبل الشركات الصغيرة غير القادرة على دفع تعويضات الإجازة لهم.

وقد ساعدت هذه الإجراءات في الحفاظ على انخفاض معدل البطالة في اليابان، لكنها تستهدف فقط أولئك الذين يعملون بشكل منتظم. العديد من الأشخاص الذين يعملون كعمالة غير منتظمة غير مؤهلين للحصول على هذا الدعم. لقد فقدت أعداد كبيرة من العمال غير النظاميين وظائفهم، وإذا استمرت صورة التوظيف بالضعف، فمن المحتمل أن ينفد المال منهم. نظرًا لأن مدة أهليتهم للحصول على إعانات البطالة قصيرة، فقد يتحولون إلى الفقر المدقع.

في أعقاب الركود الذي حدث في عام 2008، وضعت الحكومة برنامج دعم للباحثين عن عمل، يقدم مزيجًا من التدريب المهني والمساعدات المالية. ولكن هناك حدود لمقدار التدريب الفعال الذي يمكن تقديمه، ولا يمكن توسيع البرنامج بشكل كبير. حتى أولئك الذين لا تتعرض وظائفهم للخطر يواجهون خطر الظروف الصعبة الناتجة عن التخفيضات في رواتبهم - لا سيما التخفيضات في علاواتهم الصيفية والشتوية.

عادةً ما يكون لدى الدول الأوروبية مستوى ثانٍ من المزايا للعاطلين، يتم وضعه بين تأمين البطالة ومساعدة سبل العيش، لكن اليابان تعاني من نقص في هذا المجال. هذا هو عدم كفاية في شبكة الأمان في بلدنا. يجب علينا تنفيذ برنامج لتوفير الدعم المالي للعاطلين عن العمل غير المؤهلين للحصول على إعانات البطالة والذين يبحثون بنشاط عن عمل.

هناك مشكلة أخرى تتعلق بإعانات تعديل التوظيف وهي أنه إذا تم تنفيذها لفترة طويلة، فإنها تؤخر التحولات في هيكل الصناعة والتوظيف وتحافظ على حياة الشركات الزومبي (العديد من الشركات الأكثر شهرة في البلاد لا تكسب ما يكفي لتغطية نفقات الفائدة، وهو معيار رئيسي، يستخدمه معظم خبراء السوق لتوصيف حالة شركات الزومبي)، وبالتالي تمهد الطريق للإفلاس في المستقبل. هم أيضا عرضة لخفض معدل النمو الاقتصادي. يمكن أن تُعزى قدرة الولايات المتحدة على تحقيق انتعاش قوي وبالتالي خلق وظائف جديدة في أعقاب فترات الركود التي تسبب ارتفاعات مؤقتة في معدل البطالة إلى حقيقة أنها لا تقدم إعانات من هذا النوع. في غياب مثل هذه الفوائد، ينتقل العمال من الصناعات المتدهورة إلى الصناعات التي تنمو.

هذا لا يعني أن على اليابان أن تتخلى على الفور عن دعمها. الوضع هنا مختلف عن الوضع في الولايات المتحدة. هناك، يسمح وجود للجمعيات التي تساعد الناس على التقدم في حياتهم المهنية. كما توفر كليات المجتمع فرصًا للأشخاص الذين فشلوا في أحد المجالات للاستعداد لبداية ثانية. هناك نقطة أخرى يجب ملاحظتها وهي أن النموذج الأمريكي أدى إلى اتساع الفجوات في الدخل، حيث فشل الكثير من الناس في التمتع بفوائد النمو الاقتصادي.

في هذا السياق، هناك نهج جديد يحظى باهتمام اليابان، وهو يتمثل في المشاركة المؤقتة للموارد البشرية من قبل الشركات التي لديها فائض في الموظفين مع تلك التي لديها نقص في العمالة. يسمح ترتيب ”تأجير الموظفين“ هذا للشركات التي تواجه صعوبات في الاحتفاظ بموظفيها غير الضروريين حاليًا في قوائم التوظيف الخاصة بهم تحسباً للتعافي بعد الجائحة، كما أنه يخفف من المخاوف المالية للعمال الذين قد يصبحون عاطلين عن العمل. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر للعمال الفرصة لاكتساب مهارات ومعرفة جديدة، وبالتالي دعم حركة العمالة الخالية من البطالة من المجالات التي تتعاقد إلى المجالات التي تشهد ارتفاعًا. يمكن أن يساعد هذا في إنشاء أعمال تجارية جديدة، وقد يوفر أيضًا قوة دافعة لدمج الصناعات القائمة.

بناءً على قرار مجلس الوزراء الصادر في 8 ديسمبر/كانون الأول، عززت الحكومة عمل مركز استقرار التوظيف الصناعي في اليابان في مطابقة الشركات التي ترغب في تقليص رواتبها مع الشركات التي تبحث عن عمال إضافيين. كما أنشأت نظامًا جديدًا للإعانات. ولكي تسفر هذه التدابير عن نتائج جيدة، ستحتاج كيانات القطاع الخاص إلى الاستفادة منها بفعالية. دعونا نأمل في أن يقوم القطاعان العام والخاص بتعزيز هذه المبادرات من خلال التعاون الذي يتجاوز الحدود الصناعية والإقليمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أشخاص ينتظرون دورهم في مكتب التوظيف العام هالو ورك في حي شيبويا، طوكيو. الصورة من كيودو نيوز)