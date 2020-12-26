اليابان | بلد الأمن والأمان: معدلات جرائم القتل والسرقة منخفضة للغاية في اليابان

مجتمع 26/12/2020

تشير الإحصاءات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن الجرائم الخطيرة مثل القتل والسرقة نادرة نسبيًا في اليابان.

تتمتع اليابان بسمعة طيبة فيما يتعلق بمستوى عالٍ من السلامة العامة والإحصائيات الواردة في تقرير عام 2020 بشأن الجريمة الذي نشرته وزارة العدل تدعم ذلك عدديًا.

بالنظر إلى اتجاهات الجريمة في جميع أنحاء العالم، في عام 2017 كان هناك 307 جريمة قتل في اليابان. في المقابل، كان هناك أكثر من 800 جريمة في كل من فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا، في حين أن الولايات المتحدة لديها 17284 جريمة قتل، وهو رقم مذهل يبلغ 56 ضعف عدد اليابان. وبلغ معدل جرائم القتل لكل 100 ألف شخص 5.3 في الولايات المتحدة، 1.3 في فرنسا، 1.2 في بريطانيا، 1.0 في ألمانيا، بينما كان 0.2 فقط في اليابان.

تستند هذه الإحصائيات إلى مسح الأمم المتحدة لاتجاهات الجريمة وعمليات أنظمة العدالة الجنائية الذي أجراه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. يلخص هذا المسح الإحصائيات من عام 2013 إلى عام 2017 لخمسة بلدان رئيسية، بما في ذلك اليابان، ويأخذ في الاعتبار حالات القتل والسرقة والعنف الجنسي، وكلها مهمة في تقييم اتجاهات الجريمة.

أحدث معدل للسرقة في اليابان كان 1.8 لكل 100 ألف شخص، مما يكشف عن فجوة كبيرة مع فرنسا (154.3)، ألمانيا (47.0)، بريطانيا (118.7)، الولايات المتحدة (98.6). (البيانات المتعلقة باليابان خاصة بعام 2016. البيانات عن جميع البلدان الأخرى خاصة بعام 2017).

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)