اليابان | ما هو الهدف من إعادة هيكلة البنوك الإقليمية اليابانية؟

صرح رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من البنوك الإقليمية، مما أثار مناقشة إعادة هيكلتها. ومع ذلك، فإن إعادة الهيكلة هي وسيلة لتحقيق غاية وليست هدفًا في حد ذاتها. رئيس الوزراء لم يشرح بعد ماذا يجب أن يكون الهدف.

الشركات الإقليمية تواجه جبلًا من المشكلات

دعا رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي إلى تقليص عدد البنوك الإقليمية النشطة في اليابان، لكنه لم يحدد بعد هدفًا واضحًا ستحققه إعادة هيكلة تلك الصناعة. ومع ذلك، لا حاجة لانتظار هذا البيان من رئيس الوزراء. إذا قبلنا إعادة هيكلة البنوك الإقليمية حسب الضرورة، فسيكون من السهل تخيل الهدف النهائي. أحد الأهداف التي يتم الاستشهاد بها بشكل متكرر عند مناقشة هذه القضية، على سبيل المثال، هو استقرار النظام المالي. ولكن هناك هدف أكثر جوهرية: تنشيط الاقتصادات الإقليمية من خلال تعزيز استدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة هناك. هذا هو السبب في أنه من غير المجدي إعادة هيكلة البنوك اليابانية الأصغر عندما لا يفيد النشاط الاقتصاديات المحلية للبلاد، باستثناء عمليات الاندماج لإنقاذ البنوك التي تواجه صعوبات إدارية.

شهدت العديد من الشركات مبيعاتها تتلاشى أثناء انتشار فيروس كورونا. يبلغ متوسط عمر رؤساء الشركات اليابانية الأصغر الآن 70 عامًا تقريبًا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق. بصرف النظر عن جائحة كورونا، تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة الإقليمية مشكلات مثل تقلص عدد السكان وشيخوختهم، وتباطؤ معدل المواليد، والتحول الرقمي للاقتصاد. إن الشركات تواجه جبلًا من القضايا الإدارية الصعبة.

الحاجة إلى تقاسم أخطار الشركات

صرح المفوض هيمينو ريوزو من وكالة الخدمات المالية أن أخطار تكيف الشركات مع التغيرات في الهيكل الصناعي في اقتصاد ما بعد الجائحة يجب أن تشاركها المؤسسات المالية. هذا هو التفاهم الذي توصل إليه في التفكير في 20 عامًا من الإدارة المالية منذ تأسيس هيئة الخدمات المالية، وهي فترة لم تكن البنوك تشارك فيها دائمًا في هذه المخاطر.

من أجل التغلب على الأزمة المالية التي بدأت في التسعينيات، كانت هناك فترة كان من الضروري فيها التخلص من القروض المعدومة وإعطاء الأولوية لاستقرار النظام المالي. كانت هذه أيضًا تجربة للشركات. لقد عانوا من تشديد معايير الائتمان واستدعاء البنوك للقروض، واضطروا إلى تنفيذ تدابير الدفاع عن النفس مثل تراكم الأرباح المحتجزة وزيادة رأس المال السهمي، على الرغم من انتقادات سوق رأس المال.

بينما خفت حدة الأزمة المالية في بداية عام 2000، لم تجر وكالة الخدمات المالية أي تغيير على نظام التفتيش الصارم الذي يقوم بقمع القروض المتعثرة. ونتيجة لذلك، أصبحت البنوك تعتمد بشكل مفرط على الأمن والضمانات، وأصبحت غير قادرة على التحقق من جدوى الشركات أو تحمل المخاطر.

كان هذا هو سياق وصول جائحة كورونا. ما تبع ذلك كان طبيعيًا جديدًا للمجتمع والاقتصاد حد من اتصالات الناس وتجمعاتهم وحركاتهم. يتعين على الشركات أيضًا التكيف مع هذه التغييرات. لم يعد الحفاظ على استقرار النظام المالي وحده كافياً للوظائف المالية التي يتطلبها الاقتصاد.

المؤسسات المالية الإقليمية بما في ذلك البنوك الإقليمية، وبنوك شينكين (التعاونية الإقليمية)، وتعاونيات الائتمان لديها مهمة أساسية. هناك عمل يجب عليهم وحدهم وليس البنوك الكبرى القيام به.

أحد الأمثلة على ذلك هو الخلافة التجارية لشركات العملاء. العملاء الرئيسيون للبنوك الكبرى هم الشركات الكبيرة. بالنسبة لهذه الشركات، هناك دائمًا خليفة للرئيس التنفيذي في حالة ظهور فضيحة. ليس هذا هو الحال بالضرورة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي قد لا تنجو من فقدان قائد على الرغم من أنها قد تمتلك تقنية فائقة، قوى عاملة ماهرة، وسجل حافل بالأرباح.

إذا تم الاستحواذ على شركة صغيرة ومتوسطة إقليمية من قبل شركة خارج المنطقة، فقد يتم نقل المصانع والتقنيات والمهندسين والوظائف إلى مكان آخر تحت مسمى الكفاءة والتوحيد. وبالتالي، فإن تعاقب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأعمال يرتبط ارتباطا مباشرا ببقاء الاقتصادات الإقليمية. وبالتالي فإن دعمهم هو واجب أساسي للمؤسسات المالية الإقليمية كوسيلة لحماية مؤسساتهم التجارية.

لتحقيق هذا الهدف، سيكون من الأفضل النظر في إعادة هيكلة البنوك الإقليمية في تلك الحالات التي تفتقر فيها البنوك إلى القوة التشغيلية والموظفين والقدرة الإدارية.

التوقعات من إعادة الهيكلة

هناك أخطار في توقع الكثير من إعادة الهيكلة. لم تكن جميع الحالات السابقة لإعادة هيكلة البنوك الإقليمية ناجحة. ومع ذلك، فقد تمت ترقيتهم لأن نموذج عمل البنوك - قبول الودائع وتقديم القروض - كان يعتبر تطابقًا مثاليًا لتوسيع نطاق المؤسسات. ومع ذلك، هناك سبب لأني أكتب هذا بصيغة الماضي.

نموذج الأعمال الرئيسي للبنوك هو قبول الودائع وتقديم القروض، في حين أن مصدر أرباحها هو معدلات الإقراض المصرفي والعوائد على السندات الحكومية والأوراق المالية الأخرى التي تكون أعلى من معدلات الفائدة على الودائع هذا هو المعروف باسم انتشار الإقراض. العمل المتبقي للبنك هو إدارة أصوله حتى لا تتحول إلى حالة سيئة.

وبالتالي، فإن أرباح البنوك تعتمد على انتشار الإقراض. ثم يصبح الحجم هو القضية بالنسبة للبنوك. في حالة زيادة حجمهم من خلال إعادة الهيكلة وترشيد العمليات حسب الاقتضاء، ستزداد قدرة أرباحهم. تم اعتبار هذا النهج ليكون نموذج الأعمال المناسب للبنوك.

ومع ذلك، فإن مجموعة ميزوهو المالية، التي أعيدت هيكلتها في مناسبات متكررة، تواجه صعوبات، وتقدم الآن للموظفين حد أقصى لمدة 4 أيام في عطلة نهاية الأسبوع مصحوبة بتخفيضات في الأجور بنسبة 40٪. بينما يدعو ميزوهو هذا إصلاح في أسلوب العمل، صرح مسؤول كبير في وكالة الخدمات المالية أنه من الصعب رؤية تحرك ميزوهو على أنه مدفوع بأي شيء آخر غير الرغبة في خفض تكاليف العمالة.

حتى بالنسبة للبنوك الكبرى، لم يعد قبول الودائع وتقديم القروض عملاً قابلاً للتطبيق. في اليابان والدول الكبرى الأخرى، انخفض سعر الفائدة من خلال التيسير النقدي القوي، مما أدى إلى انهيار انتشار الإقراض. حتى لو اندمجت البنوك الإقليمية، فإنها لن تتغلب على هذه الصعوبة ما لم تقلل عدد الموظفين بأكثر من النصف.

انقضاء لحظة إعادة الهيكلة

القلق الحالي لمجموعات البنوك الإقليمية الرئيسية هو الأداء الضعيف لبعض المؤسسات الإقليمية من الدرجة الثانية التي نفذت عمليات الاندماج. والواقع أن بعض هذه البنوك تدرس الآن إمكانية الانهيار مرة أخرى. هذا هو مدى السوء الذي سارت به عملية إعادة هيكلة البنوك الإقليمية. لقد تغير الزمن.

كما أن إعادة هيكلة البنوك الإقليمية التي اتبعتها هيئة الخدمات المالية قد فقدت اتجاهها. في العقد الأول من الألفية الثانية، شجعت هيئة الخدمات المالية عمليات إعادة هيكلة واسعة النطاق. كل ما تم إنجازه كان مجرد هدنة في صراعات بين اللاعبين في مختلف المحافظات. تم إحراز تقدم ضئيل في عمليات الدمج التي جمعت بين العديد من البنوك الممتدة عبر حدود المحافظات في كيانات واحدة، وانتهت جهود هيئة الخدمات المالية بالفشل. في النصف الثاني من العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، غيرت هيئة الخدمات المالية سياستها إلى عمليات اندماج داخل المنطقة، كما رأينا في اندماج بنك دايشي وبنك هوويتسو في محافظة نيغاتا ودمج البنك الثامن عشر وبنك شينوا في محافظة ناغاساكي. ومع ذلك، لا يزال من غير المعروف ما إذا كانت عمليات الدمج هذه ستفيد الاقتصادات الإقليمية.

في الآونة الأخيرة، أحدث SBI Holdings ضجة في دوائر البنوك الإقليمية من خلال الإعلان عن خطة رابعة ضخمة للبنك وعن طريق القيام باستثمارات متتالية في أعضاء الرابطة الثانية للبنوك الإقليمية. يُعتقد أن الهيئة الفرعية للتنفيذ تستحوذ على الأسهم المقيمة بأقل من قيمتها لأعضاء الجمعية مع نسب السعر إلى القيمة الدفترية أقل من 1.0. لقد ثبت أن هذا الاستثمار مثمر حتى الآن، وعلاوة على ذلك، فإن المستثمر يجعل البنوك الإقليمية المستثمر فيها تبيع منتجات وخدمات مجموعة SBI وشركات تكنولوجيا المعلومات الناشئة التي استثمرت فيها أيضًا. وبهذه الطريقة، توفر الهيئة الفرعية للتنفيذ للمصارف الإقليمية فرصًا للربح.

وفي الوقت نفسه، أصبحت البنوك الإقليمية الرائدة قلقة بشأن القروض المتعثرة بسبب جائحة كورونا، ولا تتعجل للحصول على أعضاء الرابطة الثانية. وفي الوقت نفسه، يقوم كبار المسؤولين في هيئة الخدمات المالية بتتبع تحركات الهيئة الفرعية للتنفيذ، مؤكدين أنها قد تكون فرصة للبنوك الإقليمية لتطوير نماذج أعمال مستدامة. ليس هناك ما يشير إلى أن إجراءات الهيئة الفرعية للتنفيذ ستؤدي إلى أي إعادة هيكلة كبرى بين البنوك الإقليمية.

تقوم مجموعة ياماغوتشي المالية والعديد من مجموعات البنوك الإقليمية الأخرى بتعزيز جهودها في المجالات غير المالية. لم يعد من الممكن حل المشكلات التي تواجهها الشركات والحكومات من خلال وظائف مصرفية منظمة بدقة. تقوم هيئة الخدمات المالية مؤخرًا بمراجعة تنظيمها لنطاق عمل البنوك بهدف الحصول على الدعم الذي تحتاجه الشركات.

بدلاً من إعادة هيكلة الصناعة المصرفية الإقليمية، يجب تكريس الطاقة لإخراج الشركات من جائحة كورونا. وذلك لأن البنوك الإقليمية، بعد أن أعطت الأولوية لتجنب المخاطر، ربما نسيت كيفية دعم عملائها حقًا.

دعم مستقبل المناطق

مع سن قانون تسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، تم تأجيل سداد القروض للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. في الوقت الحالي، استجابت الحكومة لوباء كورونا بإصدار مبلغ كبير من القروض المضمونة بنسبة 100٪ مع تأجيل السداد لمدة أقصاها 5 سنوات. صرح مسؤول في أحد البنوك الإقليمية أن تأثير الوباء أكبر بكثير من تأثير أزمة عام 2008.

عندما تم تأجيل سداد أقساط القروض في الماضي، لم تشهد الشركات زيادة في ديونها. كان التغيير الوحيد هو تمديد فترة السداد. ومع ذلك، مع قروض كورونا، تحملت الشركات الصغيرة والمتوسطة قدرا كبيرا من الديون، ومن المؤكد أن بعضها يصبح معسرا فعليا.

عند انتهاء فترة التأجيل، ستتم إضافة ديون جائحة كورونا إلى أقساط سداد القروض الحالية، وسيرتفع عبء الدين. لن تتعافى الشركات إذا لم تحصل إلا على قروض طارئة لتعزيز أوضاعها النقدية. المطلوب هو شكل مختلف من الدعم يتعامل مع إدارة الشركة.

يمكن للشركات في قطاع التصنيع خفض تكاليفها من خلال تحسين الكفاءة، مثل تقصير فترات تأخر المخزون في عملية الإنتاج عن طريق تعديل توقيت تنفيذ العرض والطلب. في الوقت نفسه، سوف يحتاجون إلى خفض التكاليف من خلال دمج وتحويل وظائف التوزيع والتخزين والمكاتب. نظرًا لأن جائحة كورونا تتطلب التباعد الاجتماعي، يتغير المجتمع إلى مجتمع يتم فيه تشجيع التفاعلات اللا تلامسية. هذا يقود التحركات لتطبيق الحلول التكنولوجية بمرونة لتحويل تركيز السوق وتحسين الأرباح. سيكون من المهم أيضًا حساب ربحية كل منتج والتركيز على العناصر التي تساهم أكثر في النتيجة النهائية.

ستنتهز بعض الشركات أيضًا الفرصة الحالية لنقل الأعمال إلى خلف. تحتاج الحالات التي يهدد فيها الخلاف في أسرة الرئيس هذه العملية إلى الاهتمام. كما ستكون إدارة شؤون الموظفين والعمل من القضايا الإدارية المهمة، ومن المرجح أن تكون المفاوضات حول مراجعة مستويات الإيجار وخيارات الموردين ستحتاج المؤسسات المالية إلى النظر في اتخاذ تدابير لدعم الشركات بما في ذلك تقليل عبء ديونها عن طريق تأخير ترتيب السداد، وتعبئة الديون للبيع لمقدمي القروض، ومبادلة الديون بحقوق الملكية.

سوف تتطلب بعض الشركات المزيد من الدعم. في حالة عدم وجود منافس لشركة ما في المنطقة، مثل شركة إمدادات المياه، فمن المرغوب فيه الاندماج مع شركة إقليمية مما يعطي قوة كبيرة للشركة. في مثل هذه الحالات، سيكون التنسيق مع المؤسسات المالية ذات الصلة والمساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين أمرًا لا غنى عنه. إن المطلوب بإلحاح هو الدعم الشامل في جهد يشارك فيه جميع المعنيين من أجل مستقبل الاقتصاد الإقليمي.

من إعادة هيكلة البنك إلى إعادة التفكير في الوظائف المصرفية

إن جائحة كورونا ليس هو المشكلة الوحيدة. هناك حاجة لفهم المعنى الحقيقي لظهور التكنولوجيا المالية. تتيح التكنولوجيا المالية توفير رقمي لوظائف مثل التحويلات، التسوية، المحاسبة المنزلية، وإدارة الأصول. هدفها الحقيقي هو فصل العديد من الوظائف المصرفية من المشغلين الحاليين.

على سبيل المثال، سعى Seven Bank إلى فصل وظيفة الصراف الآلي عن البنوك. انتشر هذا التفكيك بدعم من المستخدمين. مع تقدم هذا الاتجاه، قد تنتهي الأطر السابقة لمناقشة إعادة هيكلة البنوك إلى مفارقات تاريخية تمثل اتجاهًا غير مريح للمستخدمين.

هناك أشخاص في وكالة الخدمات المالية يؤمنون بضرورة فحص توحيد الوظائف على المدى الطويل. وظائف مثل مركبات نقل الأموال، أجهزة الصراف الآلي، التحويلات، التسويات، الودائع، وأنظمة الكمبيوتر ليست مجالات للمنافسة. ما يريده المستخدمون على الأرجح هو بنية تحتية وطنية موحدة وآمنة ومنخفضة التكلفة. مجالات المنافسة التي ستبقى هي المؤسسات الداعمة التي تعرضها الشركات في خلق قيمة مضافة وإدارة أصولها التي تتوافق مع خطط حياة الناس.

التغييرات التي نراها الآن تتجاوز مجال البنوك. قبل قرن من الزمان، كان الناس يطلقون على السيارات عربات بلا أحصنة. لم يكن من المفهوم في ذلك الوقت أن ثورة المحركات ستحدث تغييرات جذرية في المسافات التي يقطعها الناس وكذلك في نماذج الأعمال والتوزيع وحتى طب الطوارئ. يواجه الأشخاص الذين يعيشون في سن معينة صعوبة في فهم المعنى الحقيقي للتغييرات التاريخية الناتجة عن أنشطتهم الحالية.

بدلاً من التأثر بإعادة الهيكلة الحالية للبنوك، سيكون من الأفضل العودة إلى القضايا المهمة للمستخدمين وإعادة النظر فيما يحتاج إلى إعادة هيكلة وما يحتاج إلى الحفاظ عليه من وجهة نظرهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: من اليسار، رئيس بنك شينوا، يوشيزاوا شونسوكي، ورئيس مجموعة فوكوؤكا المالي، شيباتو تاكاشيجي، ورئيس البنك الثامن عشر موري تاكوجيرو يضعون أيديهم مع بعضهم البعض بعد موافقة لجنة التجارة العادلة على اندماج البنك الثامن عشر ومجموعة فوكوؤكا المالية. الصورة من جيجي برس)