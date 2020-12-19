اليابان | دراسة استقصائية: الشباب الياباني يرفض تناول الحشرات للتغلب على مشكلة نقص الغذاء

مجتمع 19/12/2020

اليابان لديها مستوى منخفض من الاكتفاء الذاتي من الغذاء، لكن دراسة استقصائية لطلاب المدارس الثانوية وجدت أن القليل منهم على استعداد للتفكير في أكل الحشرات للتغلب على تلك المشكلة.

في السنة المالية 2019، بلغ الاكتفاء الذاتي من الغذاء في اليابان على أساس السعرات الحرارية 38٪. وقد حددت الحكومة هدفًا يتمثل في رفع هذه النسبة إلى 45٪ بحلول السنة المالية 2030، ولكن مع وجود عدد أقل من الأشخاص المنخرطين في الزراعة مع تقدم عمر المزارعين، فإن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف غير واضح.

وجدت دراسة استقصائية أجريت على 1000 مراهق تتراوح أعمارهم بين 17 و 19 عامًا أجرتها مؤسسة نيبون أن 59.8٪ من المستطلعين قالوا إن انخفاض الاكتفاء الذاتي في البلاد يمثل مشكلة، بينما قال 10.9٪ إنه ليس مشكلة.

كان السبب الأكثر تكرارًا بين أولئك الذين يرون أن انخفاض الاكتفاء الذاتي من الغذاء مشكلة هو ”عدم القدرة على الاستجابة في حالة نقص الغذاء“، كما ذكره 77.9٪، يليه 47.8٪ أشاروا إلى ”إمكانية توزيع الغذاء“ يجب إيقافها حسب الوضع الدولي”و 30.1٪ كانوا “قلقين بشأن تدهور حالة الغذاء نتيجة للتغيرات في البيئة”. تم السماح بإجابات متعددة.

يتزايد الاهتمام بمجال تكنولوجيا الأغذية، الذي كان يبحث عن طرق للمضي قدمًا في مجموعة متنوعة من القضايا باستخدام التكنولوجيا لتطوير أطعمة جديدة أو اكتشاف طرق جديدة للزراعة. ومع ذلك، عند السؤال عن كيفية معالجة نقص الغذاء، كانت الإجابة الأكثر شيوعًا، عند 23.6٪ هي ”إعادة هيكلة الصناعات الأولية“، بينما كان الوعي بالمجالات المتعلقة بتكنولوجيا الأغذية منخفضًا نسبيًا، حيث ذكر 11.2٪ ”التطورات التقنية لزيادة إنتاجية الغذاء وأشار 5.1٪ إلى “استثمارات جديدة في قطاع الغذاء” و 2.2٪ فقط أثاروا مسألة “إنشاء مصادر بديلة للبروتين”.

بعض المصادر البديلة المقترحة للبروتين تشمل الصويا وغيرها من نظائر اللحوم أو ”اللحوم المزيفة“ والحشرات. ذات مرة، كانت الحشرات تؤكل في جميع أنحاء اليابان، على الرغم من أن مناطق قليلة فقط اليوم لا تزال لديها عادات طهي محلية لأكل يرقات النحل والدبابير أو جراد الأرز المسلوق في صلصة الصويا. عند سؤالهم عما إذا كانوا على استعداد لمحاولة تناول الحشرات، أجاب 83.8٪ من المراهقين الذين شملهم الاستطلاع بـ ”لا“.”

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)