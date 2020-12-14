اليابان | ارتفاع معدل البقاء على قيد الحياة لمرضى السرطان لمدة 10 سنوات إلى 58.3٪ في اليابان

صحة وطب 14/12/2020

معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات بالنسبة لمرضى السرطان، الذي كان يُنظر إليه يومًا ما على أنه مرض عضال، يتحسن بشكل مطرد في اليابان، وإذا أمكن اكتشاف السرطان مبكرًا بدرجة كافية، فإن معدل البقاء على قيد الحياة يزداد بشكل أكبر.

أعلن المركز الوطني للسرطان في اليابان أن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات للمرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالسرطان بين عامي 2004 و2007 كان 58.3٪. أجريت دراسة باستخدام إحصائيات 94000 مريض بالسرطان تتراوح أعمارهم بين 15 و94 عامًا في 21 منشأة طبية للسرطان، حيث تم تشخيصهم. لم تُدرج حالات الوفاة غير السرطانية في حساب معدلات البقاء على قيد الحياة. هذا الرقم هو زيادة 1.1 نقطة مئوية مقارنة بمعدل البقاء على قيد الحياة خلال الدراسة السابقة، بناءً على مرضى السرطان الذين تم تشخيصهم من 2003 إلى 2006. هذه هي المرة السادسة التي يعلن فيها المركز الوطني للسرطان عن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات ويستمر في التحسن بسبب التقدم في العلاج، مثل تطوير العلاجات الجديدة.

إن إلقاء نظرة فاحصة على معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات حسب نوع السرطان يظهر أن سرطان البروستاتا كان لديه أعلى معدل بنسبة 98.8٪ وسرطان الثدي والغدة الدرقية والرحم كان أعلى من 80٪. وكان معدل البقاء على قيد الحياة أقل من 20٪ لسرطان المرارة والقناة الصفراوية بنسبة 19.1٪ والكبد بنسبة 16.1٪ والبنكرياس بنسبة 6.2٪.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، بناءً على دراسة أجريت على 148000 مريض تم تشخيص إصابتهم بالسرطان بين عامي 2010 و2012 في 32 منشأة على مستوى البلاد، 68.6٪. كان هذا ارتفاعًا بمقدار 0.2 نقطة عن الدراسة السابقة بناءً على التشخيصات المقدمة بين عامي 2009 و2011. كان معدل البقاء على قيد الحياة لسرطان البروستاتا 100٪ وسرطان الثدي 93.6٪.

تظهر معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات في المرحلة التي تم فيها اكتشاف السرطان (المرحلة الأولى هي الأقدم من 4 سنوات) بوضوح أهمية الاكتشاف المبكر والعلاج. بالنسبة لسرطان المعدة، فإن معدل البقاء على قيد الحياة لمدة 10 سنوات في المرحلة 4 هو 5.9٪ فقط، ولكن إذا تم اكتشافه في المرحلة الأولى، يرتفع المعدل إلى 90.8٪.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)