اليابان | تطبيق تيك توك واكتشاف عالم جديد من الترفيه التفاعلي في اليابان

حقق تطبيق تيك توك، وهو تطبيق صيني جديد تم تطويره لإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ومشاركتها، نجاحًا سريعًا في اليابان. يعرف هذا التطبيق في الأصل باسم دوين ”Douyin“ في الصين، ولديه معجبون يابانيون من جميع الأعمار، ولكنه يحظى بشعبية خاصة بين الفتيات المراهقات اللائي يتنافسن على حصد المزيد من المتابعين من خلال نشر محتوى ترفيهي مثل الرقص اللطيف والتجميل الإبداعي.

الشعبية الكبيرة والسريعة التي حظي بها التطبيق كانت مفاجأة لكثير من المتابعين، لا سيما في وجود عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وإنستغرام وتويتر. وتعد سهولة الاستخدام أحد العوامل التي عملت لصالح تيك توك، حيث يمكن لأي شخص تحميل مقطع فيديو محسن بالفلاتر وتأثيرات التحرير الأخرى ومن ثم عرض المحتوى على منصة التطبيق بكل سهولة. لا يتعرض مستخدمو المنصة لنفس الضغط للتميز عن الآخرين كما هو الحال على إنستغرام، أو لتجميع أكبر عدد ممكن من اللقطات مثلما هو الحال على يوتيوب. فبدلاً من ذلك يعد تيك توك كنزًا دفينًا من مقاطع الفيديو القصيرة التي تتميز بأغاني سريعة وجذابة وحركات مضحكة تدعو إلى التقليد. وفي مدة لا تتجاوز 15 ثانية فقط لكل مقطع فيديو، فمقاطع الفيديو القصيرة تجذب المشاهدين المراهقين على وجه التحديد.

تم جذب المستخدمين اليابانيين الشباب بشكل خاص بواسطة فلاتر التطبيق، والتي تمكنهم من تغيير ملامح وجوههم بسهولة. على سبيل المثال، تبذل بعض الفتيات اليابانيات جهودًا كبيرة في وضع شريط لاصق خاص لمجرد ظهور جفون مزدوجة، وهي ميزة يرغب بها العديد من الفتيات. ولكن مع فلاتر تيك توك يمكن للمستخدمين إعطاء أنفسهم مستحضرات تجميل للحصول على نفس العيون الكبيرة والذقن الحادة لممثلة رائدة أو غيرها من المشاهير دون عناء يذكر.

نوعية مقاطع الفيديو الشائعة هي الرقصات التي تركز فقط على اليدين والنصف العلوي من الجسم. فمن السهل تذكر الحركات البسيطة، مما يمنح المشاهدين إحساسًا ممتعًا بالإنجاز عندما يتقنون هذه الحركات. هناك نوع معين من مقاطع الفيديو حاز على شعبية كبيرة بين مستخدمي التيك توك وهو أداء رقصات يرتدي فيها الأشخاص ملابس متطابقة مع أداء نفس الرقصة.

التلميذة لديها 2.5 مليون متابع



هيناتا نجمة التيك توك (Courtesy Courage Co.، Ltd)

هيناتا فتاة في الصف السادس الابتدائي من محافظة أيتشي هي إحدى نجمات التيك توك اليابانيات الأكثر شهرة، حيث لديها أكثر من 2.5 مليون متابع. لقد حازت تصرفاتها الكوميدية اللطيفة على إعجاب عدد متزايد من فتيات المدارس الابتدائية - في أحد مقاطع الفيديو تقوم هيناتا بزم شفتيها مع شعور بالحسرة بتعبيرات وجه مزين بالماكياج الكوري العصري، ثم تقوم بتغير ملامح وجهها بطريقة مضحكة ولطيفة. ظهرت هيناتا في العديد من البرامج التلفزيونية التي تقدم أشهر مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي.

تم إصدار تيك توك في اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول 2017. لم يحظ على نجاحًا كبيراً في البداية، ولكنه أخذ يحصد متابعين جدد بشكل مستمر، وكان هذا في حد ذاته بمثابة مفاجأة لمطوري التطبيق الذين لم يتوقعوا زيادة شعبية التطبيق بين الفتيات اليابانيات بدون دعم المشاهير أو المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي. وبعد أن بدأت وسائل الإعلام في تغطية شعبية التطبيق الجديد لدى الفتيات، ازداد الاهتمام بين المستخدمين في عالم الترفيه من أوائل عام 2018، حيث جلبت الإعلانات التلفزيونية للتطبيق الذي يضم ممثلين كوميديين ونجوم آخرين طفرة في التعرف على نجوم التطبيق.

الأن تيك توك في طريقه لأن يصبح اسمًا مألوفًا في اليابان، لدرجة أن الكثيرون قد لا يعرفون حتى أن التطبيق يتم تشغيله بواسطة شركة صينية. ومع ذلك، فهو يساعد في بناء الجسور بين البلدين من خلال الموسيقى والتبادل الثقافي.

هيناتا تقدم نفسها على موقع يوتيوب الشهير (.Courtesy Courage Co.، Ltd)

( نُشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 7 فبراير/ شباط 2019. صورة العنوان: طلاب الصفوف الابتدائية من بين نجوم التيك توك. الصورة مقدمة من اوندا يوكي)