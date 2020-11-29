اليابان | ارتفاع حالات الانتحار في اليابان

مجتمع 29/11/2020

منذ يوليو/ تموز 2020، كان هناك ارتفاع ملحوظ في حالات الانتحار في اليابان.

كان هناك 2153 حالة انتحار في اليابان في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وفقًا لأرقام أولية صادرة عن وكالة الشرطة الوطنية. ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 39.9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. على مدار فترة العشر سنوات من 2010 حتى 2019، كانت حالات الانتحار في انخفاض متتالي ولا يزال هذا هو الحال في النصف الأول من عام 2020 من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/حزيران. ومع ذلك، فإن العدد في تزايد مستمر على مدى الأشهر الأربعة منذ يوليو/ تموز. وبلغ العدد التراكمي لحالات الانتحار في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى أكتوبر/ تشرين 2020، 17219 حالة، بارتفاع 160 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.

كانت هناك زيادة بنسبة 21.3٪ في حالات الانتحار من قبل الرجال في أكتوبر/ تشرين الأول لتصل إلى 1302 حالة، وزيادة بنسبة 82.6٪ في حالات الانتحار من قبل النساء لتصل إلى 851. وكان في طوكيو أكبر عدد من حيث عدد المحافظات حيث بلغ العدد 255 حالة.

تقول وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية إنه في كثير من الحالات يشعر الناس بأنهم مدفوعون إلى الانتحار بسبب قضايا اجتماعية يمكن الوقاية منها، لذلك فإن الحكومة تعزز تدابير الوقاية الشاملة من الانتحار التي تشمل الصحة، الرعاية الطبية، الرعاية الاجتماعية، التعليم، العمل، وغيرها من الأمور ذات الصلة. وكجزء من تدابير منع الانتحار دشنت الوزارة موقعًا إلكترونيًا يخبر الأشخاص عن طرق طلب المساعدة، مثل الخطوط الهاتفية الساخنة والخدمات عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى. يوفر الموقع أيضًا معلومات سهلة الفهم حول الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمنع الانتحار.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)