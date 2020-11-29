اليابان | أكثر من 80% من المدارس اليابانية تعاني من التنمر

التعليم الياباني 29/11/2020

تشهد المداريس اليابانية للعام السادس على التوالي ارتفاعا في حالات التنمر، وذلك منذ بدء تسجيل الحالات في عام 2013.

في عام 2019 ارتفع عدد حالات التنمر المبلغ عنها في مراحل العليم المختلفة سواء في المدارس الحكومية أو حتى المدارس الخاصة في اليابان عن العام السابق بما يعادل 68 ألف و563 حالة، لتصل إلى 612 ألف و496 حالة. وتأتي هذه النتائج من خلال دراسة أجريت حول ”سلوك الطلاب المثيرين للمشاكل وعلاقة ذلك بالتغيب عن المدرسة“ التي أجرتها وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا.

وقد ارتفع السادس عدد قضايا التنمر المعترف بها في المدارس اليابانية للعام السادس على التوالي. ويعد هذا هو أعلى رقم على الإطلاق منذ أن تم جمع البيانات في عام 2013 عندما تم تطبيق قانون تعزيز تدابير مكافحة التنمر. وعلى حسب التقرير فإن عدد المدارس التي اعترفت بالتنمر هو 30 ألف و583 مدرسة، وهو ما يمثل 82.6 ٪ من إجمالي المدارس البالغ عددها 37 ألف و11 مدرسة.

فقد تم الإبلاغ عن 484 ألف و545 حالة في المرحلة الابتدائية، و106 ألف و524 حالة في المرحلة الإعدادية، و18 ألف و352 حالة في المرحلة الثانوية، و3 آلاف و75 حالة في مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة. وحسب الصف كان أعلى عدد من الحالات في المرحلة الابتدائية بواقع 96 ألف و416 حالة في الصف الثاني، تليها 91 ألف و981 حالة في الصف الثالث، 87 ألف و759 حالة في الصف الأول، و82 ألف و883 حالة في الصف الرابع.

وحسابيا فقد تم الإبلاغ عن 46.5 حالة لكل 1000 طالب، بواقع زيادة مقدارها 5.6 حالة لكل 1000 طالب عن العام الماضي، حيث كانت النسبة 40.9 حالة لكل 1000 طالب، بواقع 17 ألف و485 مدرسة ابتدائية، و8 الاف و945 مدرسة متوسطة، و3 الاف و632 مدرسة ثانوية، و521 مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة. كما أن ٪3 من هذه المدارس بواقع 906 مدرسة تقدمت ببلاغات للشرطة، من بينها 230 مدرسة ابتدائية، و432 مدرسة إعدادية، و225 مدرسة ثانوية، و19 مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة.

اشتمل النوع الرئيسي من التنمر على المضايقة أو التهديد أو الإهانة حيث شكل 379 ألف و417 حالة ”61.9٪ من إجمالي عدد الحالات“. وشملت الأنواع الرئيسية الأخرى 131 ألف و232 حالة ”21.4٪ من إجمالي عدد الحالات“ من الوقوع أو الضرب والركل تحت ستار اللعب، و83 ألف و671 حالة ”13.7٪ من إجمالي عدد الحالات“ من الاستبعاد من المجموعات أو التجاهل.

ومن ضمن الحالات المبلغ عنها، تم حل 80٪ من الحالات في مختلف المدارس، بينما لا يزال أقل من 20٪ من هذه الحالات في طور الوصول إلى حل. جدير بالذكر أنه من أجل اعتبار حالة ما أنها محلولة يجب ألا يكون هناك تنمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية على الأقل وألا تكون هناك معاناة جسدية أو عقلية حالية للضحية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بكيستا/ فاست& سلو)