اليابان | ”جزر الغذاء“ في ناغاساكي وتنمية مستقبل اقتصادي أكثر إشراقًا

تفتخر العديد من جزر اليابان النائية بمحيط طبيعي غني وثقافات محلية متميزة، لكن انخفاض عدد السكان يهدد أسلوب حياتهم. لذا يستخدم مدير تنفيذي سابق في سلسلة متاجر كبرى خبرته وعلاقاته التجارية لتعزيز الآفاق الاقتصادية للجزر في محافظة ناغاساكي من خلال جلب السلع المزروعة محليًا إلى المستهلكين في جميع أنحاء اليابان.

جزر معرضة للمخاطر

تقع جزر اليابان النائية تحت وطأة أزمة ديموغرافية. فمع تقلص عدد السكان وارتفاع متوسط اعمارهم، تمامًا كما هو الحال في أجزاء أخرى من البلاد، تشهد هذه الجزر تسارع هذه الظواهر بشكل جعل السلطات الإقليمية تدق ناقوس الخطر. وهناك جهود جارية لوقف هذا التراجع من خلال استغلال نقاط القوة في هذه المجتمعات. ويرأس أحد هذه المساعي سينو كازوتوشي، رئيس ريتوشينكو تشيهوسوسي كيوكاي، وهي مؤسسة ترويجية تدعم مجتمعات الجزر النائية في تطوير السلع المحلية إلى منتجات استهلاكية.

في حديثه في حفل إطلاق المنظمة لعام 2020، والذي يُعرف باسم ”جزر الطعام اليابانية“، شدد سينّو على خطورة الموقف: ”عندما يبلغ الأطفال 18 عامًا، يغادر معظمهم الجزر حيث نشأوا ويتوجهون إلى البر الرئيسي، حيث آفاق أفضل إلى حد كبير. ويذهبون إلى المدرسة أو للعثور على عمل، ويتزوجون، ثم يتأصلون في مكان آخر. ويعرف الآباء أن المنزل ليس لديه الكثير ليقدمه، وفي أغلب الأحيان يستسلمون بهدوء لحقيقة أن أبناءهم وبناتهم في وضع أفضل حيث هم “.

ويرى سينّو أن تطوير اقتصادات مجتمعات الجزر لمنح السكان الشباب خيارات أوسع لبناء الحياة في مسقط رأسهم كمفتاح لعكس هذا الاتجاه. وتحقيقًا لهذه الغاية، سينو الذي نشأ في أوساكا من معرفته التجارية وعلاقاته التي تم بناؤها على مدار حياته المهنية الطويلة في متاجر هانكيو، وكرئيس لمختلف الشركات التابعة لمجموعة هانكيو.



سينّو كازوتوشي، رئيس مؤسسة الترويج ريتوشينكو تشيهوسوسي كيوكاي. (تصوير الكاتب)

ترجع نشأة مؤسسة فوود أيلاندز (أو جزر الغذاء) إلى لجوء حاكم ناغاساكي ناكامورا هودو إلى سينّو للمساعدة في التوصل إلى خطة عمل لتحسين النظرة الاقتصادية في العديد من مجتمعات الجزر النائية في المحافظة. وتحتوي ناغاساكي على حصة كبيرة من حوالي 250 جزيرة مأهولة بالسكان في اليابان، وعمل كمستشار أول لحكومة المقاطعة، وسافر سينّو إلى الكثير من هذه الجزر للاستماع مباشرة من السكان حول المشكلات التي يواجهونها. ويقول: ”زرت أماكن مثل تسوشيما وإيكي وجزر غوتو. “شهدت هذه الأماكن انخفاضًا حادًا في عدد سكانها بأكثر من النصف على مدار الستين عامًا الماضية”، وهو انخفاض يعزوه الخبراء إلى اتجاه الهجرة الأوسع في اليابان من المناطق الريفية إلى المراكز الحضرية. يصف سينّو كيف يتوقف النشاط في العديد من الأماكن تمامًا بعد الساعة الخامسة، مما يحول المجتمعات إلى مدن أشباح.

كان أحد جوانب حياة الجزيرة التي لفتت نظر سينّو، هو أنه في مقابل ذلك، تحظى هذه الجزر وفرة الموارد الزراعية والبحرية المحلية. وبتجربة أطعمة مثل كانكورو موتشي، وهو نوع من كعك الأرز الممزوجة بالبطاطا الحلوة من جزر غوتو، وتذوق مجموعة كبيرة ومتنوعة من المأكولات البحرية الطازجة المتاحة، بما في ذلك الأطباق الشعبية مثل المحار والبوري (التونة صفراء الذيل)، وقد أذهله. الإمكانات التجارية غير المستغلة للجزر.

وتعتمد العمالة والاقتصادات في الجزر بشكل كبير على صناعات مثل الزراعة وصيد الأسماك وتربية المواشي، وقد أدرك سينّو أن هذه المناطق ضرورية لتنشيط المجتمعات. وبعد تنحيه عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة هانكيو أوازيس، الذراع النشط في مجال السوبر ماركت لمجموعة هانكيو هانشين توهو العملاقة، أطلق مؤسسة فوود أيلاندز (أو جزر الغذاء) في أبريل/ نيسان 2020. ومنذ ذلك الحين أقام علاقات ثابتة مع الشركات في جميع أنحاء اليابان. تضم المؤسسة حاليًا 150 شركة كأعضاء كاملين أو داعمين.



خليج آسو الخلاب في تسوشيما، كما يُرى من مرصد إيبوشيداكي

ربط الجزر بالمستهلكين

تركز المؤسسة على ثلاث مجالات رئيسية: تطوير سلسلة قيمة تربط مجتمعات الجزر بأسواق البر الرئيسي، وتعزيز البنية التحتية الصناعية للجزر، وتحسين مستويات المعيشة لسكان الجزر.

ومن أجل تطوير سلسلة القيمة للجزر، تشتري الشركات الشريكة السلع الزراعية والسلع الأخرى وتعمل عن كثب مع السكان المحليين لتطويرها إلى منتجات تحمل علامات تجارية. يتم بيعها بعد ذلك على منصات عبر الإنترنت مثل كوزي فوكو أركيد، وهو موقع للتجارة الإلكترونية متخصص في الأطعمة الإقليمية التي تديرها شركة عضو في المؤسسة. وعقدت المؤسسة أيضًا شراكة مع محلات السوبر ماركت والمتاجر المتخصصة بشكل رئيسي في منطقة كانساي في غرب اليابان لتقديم منتجات من الجزر كجزء من حملات التسويق المجدولة.

ومع ارتفاع مبيعات المنتجات، ستحتاج الجزر إلى استكشاف أساليب جديدة لزيادة الإنتاجية مع محدودية القوى العاملة المتاحة. ويشير سينّو إلى كيف أن المزارعين في جزيرة فوكوئي في سلسلة غوتو، على سبيل المثال، اعتادوا على زراعة حوالي 6000 طن من البطاطا الحلوة كل عام، لاستخدامها في صنع شوتشو وسلع تجارية أخرى. ويقول، ”الآن، 1000 هكتار من الأراضي الرئيسية مهجورة لأنه لا يوجد عدد كافٍ من الناس لزراعتها“.

وترى مؤسسة جزر الغذاء تطورات في التقنيات اللاسلكية وغيرها من التقنيات بالإضافة إلى أنظمة الزراعة الذكية، والتي تمكّن مجموعات صغيرة من المزارعين من زراعة المزيد من الأراضي مقارنة بتقنيات الزراعة التقليدية، كمحولات لقواعد اللعبة لتعزيز الإنتاجية في المجتمعات المتقلصة.



أصناف مختلفة من البطاطا الحلوة المجففة من صانع غوتو كعك الأرز ماتوري (على اليسار) وزجاجات بهار يوزوكوشو الحار المصنوع من حمضيات يوزو من جزيرة إيكي

وسيكون توسيع البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات في الجزر عاملاً أساسيًا لزيادة الإنتاج وتحسين نوعية حياة السكان. كما يعد إنشاء خدمة إنترنت عالية السرعة وموثوقة أمرًا حيويًا، ومع نمو العمل عن بُعد، فإنه من المحتمل أن يجتذب السكان السابقين بالإضافة إلى جذب عمليات زرع الأعضاء الأصغر سنًا من البر الرئيسي.

بناء علامات تجارية خاصة بالجزر

وتستخدم الشركات الشريكة المختلفة خبراتها وتقنياتها في كل مجال من المجالات الثلاثة. فعلى سبيل المثال، تعمل شركة نيتشيري فودز العملاقة للأطعمة المجمدة مع مزارعي البروكلي في جزر غوتو لإدارة إنتاج المحصول الأساسي بهدف تطوير علامة تجارية مجمدة للخضروات. وتستورد اليابان الكثير من البروكلي الذي تستهلكه، ويتطلع المشروع إلى الاستحواذ على حصة من السوق من خلال تقديم خيار أفضل وأكثر صحة للمستهلكين من الخضروات الطازجة التي تم انتقاؤها والتي تم تجميدها بسرعة للحفاظ على نكهة الذروة.

كما تعمل شركة البيع الجملة للخضروات والفواكه إم في إم شوجي، أيضًا مع المزارعين في سلسلة غوتو لتسويق قرع الكابوتشا الصيفي للجزر، والمعروف بحلاوته. ويجمع المشروع المزارعين وأعضاء فريق الشركة معًا لتطوير نظام إنتاج لمجموعة من المنتجات الطازجة والمعالجة.

وتجذب سلعة محلية أخرى، الملح، الانتباه أيضًا كمكون في تعبئة مجموعة متنوعة فاخرة من غيوزا (لفائف محشوة) التي تنتجها شركة تابعة لسلسلة المطاعم الصينية الرائدة أوساكا أوشو.

تقوم الشركات الأعضاء ببناء العلاقات على الجزر بطرق أخرى أيضًا، بما في ذلك عقد ندوات للمقيمين والشراكة مع البنوك الإقليمية ووسائل الإعلام وصناعة السفر لإنشاء ورعاية سلاسل قيمة موثوقة.

وعلى الرغم من أن البعض قد ينظر إلى هذه الجهود على أنها شكل من أشكال الأعمال الخيرية للشركات، إلا أن سينّو يصر على أن الشركات الأعضاء مدفوعة بمصالح تجارية بحتة. ويؤكد أن الشركات مدفوعة بإمكانيات المحاصيل والسلع الأخرى المنتجة في الجزر المهملة منذ فترة طويلة وتستثمر بهدف تحقيق ربح لها وللمجتمعات المحلية. يفتقر المنتجون المحليون وحدهم إلى الموارد لتطوير وتسويق فضل الجزر، لكن سينّو يقول إنه جنبًا إلى جنب مع مؤسسة فوود أيلاندز (أو جزر الغذاء)، يمكنهم تطوير منتجات جذابة وتسويقها بطريقة مستدامة.

طفرة النمو

ويلاحظ سينو: ”حتى الآن، لم يستفد السكان بشكل كامل من الموارد المحلية“. ”وهذا جعل من الصعب على الشركات أن تنمو، مما قلل بالتالي من فرص العمل.“ ولكن حتى في فترة قصيرة مدتها عام ونصف العام فقط، أحرزت المؤسسة تقدمًا ملموسًا في تغيير هذا الوضع. ففي عام 2020، حققت المشاريع المتعلقة بالمؤسسة حوالي 900 مليون ين ياباني في المبيعات. وتبدو التوقعات في عام 2021 أكثر إشراقًا، حيث من المتوقع أن تنمو المبيعات إلى 1.1 مليار ين.

وأنتج هذا النجاح المبكر شعوراً بالتفاؤل. ”الطلب مرتفع على المنتجات عالية الجودة“، بحسب سينّو. ”لدى هذه الجزر، مزارعون ومنتجون آخرون يفكرون في توسيع عملياتهم.“ ويصف أحد المجتمعات التي تناقش خطط تجديد صالة للألعاب الرياضية غير مستخدمة وتحويلها إلى مستودعات أو خط إنتاج. ويشير إلى أن السكان الأصغر سنًا يدعمون بشكل متزايد مثل هذه الأفكار التجارية.



ماتوري كوجي، إلى اليمين، يقف مع والديه أمام محصول جاف من البطاطا الحلوة المزروعة محليًا في جزر غوتو. ويستكشف كوجي، وهو الإبن من الجيل الثالث لشركة ماتوري مصنّعة كانكورو موتشي، منتجات وأسواقًا جديدة.



موظفين في مصنع الجعة الوحيد في جزيرة تسوشيما، كاواتشي شوزو. ويقف رئيس الشركة إيتو كويتشيرو، في الوسط، يحيط به ابنه شينتارو، الثاني من اليمين، الذي عاد إلى الجزيرة بعد دراسة تخمير الساكي في إحدى جامعات طوكيو.

وهناك أيضًا تلميحات إلى أن الزيادة الطفيفة في فرص العمل والأعمال بدأت في جذب الشباب إلى العودة لمسقط رأسهم. وشهد سينّو تحسنًا تدريجيًا في وجهات نظر السكان وتقول إن الناس يشعرون بالثقة في العلاقات التجارية التي أقاموها من خلال المؤسسة. وهناك التزام متزايد بالعمل معًا لتطوير الصناعات المحلية.

نموذج تحتذي به الجزر الأخرى

يقر سينّو بأن للمؤسسة عددًا كبيرًا من المشكلات التي لا يزال يتعين معالجتها، بدءًا من تقنيات التصنيع إلى الخدمات اللوجستية إلى تكاليف النقل، لكنه يعلن بثقة ”مصممون على النجاح“. وتهدف المؤسسة في النهاية إلى استخدام نموذجها من ناغاساكي لمساعدة المجتمعات النائية في المحافظات الأخرى، بما في ذلك البر الرئيسي، في مواجهة تحديات ديموغرافية واقتصادية مماثلة. ولقد بدأت في اتخاذ خطوات صغيرة في هذا الاتجاه، وتوسيع أنشطتها إلى جزر أمامي في محافظة كاغوشيما، وتضع خططًا للتوسع في منطقة توهوكو في شمال اليابان.

ولفت سجل المؤسسة في تطوير التخصصات الإقليمية إلى منتجات قابلة للتسويق الانتباه من عدد متزايد من الشركات. وعلى مدار العام الماضي، شهدت المؤسسة نموًا في أدوار الشركات الأعضاء الكاملة والداعمة، حتى في خضم جائحة كورونا. ويعزو سينّو هذا جزئيًا إلى اتخاذ المزيد من الشركات خطوات ملموسة لدمج أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في ممارساتها التجارية، ولكن الفرص المربحة في المناطق اليابانية الغنية بالموارد كانت أساسية لنجاح المؤسسة حتى الآن. في الواقع، قد يكون بناء الصناعات المحلية وتعزيز إنتاجية جزر اليابان النائية والمناطق الريفية بطريقة مستدامة أفضل طريقة لبناء مستقبل مزدهر لليابان.

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أعضاء جمعية مزارعي اليوزو في جزيرة إيكي يقفون في بستان. جميع الصور مقدمة من ريتوشينكو تشيهوسوسي كيوكاي)