اليابان | تعرف على سر الصحة وطول العمر لدى المعمرين اليابانيين

مجتمع 06/01/2022

اليابان بها أكبر عدد من كبار السن في العالم. يستمر عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 100 عامًا في الزيادة على أساس سنوي، وفي عام 2021 وصل عددهم إلى 86510 نسمة. دراسة استقصائية حديثة شملت 100 من المعمرين الأصحاء، الذين ليسوا طريحي الفراش أو في المستشفى، بحثت في سر تمتعهم بالصحة الجيدة وطول العمر.

تجري شركة Q’Sai مسحًا سنويًا منذ عام 2016، حيث تجري مقابلات مع 100 شخص تزيد أعمارهم عن 100 عامًا (باستثناء طريحي الفراش أو من يقيمون في المستشفيات) وأفراد أسرهم، لبحث الظروف المعيشية وسر تمتعهم بالصحة الجيدة وطول العمر.

تم إجراء مسح 2021 بين مايو/ أيار ويوليو/ تموز. عند السؤال عن سر طول العمر، كانت الإجابات الأكثر شيوعًا التي قدمها أكثر من نصف المستجيبين بقليل (51 شخصًا)، مرتبطة بنظامهم الغذائي، بما في ذلك تعليقات مثل ”تناول كل شيء سواء أحببته أم لا“، ”تناول ثلاث وجبات في اليوم“، و” تناول الكثير من الخضار “. كان هناك أيضًا مستجيبون قالوا إنهم ”يتناولون مشروب كحولي كل ليلة“. أجاب 36 شخصًا آخر بأنهم بقوا ”متفائلين“ وركزوا على ”التفكير المستقبلي بدلاً من التفكير السلبي“.

أهم ثلاثة أطعمة يأكلها المعمرون اليابانيون الأصحاء كل يوم هي ”الأرز“ (59 شخصًا)، ”الخضار“ (45 شخصًا)، و ”منتجات الألبان“ (25 شخصًا). اعتاد الكثيرون على تناول الطعام (الأرز) للحصول على ما يحتاجه الجسم من الطاقة، والخضروات كمصدر غني بالفيتامينات والمعادن، ومنتجات الألبان للكالسيوم لتقوية الأسنان والعظام.

استخدم الكثير من المستجيبين طرقًا مختلفة لزيادة كمية الخضار التي يتناولونها بما في ذلك عن طريق تسخينها أو غليها على نار هادئة لتسهيل مضغها وتسييلها كعصير أو حساء.

كان متوسط العمر الفعلي لمائة شخص شملهم الاستطلاع 101.45. سُئل المستجيبون أيضًا عن مدى شعورهم بالعمر داخل أنفسهم، وأجاب أولئك الذين مارسوا الرياضة لأكثر من 30 دقيقة يوميًا أنهم، في المتوسط، لديهم إحساس جسدي بكونهم يبلغون من العمر 89.9 عامًا وشعور عقلي بكونهم يبلغون 83.3 عامًا. كان هذان العمران أصغر من العمر الفعلي بأكثر من 10 سنوات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)