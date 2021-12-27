اليابان | دراسة استقصائية في طوكيو: معاناة نصف المرضى من الآثار الجانبية طويلة الأمد بعد التعافي من كورونا

صحة وطب 27/12/2021

وفقًا لمسح أجرته بلدية سيتاغايا في طوكيو، يدعي حوالي 50 ٪ من المصابين بفيروس كورونا أنهم عانوا أو ما زالوا يعانون من نوع من الآثار الجانبية للإصابة بالفيروس، مقل ضعف حاسة الشم وهي أكثر الأعراض شيوعًا. يمكن أن تستمر أعراض فيروس كورونا أحيانًا لمدة أشهر، كما يمكن للفيروس أن يؤثر على عمل الرئتين والقلب والدماغ، ما يزيد من أخطار الإصابة بمشاكل صحية طويلة الأمد.

أجرت بلدية سيتاغايا في طوكيو مسحًا لنحو 9000 شخص أصيبوا بفيروس كورونا بناءً على تقارير العدوى المرسلة إلى مركز الصحة العامة حتى 15 أبريل/ نيسان 2021. تم الحصول على إجمالي 3710 ردود صالحة للمسح، الذي تم إجراؤه من يوليو/ تموز إلى أغسطس/ آب.

من بين المستجيبين، قال 48.1٪ إنهم عانوا أو استمروا في المعاناة من آثار لاحقة للفيروس. كانت هذه أكثر انتشارًا بين النساء مقارنة بالرجال، بنسبة 54.3٪ مقارنة بـ 41.9٪. حسب العمر، كان حدوث التأثيرات اللاحقة مرتفعًا نسبيًا بين الأشخاص في الثلاثينيات، الأربعينيات، والخمسينيات من العمر، بنسبة 53.0٪ و54.2٪ و 54.6٪ على التوالي.

أكثر الأعراض المحددة شيوعًا بين أولئك الذين عانوا أو ما زالوا يعانون من آثار جانبية، وفقًا لسؤال استقصائي مع السماح بإجابات متعددة، كان ضعف حاسة الشم عند 54.4٪ يليه التعب العام بنسبة 50.0٪، ضعف حاسة التذوق عند 44.8٪، السعال 34.5٪، صعوبة التنفس 29.8٪، والصداع 25.4٪.

الأعراض التي سببت صعوبة في الحياة اليومية لمن شملهم الاستطلاع لأكثر من ثلاثة أشهر هي ضعف حاسة الشم عند 38.7٪، يليها التعب العام بنسبة 28.0٪، ضعف حاسة التذوق بنسبة 21.7٪، صعوبة التركيز عند 20.5٪، ضعف النوم عند 18.5٪، وصعوبة التنفس 17.6٪.

كان متوسط فترة الشفاء بين المصابين بـفيروس كورونا 15.5 يومًا. كانت فترة التعافي من 13 إلى 15 يومًا هي الحالة الأكثر شيوعًا، حيث أبلغ عنها 29.6٪ ممن شملهم الاستطلاع، تليها 8 إلى 10 أيام (25.8٪)، 20 يومًا أو أكثر (17.5٪)، و7 أيام أو أقل (16.9%).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)