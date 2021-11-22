اليابان | دور الوظيفة في تحديد مواصفات شريك الحياة في اليابان!

لايف ستايل 22/11/2021

عند التفكير في شريك الحياة المثالي، يفضل الكثير في اليابان اختيار موظف حكومي محلي بدلاً من شخص يعمل في شركة كبيرة.

في دراسة استقصائية شملت 800 شخص ياباني تتراوح أعمارهم بين 20 و59 عامًا، كان الخياران الأولان للشريك المثالي للزواج هما ”موظف حكومي محلي“ بنسبة 28.6٪، و ”موظف حكومي عام“ بنسبة 25.6٪، مما يجعلها المرة الأولى لموظفي الحكومة المحلية التي يتفوقون فيها على الموظفين الحكوميين العاميين.

احتلت تويوتا المرتبة الأولى بين الشركات الخاصة للعام التاسع على التوالي، حيث احتلت المرتبة الثالثة بنسبة 7.3٪. في حين أنها لا تزال خيارًا شائعًا، إلا أن تصنيفها منخفض عند مقارنتها بتصنيف موظفي الحكومة. كما تخلفت آبل وجوجل كثيرًا عن مرتبة موظفي الحكومة المحلية.

عندما طُلب من المستجيبين التوسع بحرية في سبب اختيارهم ”موظف حكومي“، قال الكثيرون إن ذلك بسبب ”الاستقرار“ و ”عدم وجود مخاوف بشأن المستقبل“.

أفضل 20 مكان عمل مثالي لشريك الحياة

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من Riskmonster.com. الأرقام المكتوبة بين قوسين توضح ترتيب العام الماضي.

صنف كل من الرجال والنساء ”الراتب“ على أنه العامل الأكثر أهمية في الشركة التي يعمل فيها شريك الحياة المثالي. بينما شعر 40.0٪ من الرجال بذلك، كانت النسبة المئوية للنساء أعلى بـ 24 نقطة عند 64.0٪. كما صنفت النساء أيضًا ”حالة التوظيف“، ”الاهتمام بالموظفين“، ”حزم المزايا“، و ”تغيير الوظيفة بشكل متكرر“ 10 نقاط مهمة يجب التركيز عليها بشكل أكثر من الرجال، مما يشير إلى أن السيدات تولي أهمية أكبر للعمل المستقر وراتب الزوج. قد يكون هذا مرتبطًا بالأمل في أن يظل شريك الحياة موظفًا في نفس الموقع في بيئة صديقة للعمل.

فيما يتعلق بالحد الأدنى للدخل السنوي المثالي لشريك الحياة، كان الرد الأكثر شيوعًا من قبل الرجال، بنسبة 45.0٪، ”لا يهم“. وقد ارتفع هذا إلى أكثر من النصف عندما اجتمع مع 10.5٪ من الرجال الذين أجابوا بـ ”أكثر من 3 مليون ين“. في المقابل، أعطت 62.9٪ من النساء إجابات تراوحت بين ”أكثر من 5 ملايين ين“ أو أكثر، مما يشير إلى أنهن يتوقعن أن يكون لشريكهن المثالي في الزواج مستوى مرتفع من الدخل السنوي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)