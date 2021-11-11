اليابان | تعرف على الزلازل التي تتعرض لها العاصمة اليابانية طوكيو بشكل شبه يومي

كوارث 11/11/2021

في مساء يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، دقت صفارات الإنذار بسبب الزلزال القوي الذي ضرب جميع أنحاء منطقة العاصمة طوكيو. في حين أن مثل هذه الزلازل القوية نسبيًا أمر نادر الحدوث، إلا أن الزلازل الصغيرة تحدث بشكل شبه يومي في اليابان.

وقع زلزال كان مركزه في شمال غرب محافظة تشيبا في الساعة 10:41 مساء يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، مما تسبب في هزة في مدينة أداتشي بطوكيو، وبلغت شدته الزلزالية 5 درجات أعلى على مقياس الزلازل الياباني. وهذه هي المرة الأولى منذ أكثر من 10 سنوات منذ زلزال شرق اليابان الكبير زلزال الذي وقع 11 مارس/ آذار 2011 لتسجيل زلزال بهذه الشدة في طوكيو.

يعتمد الرسم البياني أدناه على الإحصاءات الشهرية من قاعدة بيانات الزلازل التابعة لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية حول الزلازل التي تبلغ شدتها 1 أو أعلى والتي ضربت 23 بلدية في وسط طوكيو منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

في 5 مايو/ أيار 2014، وقع زلزال وقع قبالة ساحل إيزو أوشيما، وكان أقل من 5 درجات على مقياس الزلازل في تشيودا. الزلازل ذات الشدة الزلزالية 4 أو أعلى (المشار إليها باللون الأصفر) ليست متكررة، لكن الزلازل التي تبلغ شدتها 3 تحدث عدة مرات في السنة والزلازل التي تكون من المستوى 1 أو 2 تحدث يوميًا تقريبًا.

(يُظهر الرسم البياني بيانات من أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بسبب العدد المرتفع للغاية للهزات التي أعقبت زلزال شرق اليابان الكبير، بما في ذلك 333 زلزالًا بقوة زلزالية 1 أو أعلى خلال شهر مارس/ آذار 2011 وحده؛ إذا كان المحور الرأسي للرسم البياني قد تعرض أعلى من خلال دمج تلك البيانات السابقة، لكان من الصعب إدراك الاتجاهات الحديثة).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)