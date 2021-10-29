اليابان | زواج ماكو: حفل زفاف ”غير مسبوق“ لأميرة إمبراطورية

بعد أكثر من 4 سنوات من التقلبات، بما في ذلك الانتقادات الشديدة من بعض أفراد الشعب، تزوجت الأميرة ماكو من كومورو كي وتركت العائلة الإمبراطورية. وصف والداها الزواج بأنه ”غير مسبوق“، مما يجعل الأمر يستحق النظر في كيفية تأثيره على العائلة الإمبراطورية.

الزوجان الجديدان يتحدثان

في 26 أكتوبر / تشرين الأول، قدمت الأميرة ماكو وكومورو كي أوراق زواجهما، وأصبحا زوجة وزوجًا وتم خروج ماكو رسميًا من العائلة الإمبراطورية. بعد أن تزوجت من عامة الشعب، أصبحت الآن تعرف باسم كومورو ماكو - التي تم تشخيصها باضطراب ما بعد الصدمة قالت إنها ناجمة عن ”معلومات خاطئة“ في تقارير إعلامية - إلى زوجها الجديد في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم نفسه. قدم الاثنان تعليقات معدة لمدة 10 دقائق تقريبًا ولم يتلقوا أي أسئلة من الصحفيين المجتمعين، وبدلاً من ذلك وزعوا ردودًا مكتوبة على الأسئلة التي تم تقديمها مسبقًا.

قالت الأميرة السابقة في حديثها أولاً: ”أفهم أن هناك وجهات نظر مختلفة حول زواجي من كي. يجب أن أعبر عن أسفي العميق لأولئك الذين أزعجتهم هذا الأمر“. واستطردت قائلة ” لا يمكن تعويض وجود كي في حياتي. الزواج منه هو قرار كنت بحاجة إلى اتخاذه حتى نعيش حياتنا مع وضع صحتنا العقلية في الاعتبار أولاً “.

تحدث كومورو كي بعد ذلك، وافتتح بيانه ببساطة: ”أنا أحب ماكو. أريد أن أعيش حياتي الوحيدة مع الشخص الإنسانة التي أحبها“.

بعد ذلك، كشفت ماكو عن العديد من الحقائق التي لم تكن معروفة لعامة الناس حتى الآن. فيما يتعلق بالمشكلة المالية المبلغ عنها التي تورطت فيها عائلة كومورو، أي الأموال التي زُعم أن والدته تدين بها لخطيبها السابق، قالت ماكو إنها كانت مفيدة في حث الأطراف المعنيين على حل الوضع. (فيما يتعلق بهذا، أشار زوجها إلى أن المحادثات كانت تمضي بسلاسة نحو حل يتضمن تسوية مالية، على الرغم من أن والدته عانت جسديًا وعقليًا من الاضطرابات، وحتى مخاوف على سلامتها في بعض الأحيان).

في غضون ذلك، كانت دراسة كي في كلية الحقوق في نيويورك، والتي وصفتها بعض القنوات الإعلامية بأنها ”رحلته إلى الخارج“ من المشاكل في اليابان، بناءً على طلبها أيضًا - فقد حثته على ”إعداد مكان في الخارج لنا للعيش فيه“. قبل زواجهما بوقت طويل. وبحسب بيانها، فإن أفعال خطيبها بعد خطوبتهما كانت جميعها وفقًا لخطة من صنعها.

تابعت ماكو ”في كل مرة يتم فيها انتقاد أفعال كي على أنها قرارات أنانية يتم اتخاذها دون أي اعتبار لمشاعري الخاصة، تم التعامل مع هذه التكهنات التي لا أساس لها من قبل وسائل الإعلام على أنها حقيقة قاطعة، وتنتقل القصص التي لا أساس لها من الصحة. هذا الأمر جعلني خائفة. لقد تألمت وأحزنتني هذه الطريقة من المعاملة“. وشنت هجوماً مضاداً شرسًا على الكيانات الإعلامية التي وصفتها بخداع الجمهور بتقارير خاطئة.

في الختام، قالت ماكو: ”من أعماق قلوبنا، نأمل أن نرى المجتمع مكانًا يمكن أن يعيش فيه أكبر عدد ممكن من الناس بينما يهتمون برفاهية وسعادة بعضهم البعض“.

رسالة جاءت بعد فوات الأوان

من الصعب أن نسمي هذا التجمع، الذي لم يستمر أكثر من 10 دقائق وشمل بيانات من الزوجين فقط، مؤتمرًا صحفيًا مناسبًا. بينما كنت أشاهده، شعرت أن شكوكي الخاصة بشأن التطورات حتى الآن تتلاشى منذ البداية، عندما صرحت ماكو بثقة: ”لدينا بعض الأشياء لنخبركم بها جميعًا اليوم، ولهذا السبب رتبنا هذا الحدث“. كانوا يكسبونني إلى جانبهم.

في الوقت نفسه، شعرت أنه كان من الممكن تجنب الكثير من الدراما التي رأيناها فيما يتعلق بعلاقتهم إذا اجتمعوا فقط للتحدث إلى الجمهور في وقت سابق من خلال مؤتمر صحفي مثل هذا أو حدث مشابه. ربما لم تكن هناك طريقة للتغلب على التأخير، نظرًا لأنه حتى اليوم الذي تزوج فيه الاثنان رسميًا، كانت لا تزال عضوًا في العائلة الإمبراطورية، مع مراعاة جميع القيود المفروضة على حريتها في التحدث بصراحة إلى الشعب الياباني الذي يستلزم ذلك.

عادةً ما يتضمن زواج أميرة من العائلة الإمبراطورية احتفالات رسمية مختلفة. يبدو أن هذه الطقوس لم يتم تنفيذها بناءً على حكم الإمبراطور ناروهيتو وولي العهد الأمير أكيشينو، عمها ووالدها، بأن الناس لن يفهموا مثل هذا الأمر. وهكذا تم اتخاذ هذا القرار مع مراعاة مشاعر الناس.

هذا لا يعني، أن غالبية الشعب الياباني كانوا ضد فكرة إقامة مراسم الزفاف. بدلاً من ذلك، كان الشعور القومي هو الرغبة في معرفة حقيقة ما حدث حتى الآن - لتوضيح أي مفاهيم خاطئة قد تكون موجودة وفهم أسس زواج ماكو من كومورو. من المؤسف للغاية أن الشعب لم يتمكن من الحصول على المعلومات التي يحتاجها مباشرة من ماكو إلا في هذا التاريخ المتأخر، بعد الانتهاء من الزواج.



في صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول، الأميرة ماكو (إلى اليمين) تلتقي مع ولي العهد الأمير أكيشينو وزوجته والأميرة كاكو أختها الصغرى، التي تمد يدها لاحتضانها. جيجي برس.

عدد قليل من معارضي الزواج

ألقت الآلام التي عانت منها الأميرة ماكو فيما يتعلق بخطوبتها وزواجها ضوءًا جديدًا على القيود المفروضة على حقوق أفراد العائلة الإمبراطورية. كانت التقارير الإعلامية الخاطئة والتخمينات والانتقادات القاسية التي يمكن أن تنتشر عبر الفضاء الإلكتروني في لحظة هي السبب الرئيسي لهذا الألم، ولكن يجب أن نتوقف عن سؤال أنفسنا عما إذا كان هناك الكثير من الأشخاص الذين يعارضون زواج ماكو.

أعتقد أن هناك ثلاثة أنواع أساسية من ردود الفعل على زواج ماكو: معارضة قوية، ورغبة في أن يتمنى لها الناس الأفضل على أساس احترام حرية أفراد الأسرة الإمبراطورية في الزواج ممن يختارونهم، والقلق بشأن القرار الذي اتخذته. قد تكون المجموعة الأولى صاخبة بما يكفي لجذب الانتباه، لكنني لا أعتقد أنها قريبة من وجهة نظر الأغلبية.

انظر إلى أي موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت وستجد الكثير من التعليقات على غرار: ”هل الرأي العام منقسم حقًا حول هذا؟ لديك أغلبية ساحقة تعارض الزواج من جهة، والأقلية الصغيرة التي توافق عليه من جهة أخرى. لا يمكنك وصف هذا بأنه رأي “منقسم”.

من الواضح من مثل هذه التعليقات أن الأشخاص الذين يعارضون زواج ماكو يرون أنفسهم بأغلبية قوية، لكن هل هذا هو الحال في الواقع؟ تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن مؤيدي الزواج هم المجموعة الأكبر. نشرت صحيفة يوميوري شيمبون في 6 أكتوبر/ تشرين الأول نتائج استطلاع رأي 53٪ من المستجيبين قالوا إن الزواج كان شيئًا جيدًا، بينما عارضه 33٪. في غضون ذلك، أجرت شبكة ANN استطلاعًا في الفترة من 16 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول، حيث قال 61٪ من المستجيبين إنهم ”يريدون تهنئة الزوجين“ على زواجهما، و24٪ فقط لا يريدون ذلك. بالمقارنة مع الزيجات الأخرى التي تشمل أفراد الأسرة الإمبراطورية، قد تكون هذه الأرقام المتعارضة مرتفعة نسبيًا، لكنها بالتأكيد ليست أرقام الغالبية.

على الرغم من ذلك، فإن أشد المعارضين لحفل زفاف ماكو كان لهم تأثير يتجاوز أعدادهم، معتقدين أن معظم الشعب معهم في رغبتهم في التسبب في إلغاء الزواج. وقد دفعهم ذلك إلى انتقاد الزوجين علنًا دون اعتبار لحقوقهما في هذه المسألة. إذا لعبت وسائل الإعلام دورًا في ذلك بتقارير خاطئة أن هؤلاء الأشخاص آمنوا بها دون تفكير، فعليهم أن يتحملوا مسؤولية دورهم أيضًا.

والدا العروس يعرضان وجهة نظرهما

وفي بيان بشأن زواج ماكو، قال والداها، ولي العهد الأمير أكيشينو وزجته: ”هذه العلاقة برمتها كان لها بعض التأثير على الأسرة الإمبراطورية، ونحن نعتذر بصدق لأولئك الذين تأثروا بها“. كما وصفوا حفل زفاف الزوجين بأنه ”غير مسبوق“ ”لم يُشاهد مثله في تاريخ البيت الإمبراطوري“. هذا ليس نوع البيان الذي يتوقعه المرء من أسرة ولي العهد في المناسبة السعيدة لزواج إحدى بناته، وفي الواقع، فإنه يشير إلى المعاناة التي عانى منها والدا ماكو.

يمكن وصف ”التأثير على العائلة الإمبراطورية“ الذي أحدثه زواج ماكو والضجة الإعلامية المصاحبة له بأنه تضاؤل الثقة بين جزء من الشعب في منزل ولي العهد. هذا تطور مؤسف للغاية.

في الوقت نفسه، من خلال عقد مؤتمرها الصحفي في نفس اليوم الذي تركت فيه العائلة رسميًا، والتحدث مباشرة إلى الشعب وطلبها بجدية تفهمهم، ربما نجحت ماكو في تغيير عقول العديد من هؤلاء الأشخاص. ربما ستثبت أفعالها غير المسبوقة في النهاية أنها خلاص من نوع ما لعائلتها. تتحول الأنظار الآن إلى الطريقة التي ينظر بها شقيقها الأصغر الأمير هيساهيتو أحداث السنوات القليلة الماضية والضجة المتعلقة بها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: كومورو كي وماكو، الأميرة ماكو سابقًا، في مؤتمرهما الصحفي في 26 أكتوبر / تشرين الأول في طوكيو. جيجي برس)