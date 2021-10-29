اليابان | تعرف على ما تبقى من العائلة الإمبراطورية بعد زواج الأميرة اليابانية السابقة ماكو

العائلة إمبراطورية 29/10/2021

تعدّ العائلة الإمبراطورية اليابانية أقدم سلالة مالكة في العالم، ويرقى تاريخها الذي نسجت حوله الأساطير إلى ما يفوق 2600 سنة. في يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول تزوجت الأميرة اليابانية ماكو، رجلا من عامة الشعب، وفقدت وضعها الإمبراطوري، وأصبحت العائلة الإمبراطورية اليابانية تضم 17 فردًا فقط. على مر العقود، فقدت العديد من الأميرات الوضع الإمبراطوري بسبب الزواج.

تزوجت الأميرة السابقة ماكو يوم الثلاثاء 26 أكتوبر/ تشرين الثاني من زميلها منذ أيام الدراسة الجامعية كومورو كي. وقد تخطت ماكو الطقوس المعتادة المرتبطة بالزفاف الإمبراطوري، ورفضت مكافأة مالية تقليدية تبلغ نحو 1.3 مليون دولار، يتم منحها لأفراد العائلة الإمبراطورية من النساء عند مغادرتهن منزل العائلة للزواج. مع زواجها، تخلت الابنة الكبرى لولي العهد الأمير فوميهيتو والأميرة كيكو عن عضويتها في العائلة الإمبراطورية، وأصبحت تُعرف الآن باسم كومورو ماكو.

تضم العائلة الإمبراطورية اليابانية الآن 17 فردًا فقط. ينص قانون البيت الإمبراطوري الحالي على أن ”النسل الذكر من سلالة الذكور الذين ينتمون إلى سلالة الإمبراطورية“ هم فقط الذين يمكنهم اعتلاء العرش الإمبراطوري. وهذا يعني أن الورثة المؤهلين الوحيدين الآن هم الأخ الأصغر للإمبراطور ناروهيتو ولي العهد الأمير فوميهيتو، وابن أخيه هيساهيتو، وعمه ماساهيتو. إذا تزوجت الأميرات الخمس غير المتزوجات، فسوف يفقدن أيضًا الوضع الإمبراطوري. لا تزال قضية تقلص العائلة الإمبراطورية تمثل قضية ملحة بالنسبة لليابان.

في يوليو/ تموز 2021، تم إنشاء لجنة حكومية للنظر في كيفية ضمان خلافة مستقرة ركزت على مقترحين رئيسيين للحفاظ على حجم الأسرة الإمبراطورية، أحدهما هو السماح للأعضاء الإناث بالاحتفاظ بالمكانة الإمبراطورية بعد الزواج. والآخر هو استخدام نظام التبني لاستعادة الوضع الإمبراطوري لأحفاد الذكور في سلالة الأب التي تم إزالتها من الأسرة في إصلاحات ما بعد الحرب.

الأميرات اللواتي تزوجن من خارج العائلة الإمبراطورية منذ عام 1945

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من موقع وكالة البلاط الإمبراطوري ومصادر إعلامية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الإمبراطور ناروهيتو، والإمبراطورة ماساكو ، إلى اليسار، والأميرة أيكو يدخلون القصر الإمبراطوري الذي تم تجديده في 6 سبتمبر / أيلول 2021. جيجي برس)