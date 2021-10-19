اليابان | الخاطبة الإلكترونية.. رحلة البحث عن شريك العمر عبر الإنترنت في اليابان

لايف ستايل 19/10/2021

عند سؤال بعض الأزواج ”أين تعارفتم؟“، يكون الجواب من خلال ”الإنترنت“، وعند الاستماع لحديثهم أكثر فأكثر، هناك بعض الأزواج الذين يقولون ”لقد تعارفنا من خلال تطبيقات المطابقة بين الأزواج“. فما هي تلك الخدمة، وكيف من الممكن التعارف والزواج من خلالها يا ترى؟

وفقًا لمسح للقطاع الخاص بشأن التوفيق بين الأشخاص الراغبين في الزواج أو أنشطة البحث عن شريك حياة المعروفة باسم كونكاتسوkonkatsu باللغة اليابانية، من بين أولئك الذين تزوجوا في عام 2020، التقى 16.5٪ بشركاء حياتهم من خلال خدمات التعارف للبحث عن شريك حياة التي تقدمها العديد من الشركات ووكالات الزواج، وخدمات تعريف الأشخاص بنية الزواج عبر الإنترنت، وكذلك بين لقاءات تعريف الأشخاص بنية الزواج في الحفلات والمناسبات. كانت هذه زيادة قدرها 3.5 نقطة مئوية عن العام السابق وأعلى مستوى للعام الثالث على التوالي.

تم إجراء استطلاع 2021 عبر الإنترنت في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران وتلقى ردودًا من 50000 رجل وامرأة تتراوح أعمارهم بين 20 و49 عامًا. هذا استطلاع سنوي أجراه معهد Recruit Bridal Research، الذي تديره شركة الموارد البشرية Recruit.

عند تقسيم زيجات 2020 حسب الخدمة المستخدمة، كان هناك انخفاض 0.8 نقطة على أساس سنوي إلى 2.7٪ للأشخاص الذين استخدموا وكالات الزواج. كما تراجعت الزيجات من خلال حفلات وأحداث التوفيق بين الأشخاص ”كونكاتسو“ 0.5 نقطة لتصل إلى 2.7٪. من ناحية أخرى، ارتفعت حالات الزواج من خدمات البحث عن شريك حياة ”كونكاتسو“ عبر الإنترنت بمقدار 4.8 نقاط خلال نفس الفترة إلى 11.1٪، مما يشير إلى أن استخدام هذه الخدمات أدى إلى زيادة حالات الزواج.

وكانت هناك زيادة أخرى بمقدار 2.7 نقطة لتصل إلى 33.1٪ لمن تزوجوا في عام 2020 ولديهم خبرة في استخدام خدمات البحث عن شريك حياة ”كونكاتسو“، في حين ارتفعت نسبة الذين استخدموا الخدمة وتزوجوا من خلالها بمقدار 7.1 نقطة إلى 49.9٪. كان هذان المعدلان أعلى مستوى على الإطلاق.

استخدمت أكبر نسبة ممن تزوجوا بنسبة 44.7٪ موقعًا إلكترونيًا أو تطبيقًا للبحث عن الحب أو الزوج”. تبع ذلك “وكالة الزواج” (41.7٪)، “لقاءات التوفيق بين الأشخاص” (22.2٪)، “الطلب من صديق أن بتقديم شريك حياة محتمل” (21.9٪)، ثم “حفلة أو حدث للبحث عن شريك حياة (20.2٪).

من بين الأشخاص غير المتزوجين الذين أرادوا العثور على الحب أو الزوج، ارتفع عدد أولئك الذين استخدموا خدمة البحث عن شريك حياة إلى 27.2٪، وهو ارتفاع لمدة أربع سنوات متتالية. أظهر الاستطلاع أن المزيد من الأشخاص يستخدمون خدمات التوفيق بين الأشخاص عبر الإنترنت على وجه الخصوص، حيث أصبحت وسيلة راسخة وتلقى رواجًا في المجتمع الياباني للبحث عن شريك الحياة المستقبلي.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)