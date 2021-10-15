اليابان | محافظة هوكايدو اليابانية الأكثر جاذبية للعام الثالث عشر على التوالي

سياحة وسفر 15/10/2021

ظلت محافظة هوكايدو الشمالية المحافظة المفضلة في اليابان في عام 2021، وكانت عاصمتها سابورو البلدية رقم واحد أيضا من حيث الشعبية.

ظلت هوكايدو في المقدمة باعتبارها المحافظة الأكثر جاذبية في اليابان في استطلاع العلامات التجارية المحلية 2021، الذي أجراه معهد أبحاث العلامات التجارية. وقد احتلت المرتبة الأولى كل عام منذ أن بدأ المسح في تغطية المحافظات في عام 2009. كما احتلت هوكايدو المرتبة الأولى في فئات السياحة واستدعاء العلامات التجارية للمنتجات الغذائية الإقليمية. وفي الوقت نفسه، احتلت كيوتو المرتبة الثانية لمدة 13 عامًا متتاليًا. وشهد الترتيب تغيرًا طفيفًا في القمة في عام 2021، على الرغم من أن أوساكا تعدت كاناغاوا لتنتقل إلى المركز الخامس، وارتفع ترتيب ناغاساكي لتدخل ضمن المراكز العشرة الأولى.

كانت المحافظات الثلاث الأدنى هي سايتاما في المرتبة 45، ساغا في المرتبة 46، إيباراكي في المرتبة 47، وهي بذلك تمثل المركز الأخير من حيث الجاذبية. صعدت إيباراكي من أسفل إلى المركز الثاني والأربعين في عام 2020، لكن ترتيبها انخفض مرة أخرى هذا العام. صعدت محافظة توتشيغي، المحافظة الأقل شعبية في عام 2020، إلى المرتبة الحادية والأربعين في عام 2021.

أكثر المحافظات جاذبية (2021)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من استطلاع العلامات التجارية المحلية 2021.

في قائمة البلديات الأكثر جاذبية، عادت سابورو إلى الصدارة للمرة الأولى منذ عام 2012، والمرة السابعة بشكل عام. لقد كان ذلك قبل مدينة هاكوداتي، وهي مدينة أخرى في المحافظة، ومع وجود أوتارو وفورانو أيضًا في المراكز العشرة الأولى، فإن قوة علامة هوكايدو التجارية واضحة. أصبحت كارويزاوا جذابة بشكل متزايد كمكان للعيش، حيث قفزت من المركز العشرين في عام 2020 إلى المركز الثامن في عام 2021. ويشير معهد أبحاث العلامات التجارية أيضًا إلى إمكانات بلدة محافظة ناغانو كمكان للعمل والاسترخاء في نفس الوقت.

أكثر البلديات جاذبية (2021)

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من استطلاع العلامات التجارية المحلية 2021. المدن المظللة باللون الأصفر تسلط الضوء على شعبية هوكايدو.

يتم إجراء مسح العلامة التجارية المحلية كل عام منذ عام 2006. وهو يدقق ويحدد ردود 35000 شخص على الأسئلة المتعلقة بـ 1000 بلدية في جميع محافظات اليابان البالغ عددها 47، ويقيس مدى وعيهم بالأماكن، ودوافعهم لزيارتها، ورغبتهم في الإقامة هناك، وتقييمهم للموارد الإقليمية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من باكوتاسو)