اليابان | الصوبا أم الأودون.. تعرف على عادات الطعام للشعب الياباني

المطبخ الياباني 14/10/2021

وجدت دراسة استقصائية أن الأودون كان أكثر شعبية في غرب اليابان والصوبا في الشرق. وفي الوقت نفسه، فإن سكان هوكايدو هم من أكبر عشاق الرامن في اليابان.

ما الذي يسعدك عندما يتعلق الأمر بالنودلز؟ عندما أجرى معهد أبحاث JMA مسحًا على مستوى البلاد، استهدف 5000 شخص تتراوح أعمارهم بين العشرينات والسبعينيات، أظهرت النتائج أن هناك اختلافات واضحة في الأذواق بين المناطق اليابانية.

عندما طُلب منهم اختيار الطبق المفضل لديهم من بين أكثر من 60 طبقًا تظهر بانتظام على مائدة الطعام اليابانية، اختار 70.8٪ من المشاركين في هوكايدو الصوبا، تلى لك 66.5٪ في منطقة كيتا كانتو كوشين، و 65.1٪ في منطقة توهوكو، حيث كان هذا النوع من النودلز رائجًا بشكل واضح في شمال وشرق اليابان. لكن في الجنوب والغرب، كانت الأودون مفضل من قبل الكثيرين، بما في ذلك 73.9٪ في شيكوكو و 70.3٪ في كيوشو.

سجل الرامن أعلى نتيجة في هوكايدو بنسبة 80.6٪، يليه 77.5٪ في منطقة كيتا-كانتو وكوشين، 77.0٪ في توهوكو، و76.5٪ في هوكوريكو ونييغاتا. في غضون ذلك، كانت المعكرونة محبوبة بأكثر من 70٪ في كل من منطقة العاصمة طوكيو (74.2٪)، المكان الوحيد الذي تفوقت فيه على الرامن، وهوكايدو بنسبة (73.4%).

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)