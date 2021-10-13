اليابان | لماذا تخلفت اليابان في تطبيق منظومة العمل عن بُعد خلال جائحة كورونا؟

أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ للمرة الأولى للسيطرة على فيروس كورونا في أبريل/ نيسان 2020. وقد أدى ذلك إلى تحول سريع نحو نظام العمل من المنزل، لكن هذا الاتجاه لم يدم طويلاً. يعود إحجام اليابان عن تبني العمل عن بعد مقارنة بالدول المتقدمة الأخرى إلى حد كبير إلى الهياكل المنهجية التي يقوم عليها أسلوب العمل في البلاد.

العمل عن بعد وساعات العمل أثناء الجائحة

يتتبع مركز أبحاث البيانات التابع لجامعة كيؤ اليابانية اتجاهات الأسرة في جميع أنحاء اليابان من خلال المسح الحالي الخاص بالأسر اليابانية. يُظهر الاستطلاع أنه في فبراير/ شباط 2020، قبل أن ينتشر الوباء بشكل خطير، كان حوالي 6٪ فقط من العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عامًا يعملون عن بُعد، ولكن في أبريل/ نيسان 2020، بعد إعلان حالة الطوارئ الأولى، ارتفعت النسبة لتصل إلى حوالي 25%.

على الرغم من أن التحول إلى العمل عن بعد قد تم إلى حد كبير للامتثال للمطالب الحكومية لمواجهة انتشار العدوى، إلا أنه من حيث نطاق إصلاحات أسلوب العمل، فإنه يتماشى أيضًا مع الاتجاهات العالمية الحالية نحو مزيد من المرونة في مكان وزمان عمل الموظفين.

علاوة على ذلك، مع تسبب الوباء في ركود اقتصادي، تم تقصير ساعات العمل. وفقًا لمسح اللجنة اليابانية للأسر، انخفضت نسبة أولئك الذين يعملون 60 ساعة في الأسبوع أو أكثر انخفاضًا كبيرًا، من حوالي 7٪ في فبراير/ شباط 2020 إلى حوالي 4٪ في أبريل/ نيسان 2020. أحد التفسيرات هو أن الوباء قدم ساعد على تقليل ساعات العمل وبالتالي إرهاق الموظفين، وزيادة المرونة وتسهيل تحقيق توازن أفضل بين العمل والحياة.

ومع ذلك، تشير الاتجاهات التي تلت ذلك إلى أن هذه التغييرات لم تتجذر بالضرورة، وربما تكون في الواقع قصيرة العمر. بعد انتهاء حالة الطوارئ الأولى، أظهرت الشركات والموظفون اتجاهًا واضحًا في العودة إلى العمل من المكتب، وحتى سبتمبر/ أيلول 2020، انخفض معدل الموظفين الذين يعملون من المنزل إلى 15٪، في حين أن معدل أولئك الذين يعملون 60 ساعة أو أكثر ارتفع مرة أخرى إلى حوالي 6٪.

ظل الوضع مستقرًا نسبيًا منذ ذلك الحين، على الرغم من وجود بعض التقلبات الطفيفة اعتمادًا على معدل الإصابات الجديدة وإعلان حالة الطوارئ مرة أخرى للسيطرة على الجائحة. بعبارة أخرى، بينما أصبح العمل عن بُعد أكثر انتشارًا وتقلصت ساعات العمل إلى حد ما مقارنة بما قبل الجائحة، كانت درجة التغيير منذ صيف 2020 محدودة.

أسباب تأخر اليابان في تبني العمل عن بعد

لماذا لم تتوسع معدلات العمل عن بعد في اليابان حقًا، باستثناء حالة الطوارئ الأولى التي تم إعلانها في أبريل/ نيسان 2020؟ تشمل الأسباب التي يتم الاستشهاد بها بشكل شائع الافتقار إلى التبني الواسع للتوظيف حسب نوع العمل، والصعوبة التي يسببها العمل عن بُعد في التواصل مع الزملاء وشركاء الأعمال، ونقص أجهزة الكمبيوتر والاتصالات أو القواعد التشغيلية للعمل عن بُعد.

ومع ذلك، أعتقد أن هناك سببين أساسيين لكل ذلك: خصائص العمل في اليابان تعني أن القليل من المهام غير روتينية وذات طبيعة فكرية، بحيث ينخرط العديد من العمال في مهام روتينية أو جسدية؛ واليابان متخلفة عن بقية العالم في الرقمنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تشير ”المهام“ هنا تحديدًا إلى محتوى العمل الذي سيتم تنفيذه. يجب إيلاء اهتمام خاص هنا لتلك المصنفة على أنها ”مهام مجردة“، وهي غير روتينية وتنطوي على قدر كبير من التحليل أو التفاعل (العمل الذي يتطلب التخطيط والتحليل والاتصال). عند العمل من المنزل، يكون تنفيذ هذه المهام المجردة أسهل من تنفيذ الأعمال المكتبية المتكررة والروتينية أو المهام التي تنطوي على عمل بدني.

معدلات اعتماد منخفضة للعمل عن بعد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يمكن رؤية الفرق في معدلات اليابان في الشكل أدناه، والذي يقارن معدلات العمل عن بعد ونطاقات المهام المجردة دوليًا. يوضح المحور الأفقي للشكل المعدلات الوطنية لاعتماد العمل عن بعد المأخوذة من ”المسح الدولي المقارن لظروف المعيشة وسط جائحة كورونا، وهو مسح شمل ثماني دول تم إجراؤه في يوليو/ تموز 2020. ويعرض المحور الأفقي مستوى المهام المجردة لكل دولة استنادًا إلى برنامج التقييم الدولي لكفاءات البالغين التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (باللون الأزرق)، كما هو محدد في التقرير الاختلافات في إلغاء الروتين الوظيفي في بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: دليل من PIAAC بواسطة سارة دولا ريكا و لوكاس غورتازار، فبراير/ شباط 2016 ؛ وتكرار استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل (برتقالي).

يختلف الموضوع والفترات الزمنية، لكن مسح الأسر اليابانية المذكور سابقًا يوضح أن معدل العمل عن بُعد في اليابان، المشار إليه بالنقطة الزرقاء على الرسم البياني، لا يزال الأدنى في العالم، بنسبة 30٪، حيث كان هذا المعدل نصف معدل الولايات المتحدة الرائدة عالميًا والبالغ 60٪. هناك نقطة أخرى جديرة بالاعتبار وهي أن تلك البلدان ذات معدلات العمل عن بُعد المرتفعة تميل أيضًا إلى الحصول على مستوى أعلى من عمل المهام المجردة، كما أن اليابان هي الأدنى في هذا المقياس أيضًا.

توضح النقاط الحمراء في الشكل مستوى استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في كل بلد فيما يتعلق بمعدل العمل عن بُعد، وبينما تتمتع البلدان ذات المعدلات الأعلى للعمل عن بُعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أعلى، فإن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في اليابان أقل بكثير من مثيله في البلدان الأخرى.

بعبارة أخرى، يتمتع العمال اليابانيون بمعدل أقل من المهام المجردة مقارنةً بالدول الأخرى، ويتطلب عملهم أيضًا استخدامًا أقل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. هذان العاملان يمثلان عنق الزجاجة في زيادة اعتماد العمل عن بعد.

لا انتقال إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أو الأتمتة

إذا تم تفويض المزيد من المهام الروتينية أو التي تتطلب مجهودًا بدنيًا إلى الكمبيوتر أو الأتمتة الآلية، بينما تتحرك الصناعات نحو العمل القائم على الخدمة أو التصنيع عالي الدقة، فسيكون هناك المزيد من المهام المجردة للعمال. مع المزيد من المهام المجردة، يجب أن يكون هناك عدد أقل من العوائق أمام الموظفين لاستخدام أجهزة الكمبيوتر أو الاتصال عبر الإنترنت للعمل من المنزل.

يمكن للمرء أن يجادل بأن أحد أسباب عدم اتباع اليابان لهذا النهج، بينما اتبعته دول أخرى، هو أنه حتى عندما أصبحت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات متاحة منذ التسعينيات، فإن أماكن العمل في اليابان لم تسرح الموظفين الدائمين واستبدلتهم بالأتمتة بسبب التنوع الكبير في واجباتهم. حجة أخرى هي أنه بمجرد توفر قوة عاملة من الموظفين غير الدائمين بسهولة، تم تفويض المزيد من تلك المهام الروتينية والبدنية إلى هؤلاء العمال الأرخص تكلفة.

وبالتالي، فإن هيكل سوق العمل نفسه قد أعاق انتشار العمل عن بُعد لصالح ”العمل في مكان العمل“ أثناء الجائحة، الأمر الذي ساهم بدوره في زيادة انتشار فيروس كورونا، فضلاً عن إعاقة التقدم في إصلاح أسلوب العمل نحو شكل ومضمون أكثر مرونة. للتغلب على هذا الموقف، يجب أن تتغير الأعمال التجارية نفسها، ليس فقط من خلال الرقمنة واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولكن أيضًا من خلال إدخال تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى المزيد من استخدام الروبوتات.

اتساع فجوة المرونة

يؤدي الانتشار المحدود للعمل عن بُعد في اليابان إلى خلق تفاوت في أسلوب العمل بين هؤلاء العمال الذين يمكنهم العمل بطريقة مرنة وصحية. في الواقع، وفقًا لمسح الأسر اليابانية، تُظهر مقارنة معدل العمل عن بُعد حسب فئة الدخل من فبراير/ شباط 2020 إلى أبريل/ نيسان 2021 أن المعدل بين أعلى 20٪ من أصحاب الدخل ارتفع بشكل ملحوظ، من 7٪ إلى 31٪، بينما ارتفع المعدل بين القاع 20٪ بشكل طفيف، من 6٪ إلى 8٪.

وينطبق اتجاه مماثل على التحسينات في ساعات العمل الطويلة، مع انخفاض نسبة أولئك الذين يعملون 60 ساعة أو أكثر في الأسبوع بشكل كبير بالنسبة للفئات ذات الدخل المرتفع. بالإضافة إلى ذلك، ضاعفت المجموعة ذات الدخل المرتفع الوقت الذي تقضيه في تعلم المهارات، بينما بقيت الفئات ذات الدخل المتوسط والمنخفض دون تغيير.

يمكننا أن نفهم هذه التغييرات على أنها تفاوت ناشئ في القدرة على الصمود أمام الأزمات، أو ”فجوة المرونة“. على سبيل المثال، العمل من المنزل والعمل لساعات أقصر يزيد من المرونة لأنه يسمح للناس بمواصلة العمل في مواجهة الأحداث الكبرى، مثل انتشار الأمراض المعدية، أو الكوارث أو متطلبات الرعاية الطبية أو التمريضية للأسرة. يوفر الحصول على وقت للتعلم أيضًا فرصة للتكيف عندما تتغير متطلبات المهارات بسبب التطورات مثل الابتكار التكنولوجي السريع. قد تؤدي التغييرات التي يحركها الوباء إلى زيادة فجوة المرونة الجديدة، وهو أمر من الجيد أن نتذكره.

يصعب فهم مثل هذه الفوارق أكثر من الفوارق التقليدية في الدخل، وحتى عندما تفهمها السلطات، هناك طرق قليلة لتقديم التصحيح من خلال تدابير السياسة. بدون تدابير سياسية قوية مثل إعادة توزيع الدخل لتصحيح التفاوتات، سيكون من المهم للأفراد والشركات اتخاذ إجراءات طوعية دقيقة لإصلاح أساليب العمل الخاصة بهم.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: داخل شركة لتكنولوجيا المعلومات حيث يعمل معظم الموظفين الآن من المنزل في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا. كيودو)