اليابان | هل ضريبة التبغ ليست كافية للإقلاع عن التدخين؟

لايف ستايل 12/10/2021

تؤدي زيادة الوعي الصحي وتشديد اللوائح الخاصة بالتدخين وزيادة الأسعار إلى انخفاض عدد المدخنين في اليابان. ومع ذلك، فإن رفع الضرائب لا يكفي للتأثير على العديد من المدخنين للإقلاع عن التدخين.

سألت شركة نت آسيا للأبحاث، وهي شركة أبحاث تسويق عبر الهاتف المحمول، 500 مدخن و500 شخص من غير المدخنين عن رأيهم في زيادة الضرائب على منتجات التبغ التي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول. فقط 12.6٪ من المدخنين يؤيدون الزيادة بقوة أو إلى حد ما. في المقابل، عارضت الغالبية العظمى بنسبة 87.4٪ الزيادة إما بشدة أو إلى حد ما. ارتفعت نسبة المدخنين الذين لا يؤيدون زيادة الضرائب، لتصل إلى 98٪ لمن هم في الستينيات من العمر.

وشكل غير المدخنين الذين أيدوا زيادة الضرائب 88٪ مقابل 11٪، حيث كانت النتائج عكس تلك الخاصة بالمدخنين. وتجدر الإشارة إلى أن 92٪ من غير المدخنين في الأربعينيات من العمر و94٪ في الخمسينيات من العمر أعربوا عن دعمهم للزيادة الجديدة.

عندما سُئل المدخنون عن الكيفية التي ستتغير بها عاداتهم في التدخين مع زيادة الضرائب، قال 12٪ فقط إنهم سيتوقفون عن التدخين. مع 38٪ قالوا إنهم ”سيواصلون التدخين“ و40.4٪ أجابوا بأنهم ”سيقلعون“، أظهر ذلك صعوبة التأثير على العادات المتأصلة عن طريق الزيادة الضريبية فقط.

يبلغ إجمالي الإيرادات الضريبية من مبيعات منتجات التبغ، بما في ذلك الضرائب الإقليمية والوطنية 2 تريليون ين. عندما سُئل المستجيبون عما إذا كانوا يعتقدون أن الضريبة على منتجات التبغ تساهم في المجتمع، اعتقد 40٪ من المدخنين، أي ضعف غير المدخنين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)