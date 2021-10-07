اليابان | مستحضرات التجميل الكورية تغزو اليابان

لايف ستايل 07/10/2021

تتمتع مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية برواج خاص بين الشابات اليابانيات.

منذ مطلع القرن شهدت اليابان ازدهارًا منتظمًا في الاهتمام بكل ما يتعلق بكوريا الجنوبية. الآن هناك طفرة رابعة جارية مع انتشار ثقافة ”كي بوب“ ومستحضرات التجميل الكورية الجنوبية التي تحظى بشعبية خاصة بين الفتيات في سن المراهقة والعشرينيات

قامت شركة TesTee، وهي شركة أبحاث تسويقية تركز على الاتجاهات بين الأجيال الشابة، باستطلاع آراء 4029 امرأة تتراوح أعمارهن بين المراهقات والثلاثينيات حول مكياجهن المعتاد. عند سؤالهن ما إذا كنا يستخدمن مستحضرات تجميل كورية جنوبية، أجابت 67.9٪ في سن المراهقة، و 64.3٪ في العشرينات من العمر، و 50.9٪ في الثلاثينيات من العمر أنهن إما يستخدمنها الآن أو استخدمنها من قبل. كما قالت أكثر من نصف المراهقات إنهن يستخدمن مستحضرات تجميل من كوريا الجنوبية حاليًا.

من بين أولئك اللواتي أجابن بأنهن يستخدمن مستحضرات التجميل الكورية الجنوبية حاليًا، قالت نسبة أكبر من المراهقات إنهن يستخدمن ظلال العيون ”أيشادو“ وأحمر الشفاه، مقارنة بالنساء في العشرينات إلى الثلاثينيات من العمر.

كان السبب الرئيسي الذي قدمته المراهقات لشراء مستحضرات التجميل الكورية، تصميم العبوة بنسبة 53.1٪، يليه تأثرهم بكلام من حولهم وسمعة المنتجات بنسبة 45.3٪. تضمنت التعليقات المكتوبة من قبل المستجيبين ”رأيت يوتيوبر جميلة تستخدمها“ و ”تستخدمها شخصية مؤثرة أحبها“، مما كشف أن وسائل التواصل الاجتماعي لديها الفضل إلى حد كبير عن زيادة شعبية منتجات التجميل الكورية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)