اليابان | رقم قياسي جديد في أعداد المعمرين باليابان

صحة وطب 30/09/2021

تمثل النساء نسبة 88.4% من إجمالي المعمرين أي 76 ألفا و450 امرأة، بزيادة قدرها 5475 عن العام السابق، ارتفع عدد المعمرين من الرجال إلى ما يزيد عن 10 آلاف للمرة الأولى.

تظهر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن عدد المعمرين في اليابان (حتى 1 سبتمبر/ أيلول 2021) ارتفع بمقدار 6060 شخصًا عن العام السابق، ليصل إلى 86510 شخصًا، وهو رقم قياسي للعام الـ 51على التوالي. تتمتع اليابان بأحد أعلى معدلات طول العمر في العالم، لكن الغالبية العظمى من المعمرين، أو 88.4٪ هن من النساء.

وكانت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية قالت في يوليو/تموز الماضي إن متوسط ​​العمر المتوقع في اليابان، التي تعد إحدى الدول ذات معدلات الشيخوخة الأسرع في العالم، ارتفع إلى مستويات قياسية لكلا الجنسين عام 2020 ليبلغ 87.74 عاما للنساء و81.64 عاما للرجال.

أكبر امرأة معمرة في العالم هي تاناكا كين البالغة من العمر 118 عامًا والتي تعيش في محافظة فوكوؤكا. في مارس/ آذار 2019، تم الاعتراف بها رسميًا من قبل موسوعة ”غينيس“ (Guinness) للأرقام القياسية باعتبارها أكبر معمرة في العالم. أكبر معمر في اليابان هو أويدا ميكيزو، 111 عامًا، ويعيش في محافظة نارا. كما اعترفت موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأن سومياما أومينو وكوداما كومي هما أكبر توأمان متطابقين في العالم يبلغان من العمر 107 أعوام و300 يوم، حتى1 سبتمبر / أيلول 2021.

في عام 1963، عندما تم سن قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، كان لدى اليابان 153 شخصًا تبلغ أعمارهم 100 عامًا أو أكثر، ولكن العدد زاد بشكل مطرد منذ ذلك الحين، حيث تجاوز 1000 شخص في عام 1981 وكسر حاجز العشرة آلاف في عام 1998.

حسب المحافظة، يوجد في محافظة شيماني أكبر عدد من المعمرين لكل 10000 نسمة، عند 134.8 نسمة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف مستوى 42.4 نسمة في محافظة سايتاما، والتي كانت الأدنى على مستوى البلاد. يعيش عدد أكبر من المعمرين في غرب اليابان بالنسبة مقارنة بالشرق. على وجه الخصوص، يميل عدد المعمرين إلى أن يكون أقل في منطقة العاصمة طوكيو.

نسبة المعمرين من كل 100 ألف نسمة من السكان في المحافظات اليابانية

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)