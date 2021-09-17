اليابان | ماذا تفعل إذا تعرضت مدينتك لكارثة طبيعية مفاجئة؟

كوارث 17/09/2021

من بين أهم العناصر التي اقترحها أولئك الذين لديهم خبرة في الإجلاء بسبب كارثة ما كانت المواد الغذائية التي تستخدم في حالات الطوارئ، المياه المعبأة، الختم الشخصي أو بطاقة الهوية.

تحدث الكوارث الطبيعية واسعة النطاق، سواء الزلازل أو الفيضانات أو الانهيارات الأرضية كل عام في اليابان، لذلك هناك تركيز كبير على الاستعدادت لمثل تلك الأوقات العصيبة. خلال أسبوع الاستعداد للكوارث من 30 أغسطس/ آب إلى 5 سبتمبر/ أيلول ، ينتهز الكثير من الناس الفرصة للتحقق من حالة المواد الخاصة بهم التي تستخدم في حالة الطوارئ، على سبيل المثال، يتم التأكد من أن الأطعمة وغيرها مواد الطوارئ لم تتجاوز تاريخ انتهاء صلاحيتها وأن بطاريات المصباح لا تزال تعمل وبحالة جيدة.

وجد استطلاع قامت به شركة يونيكلو حول التأهب للكوارث، والذي استجوب 2400 رجل تتراوح أعمارهم بين 20 و 69 عامًا، أن ما مجموعه 47٪ من المستجيبين كانوا إما ”باستمرار“ أو ”أحيانًا“ على دراية بالكوارث الطبيعية المحتملة، وترتفع هذه النسبة إلى 86.2٪ عندما يشمل أولئك الذين يفكرون في مثل هذه الأحداث في وقت من العام حيث من المرجح أن تحدث أو عندما تكون هناك تقارير إخبارية ذات صلة بالكوارث الطبيعية.

أما بالنسبة لاستعداداتهم، أفاد 33٪ من المستجيبين أنهم لم يجروا أي استعدادات خاصة، فيما قال آخرون، على سبيل المثال، إنهم أعدوا حصصًا غذائية طارئة أو على علم بمواقع مراكز الإخلاء.

طُلب من المشاركين في الاستطلاع الذين أعدوا حقيبة طوارئ وأشياء أخرى لأخذها معهم في حالة الطوارئ أن يقولوا المزيد عن المحتويات. أظهرت إجاباتهم أن العنصر الأكثر شيوعًا هو مصباح يدوي، تم ذكره بنسبة 80.3٪، يليه حصص الإعاشة الغذائية الطارئة والمياه المعبأة بنسبة 76٪. في المقابل، تم تضمين 30٪ فقط حريصون على الملابس مثل الملابس الداخلية، الملابس التي تبعث الدفء.

عندما سُئل أولئك الذين لديهم خبرة سابقة في كارثة طبيعية عما يفتقرون إليه أو يرغبون في الحصول عليه أوقات الإخلاء أثناء الكوارث، أشار حوالي 50٪ إلى ”حصص غذائية طارئة“ أو ”مياه معبأة“، بينما ذكر حوالي 30٪ ”شخصيًا“ الختم الخاص أو بطاقة الهوية ”أو“ شاحن بطارية”. أكثر من 25٪ من المشاركين ذكروا ملابس مثل “الملابس الداخلية” أو “ملابس احتياطية” أو “ملابس تبعث الدفء”.

وجدت دراسة استقصائية شملت 1736 حكومة محلية مسؤولة عن إنشاء وتشغيل مراكز الإجلاء وتقديم الدعم لضحايا الكوارث أن 18.2٪ فقط منهم لديهم ملابس مخزنة تحسباً لإجلاء السكان. (تم استلام إجمالي 927 إجابة صالحة).

يقدم البروفيسور أوتشيدا يوكيكو من جامعة تاكاساكي للصحة والرعاية الاقتراحات التالية: ”من الجيد إضافة عناصر الملابس إلى مجموعة أدوات الكوارث الخاصة بك. من الضروري أن يكون معك ملابس لارتدائها لمدة ثلاثة أيام حتى وصول إمدادات الإغاثة إلى ملجأ الإخلاء. شيء مهم آخر هو أن يكون لديك ملابس تجعل من السهل التعامل مع الظروف الموسمية للحرارة أو البرودة“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)