اليابان | تعرف على الدعم الذي قدمته اليابان لأفغانستان في المجالات المختلفة

سياسة 16/09/2021

كانت اليابان داعمًا رئيسيًا لعملية إعادة الإعمار في أفغانستان، حيث قدمت 6.9 مليار دولار من المساعدات على مدار 20 عامًا.

لا يزال الوضع غير مستقر في أفغانستان، حيث سيطرت طالبان على البلاد بعد دخولها كابول الشهر الماضي وشكلت حكومة مؤقتة. وفقًا لوزارة الخارجية، كانت اليابان داعمًا رئيسيًا في عملية إعادة الإعمار على مدار العشرين عامًا الماضية وقدمت إجماليًا 6.9 مليار دولار كمساعدات لأفغانستان.

يوضح الرسم البياني أدناه كيف تحولت المساعدة الإنمائية الرسمية اليابانية لأفغانستان خلال فترة العشرين عامًا. تبرز السنوات الأربع من عام 2010 حتى عام 2013 بشكل خاص، حيث تم تقديم 800 مليون دولار سنويًا طوال تلك الفترة. في عام 2009، كانت هناك زيادة كبيرة في عدد الأفراد العسكريين الأمريكيين المنتشرين في المنطقة، تلتها إضافات أخرى إلى قوة المساعدة الأمنية الدولية في عام 2010. من وقت مؤتمر طوكيو حول أفغانستان في عام 2012 حتى انتهاء مهمة إيساف في 2014، ركز المجتمع الدولي على تحسين النظام، قصدًا أن تتمكن الحكومة الأفغانية من الحفاظ على الأمن بنفسها.

الأحداث الرئيسية في أفغانستان والدعم المقدم من اليابان

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com من مصادر مختلفة.

شهد عام 2012 أكبر مبلغ من المساعدات المقدمة من اليابان بقيمة 873.6 مليون دولار. نظرة فاحصة تظهر أن 790 مليون دولار منها كانت من مساعدات المنح، و80٪، أو 646 مليون دولار تم التبرع بها من خلال المنظمات الدولية. وقدمت اليابان أيضا 83.6 مليون دولار في شكل تعاون تقني خاص. لم تكن هناك قروض حكومية، بما في ذلك قروض بالين، مقدمة على مدى فترة 20 عامًا.

وهذا يقودنا إلى التساؤل حول كيفية استخدام المساعدات اليابانية في أفغانستان. تسرد الوكالة اليابانية للتعاون الدولي 61 مشروعًا على موقع ODA Mieruka الإلكتروني الذي يهدف إلى جعل المساعدة الإنمائية الرسمية شفافة.

ويظهر أن المنحة تم استخدامها لبناء مدارس ومستشفيات للأمراض المعدية، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الاجتماعية وتشييد المطارات والطرق السريعة وأنظمة الري. وفيما يتعلق ببناء السلام والأمن، فقد شمل ذلك توفير صيانة مركبات الشرطة ومواد مثل أجهزة راديو الشرطة. كما تم استخدام المساعدة للمساعدة في التعاون الفني في مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك التعليم (مثل تدريب المعلمين وتعزيز تعليم القراءة والكتابة)، والرعاية الصحية (تطوير أنظمة الصحة الحضرية ومكافحة السل)، والموارد المائية والوقاية من الكوارث، النقل، وتطوير المناطق الريفية.

(النص الأصل باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: أفغان يصعدون على متن طائرة ركاب في مطار كابول الدولي في 16 أغسطس/ آب 2021 في محاولة للهروب بعد سيطرة أفغانستان على العاصمة. جيجي برس/ أ ف ب)