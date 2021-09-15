اليابان | هل تجنبت اليابان ارتفاع معدل البطالة خلال جائحة كورونا؟

على الرغم من معاناة اليابان من جائحة كورونا، إلا أن معدل البطالة لم يرتفع إلا بشكل طفيف. يوضح جيندا يوجي من جامعة طوكيو، المتخصص في الاقتصاد، ما حدث في سوق العمل الياباني في الأشهر الثمانية عشر الماضية من خلال هذا التقرير المفصل.

زيادة طفيفة

أعلنت الحكومة اليابانية حالة الطوارئ في 7 محافظات في أبريل/ نيسان 2020 مع زيادة وتسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في البلاد. وقد خلق ذلك صعوبات غير مسبوقة للعديد من أماكن العمل، مثل الإيقاف المفاجئ للعمل العادي. يشير مسح القوى العاملة (مكتب الإحصاء، وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات) إلى أن عدد العاملين انخفض بشكل حاد بمقدار 1.07 مليون (معدل موسمياً) من مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان. تم تجاوز هذا الانخفاض الشهري الكبير فقط من خلال الانخفاض البالغ 1.13 مليون المسجل في ديسمبر/ كانون الأول – يناير/ كانون الثاني 1963 بسبب تساقط الثلوج بكثافة، وهو ضعف الانخفاض البالغ 520.000 عامل الذي حدث في فبراير/ شباط – مارس/ آذار 2009 في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

في غضون ذلك، ارتفع عدد العاطلين عن العمل في أبريل/ نيسان 2020 بمقدار 60 ألف شخص عن الشهر السابق، وارتفع معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 2.6٪. وعلى الرغم من الانكماش الحاد في عدد العاملين، إلا أنه تم تجنب حدوث زيادة كبيرة في معدل البطالة. كان هذا نتيجة لعدد العاطلين عن العمل بشكل غير طوعي لأسباب مثل الفصل أو إنهاء العقد الذي لم يتغير منذ مارس/ آذار. بينما تجاوز معدل البطالة مؤقتًا 3٪ خلال العام، بلغ متوسط معدل البطالة 2.8٪ فقط في عام 2020. ويبدو أن البطالة خلال الجائحة لم تكن خطيرة في اليابان كما في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

تزايد أعداد الموظفين الذين يتركون العمل

ما الذي يفسر الانخفاض الحاد في عدد العاملين المصحوب بزيادة متواضعة في عدد العاطلين عن العمل؟ السبب الأول هو الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين ليسوا في قوة العمل. يتم تعريف هذه المجموعة على أنها أولئك الذين يبلغون من العمر 15 عامًا أو أكثر والذين لا يبحثون عن عمل أو الذين لا يستطيعون بدء العمل فورًا عند البحث عن عمل. وفي الوقت نفسه، فإن الأشخاص العاطلين عن العمل هم أولئك الذين ليس لديهم وظائف، ولكنهم يبحثون عن عمل وقادرون على بدء العمل فور العثور على وظيفة.

ارتفع عدد الأشخاص في المجموعة السابقة، غير المحسوبين في القوة العاملة، بمقدار 940 ألفًا في الشهر المنتهي في أبريل/ نيسان 2020، وهي زيادة لم تتجاوزها سوى الزيادة المسجلة في يناير/ كانون الثاني 1963. ارتفع عدد الأشخاص غير المنتمين إلى القوى العاملة. في الوقت الحالي، كان الخوف من الإصابة بـفيروس كورونا، أو مناشدات البقاء في المنزل من قبل الحكومة يعني أن العديد من الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم لم يصبحوا عاطلين يبحثون عن عمل. لكن بالتخلي عن العمل، أصبحوا أشخاصًا ليسوا محسوبين في منظومة قوة العمل

تركزت الزيادة في أبريل/ نيسان 2020 في عدد الأشخاص غير المنضمين إلى القوى العاملة إلى حد كبير على كبار السن الذين لديهم مخاطر عالية للإصابة بأعراض فيروس كورونا الحادة وعلى النساء المهتمات بأسرهن. أثناء انخفاض عدد سكان اليابان منذ 2010، تم تخفيف نقص العمالة من خلال نمو عدد كبار السن العاملين. لكن الوباء أوقف هذا الاتجاه. عادة ما تهتم المرأة بالمنزل في اليابان، مثل رعاية الأطفال ورعاية الوالدين المسنين. وقد أدى ذلك إلى تخلي النساء عن العمل بسبب المخاوف من الإصابة بـفيروس كورونا ومن الرغبة في منع انتقال العدوى للمنزل.

اعتبارًا من مايو/ أيار 2020، بدأ كبار السن والنساء في الانضمام إلى القوى العاملة بسبب الحاجة المتزايدة للدخل لدعم سبل العيش، بعد معرفة أن غسل اليدين وارتداء الأقنعة يساعدان في الوقاية من عدوى فيروس كورنا. ومع ذلك، مع انتشار الحالات بسرعة في عام 2021، ارتفع عدد الأشخاص غير المنتمين إلى القوى العاملة، واستمر الوضع حيث يتخلى الناس عن العمل بسبب مخاوفهم من الإصابة.

بالمقارنة مع الاتجاه التنازلي قبل الوباء، أقدر أن الأشخاص الذين ليسوا في القوى العاملة قد زادوا بأكثر من مليون كحد أقصى. لو ظل هؤلاء الأشخاص في المجموعة التي تبحث بنشاط عن عمل، لكان عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع بمقدار 2 إلى 3 ملايين شخص، وكان معدل البطالة قد ارتفع إلى حوالي 4.5٪. إذا تم تقليل خطر الإصابة إلى حد ما، مما دفع العديد من الأشخاص غير الموجودين في القوى العاملة إلى البدء في البحث عن عمل، فقد يرتفع معدل البطالة في المستقبل.

منذ النصف الثاني من عام 2010، عززت التغييرات القانونية والتنظيمية توظيف النساء وكبار السن، وزاد عدد الأشخاص العاملين على الرغم من تقلص عدد سكان اليابان. سيؤثر عدد الأشخاص الذين ليسوا في القوى العاملة الذين عادوا إلى اتجاهه التنازلي السابق، والذي زاد بسبب جائحة كورونا، بشكل عميق على المدى البعيد لاقتصاد اليابان المثقل بالمشكلة الهيكلية المتمثلة في تقلص عدد السكان وانخفاض عدد المواليد.

طفرة في عدد الموظفين غير العاملين

السبب الآخر الذي جعل الاقتصاد قادرًا على تجنب زيادة كبيرة في البطالة أثناء الوباء هو الزيادة المفاجئة في عدد غير العاملين. من المحتمل أن يكون عدد هؤلاء الأشخاص قد وصل إلى أعلى مستوى له بعد الحرب في أبريل/ نيسان 2020.

الأشخاص العاملون خارج قوة العمل هم الأشخاص الذين لا يزالون يعملون، ولكنهم لا يؤدون وظائفهم. وزاد عدد هؤلاء الأشخاص إلى مستوى قياسي بلغ 5.97 مليون شخص، وبذلك يمثلون 9.0٪ من جميع العاملين ويمثلون زيادة غير مسبوقة على أساس سنوي قدرها 4.20 مليون. إذا فقد هؤلاء الأشخاص وظائفهم وانضموا إلى المليون شخص الذين تركوا القوى العاملة للبحث عن عمل، لكان معدل البطالة قد تجاوز 10٪.

حتى أبريل/ نيسان 2020، كان العديد من الموظفين غير العاملين في قطاعات الإقامة وخدمات الأكل والشرب. في هذه القطاعات، ارتفع عدد الموظفين غير العاملين إلى 1.05 مليون شخص من 100 آلف شخص فقط في العام السابق. مع انتشار حالات كورونا في أماكن الرعاية الصحية، تضاعف الأشخاص العاملون غير العاملين في قطاعات الطب والرعاية الصحية والرعاية إلى 500 ألف موظف في أبريل/ نيسان 2020 من 250 ألف في نفس الشهر في 2019.

يشمل الأشخاص العاملون خارج العمل أولئك الذين لا يعملون لأسباب شخصية، مثل الأشخاص الذين يحصلون على إجازة أو يعتنون بالأطفال أو أفراد الأسرة الآخرين. ومع ذلك، فقد ارتفع عدد الموظفين غير العاملين لأسباب تتعلق بالشركة بشكل حاد في ربيع عام 2020. وفي الربع الأول من عام 2020، كان 13.5٪ من إجمالي الأشخاص غير العاملين في هذا المنصب لأسباب تتعلق بالشركة، وقد تضاعف هذا الرقم ليصل إلى 38.7٪ في الربع الثاني.

يُعتقد أن زيادة عدد الموظفين غير العاملين لأسباب تتعلق بالشركة قد تم تفسيرها من قبل العديد من مديري الشركات الذين يعتقدون أنه حتى أبريل/ نيسان 2020 أن تقلص الأعمال، أو تدهور الأرباح، سيكون مؤقتًا بطبيعته. لذلك سعوا للخروج من الموقف عن طريق تعليق العمليات التجارية. وتوقعوا أن يعقب رفع حالة الطوارئ التعافي السريع للأرباح والحاجة العاجلة للعمال. مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الخاصة بنقص العمالة على المدى الطويل، ترددت الشركات في فصل العمال بسبب صعوبة توظيفهم أو استعادتهم مرة أخرى. أدى هذا التفكير إلى زيادة عدد الموظفين غير العاملين.

كما ساهمت سياسات التوظيف الحكومية في زيادة عدد العاملين خارج العمل. في المراحل الأولى من الجائحة، استغلت الحكومة الموارد الوفيرة للتأمين على العمل ووضعت سلسلة من الإجراءات الطارئة، مثل توسيع الإعانات للحفاظ على التوظيف وتخفيف قيود الأهلية للحصول عليها. ساعدت هذه التدابير المؤقتة في تقليل تكاليف العمالة وساهمت في قرار الشركات بتعليق العمليات التجارية.

بعد الارتفاع الكبير في أبريل/ نيسان 2020، انخفض عدد العاملين غير العاملين بمقدار النصف في مايو/ أيار، وتمكن العديد من هؤلاء الأشخاص من العودة إلى العمل. بحلول الخريف، عاد هذا الرقم إلى مستوى ما قبل الجائحة. مع استعادة جائحة كورونا قوتها في الانتشار وتسارع وتيرة العدوى في فبراير/ شباط 2021، ارتفع عدد الموظفين غير العاملين إلى حد ما، ولكن ليس بقدر ما كان عليه في العام السابق. اليوم، بعد أكثر من 18 شهرًا منذ الإعلان الأولي عن تدابير الطوارئ، تنفد الحكومة من الموارد سياساتها التي تسهل تعليق الأعمال. على الرغم من أن مثل هذه التعليقات المؤقتة حالت بشكل مؤقت دون حدوث زيادة كبيرة في البطالة، إلا أن تدابير الحفاظ على العمالة تواجه قيودًا، كما أن خطر ارتفاع معدلات البطالة آخذ في الازدياد.

العمالة غير النظامية والعمل عن بعد

في حين تجنبت اليابان زيادة كبيرة في البطالة في ظل الوباء، فإن التفاوت بين التوظيف المنتظم وغير النظامي، الذي اتسع منذ عام 2000، قد نما أكثر.

يوضح الرسم البياني 1 اتجاه عدد الموظفين غير الدائمين. انخفض هؤلاء الموظفون بأكثر من مليون في أبريل/ نيسان 2020 مقارنة بالشهر السابق مع انتشار فيروس كورونا. تم فصل الموظفين في قطاعات الطعام والتصنيع وغيرها؛ وكثير منهم، كما هو مذكور أعلاه، كانوا من كبار السن أو النساء في وظائف غير نظامية الذين قرروا طواعية ترك وظائفهم. على سبيل المثال، أدى إغلاق جميع المدارس الابتدائية والثانوية إلى ترك الأمهات وظائف بدوام جزئي بسبب القلق على وجود أطفالهن في المنزل.

من ربيع 2018 إلى صيف 2019 الذي سبق جائحة كورونا، كان هناك نقص شديد في العمالة في اليابان، وأدت الزيادة الهائلة في عروض العمل إلى نمو العمالة غير المنتظمة. مع استجابة الشركات لتسارع الطلب قبل زيادة ضريبة الاستهلاك في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، وصل عدد الموظفين غير النظاميين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 22 مليون موظف في سبتمبر/ أيلول.

بعد أن نما بشكل مطرد لبعض الوقت، بدأ عدد الموظفين غير النظاميين في اتجاه الانخفاض في أكتوبر/ تشرين الأول 2019. في يناير/ كانون الثاني 2020 قبل انتشار الوباء على نطاق واسع، انخفض عدد الموظفين غير المنتظمين بنحو 500 ألف موظف من أعلى مستوى له قبل ثلاثة أشهر. حتى بدون انتشار حالات كورونا، دخل الموظفون غير النظاميين في مرحلة تصحيح في نهاية عام 2019 تقريبًا. بدأ هؤلاء الموظفون في التعافي في يوليو/ تموز 2020، لكنهم تحولوا بعد ذلك إلى التراجع عندما بدأت حالات كورونا في الارتفاع في نوفمبر/ تشرين الثاني. عدد الموظفين غير النظاميين حاليًا أقل بكثير من أعلى مستوى له في سبتمبر/ أيلول 2019.

والمثير للدهشة أنه عندما تم إعلان حالة الطوارئ في أبريل/ نيسان 2020، كان عدد الموظفين الدائمين في أعلى مستوى منذ عام 2013 (الرسم البياني 2). ثم ارتفع الموظفون الدائمون أكثر مع رفع حالة الطوارئ في يوليو/ تموز. في حين أن عدد الموظفين الدائمين توقف بعد ذلك مؤقتًا بدءًا من أغسطس/آب، استمر اتجاهه التصاعدي قبل الوباء. ونتيجة لذلك، عاد عدد الموظفين الدائمين إلى مستوى 35 مليون موظف لأول مرة منذ عام 2002، وهو العام الذي شهد تراجعا اقتصاديا خطيرا.

غالبًا ما يُقال إن العمالة المنتظمة تتم حمايتها بسخاء أثناء فترات الانكماش الاقتصادي في اليابان، وكان هذا هو الحال أيضًا مع الوباء. الاستثناء هو الفترة بين النصف الثاني من التسعينيات والنصف الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما أجرت الشركات تعديلات كبيرة على مستويات الموظفين. إن عدم حدوث مثل هذه التعديلات مع الوباء هو سبب آخر لتجنب زيادة البطالة. ومع ذلك، فقد اتسع التفاوت بين العمالة الدائمة وغير النظامية.

فيما يتعلق بزيادة عدد الأشخاص الذين يتركون العمل أو انخفاض عدد الموظفين غير الدائمين، فقد يكون بعض هؤلاء الأشخاص قادرين على الاستمرار في العمل من خلال العمل عن بعد. تكشف المسوحات الحكومية والقطاع الخاص عن أن معدل انتشار العمل عن بعد بلغ حوالي 30٪ في ذروته. في ربيع عام 2020، بدأ العديد من الأشخاص العمل من المنزل في الوقت الحالي، لكنهم عادوا بعد ذلك إلى المكتب.

انتشر العمل عن بعد بين موظفي الشركات الكبيرة وبين الموظفين الدائمين في المناصب المتخصصة. ومع ذلك، لم نشهد استيعابًا مشابهًا بين الشركات الصغيرة والمتوسطة أو بين العديد من النساء وكبار السن الذين يعملون كموظفين غير دائمين في وظائف عامة. بدافع من الجائحة، سيكون توسيع فرص العمل عن بعد أمرًا لا غنى عنه لتوسيع طرق العمل في اليابان.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: أشخاص أمام محطة طوكيو متجهون إلى عملهم في 26 أبريل / نيسان 2021، أول صباح يوم اثنين بعد إعلان حالة الطوارئ للمرة الثالثة، جيجي برس)