اليابان | انخفاض المكافآت الصيفية في الشركات اليابانية بسبب كورونا

اقتصاد 10/09/2021

تسببت جائحة كورونا في انخفاض كبير في المكافآت الصيفية في الشركات اليابانية، لا سيما في قطاع السكك الحديدية.

أعلن الاتحاد الياباني للأعمال أو كيدانرين أن متوسط المكافأة الصيفية لعام 2021 انخفض بنسبة 8.3٪ عن العام السابق إلى 826،647 ين. هذا هو الانخفاض الثالث على التوالي والمرة الأولى منذ أربع سنوات التي ينخفض فيها المتوسط تحت 900.000 ين. وهو أيضًا أكبر انخفاض منذ عام 2009، عندما كان هناك انخفاض بنسبة 17.2٪ بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. استند هذا المتوسط إلى ملخص لمكافآت 159 شركة يابانية، مأخوذة من استطلاع أجراه الاتحاد الياباني للأعمال استهدف 252 شركة، جميعها مدرجة في القسم الأول من بورصة طوكيو وتضم أكثر من 500 موظف.

نظرًا لمعاناة الشركات خلال جائحة كورونا، كان هناك انخفاض في مبالغ المكافآت عبر مجموعة واسعة من القطاعات. لوحظ انخفاض كبير بشكل خاص بنسبة 17.0٪ (773.522 ين) في القطاع غير الصناعي، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ بدء المسح في عام 1997.

مكافآت الصيف في كبرى الشركات

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من الاتحاد الياباني للأعماللا

كان أكبر انخفاض في قطاع السكك الحديدية، حيث انخفض بنسبة 25.5٪ للسكك الحديدية اليابانية و18.6٪ للسكك الحديدية الخاصة. تسبب الوباء في انخفاض السفر بالسكك الحديدية لكل من الرحلات المنتظمة والرحلات الطويلة. وشهدت أعمال البناء والسيارات أيضًا انخفاضات مضاعفة. ومع ذلك، مقارنة بعام 2020، شوهدت زيادات في المكافآت الصيفية في قطاعات الأسمنت والمنتجات الغذائية والكهرباء.

القطاعات ذات التخفيضات الكبيرة في مكافآت الصيف

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من الاتحاد الياباني للأعمال، لا تشمل جميع القطاعات حيث تم استبعاد بعض الشركات من الإجمالي بسبب عدم معرفة متوسط المبالغ.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)