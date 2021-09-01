اليابان | تلوث الهواء الناجم عن الروائح المعطرة والمخاطر الصحية

مع انتشار مستحضرات التجميل ومنعمات الأقمشة المملوءة بالعطور الاصطناعية، تتزايد الشكوى من الصداع والغثيان الناجمين عن المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الروائح. ما هي أخطار هذا النوع الجديد من تلوث الهواء؟

على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، كانت هناك شكاوى متزايدة بشأن الروائح الكريهة: رائحة غسيل الجيران المعلق على الشرفة، والروائح التي تملأ القطار المكتظ بالركاب، والروائح المنبعثة من زملاء العمل في المكتب. في كثير من الحالات، يُعتقد أن هذه الروائح الكريهة تأتي من منعمات الاقمشة المستخدمة في المنزل عند غسل الملابس. المنظفات الصناعية المعطرة ومعطرات الجو وبخاخات المطهرات ومزيلات العرق ومضادات التعرق والعطور هي الأخرى أحد أكبر الأسباب لما أصبح يُعرف باسم ”تلوث الرائحة“.

منذ بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، يعاني المزيد من الأشخاص من حساسية تجاه بعض المواد الكيميائية، كما يعاني الكثير من الناس من متلازمة التعب المزمن وأمراض المناعة الذاتية، وهي حالات كانت نادرة قبل نصف قرن فقط من الأن. يُعتقد أن هذه الحالات لها علاقة بالمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المنظفات والعطور، المشكلة أن هذه المنتجات يدخل في تصنيعها الكثير من المركبات الكيميائية لدرجة يصعب معها تحديد المركبات التي تسبب تلك المشكلة. وكتيجة لذلك، يعاني الكثير من الأشخاص من بعض الأعراض التي ليس لها مبرر واضح مثل ”التوتر الشديد“ و ”الشعور بالكسل“. كما يُعتقد أن تلوث الرائحة ينشأ أيضاً من المنتجات المنزلية التي تلوث موادها الكيميائية الهواء، ويمكن أن تكون ضارة عند استنشاقها. ومع ذلك لا يوجد في الوقت الحالي دليل علمي كافٍ على المخاطر الصحية الناجمة عن تلوث الرائحة أو آليات هذا التلوث، كما أن قلة وعي الجمهور بهذه المخاطر يزيد الأمر سوءًا.

تزايد عدد الشكاوى

يذكر أن عدد الأشخاص المتأثرين بالتلوث بالرائحة غير معروف بشكل واضح. ففي عام 2020 أفاد المركز الوطني لشؤون المستهلك أنه تلقى 928 استشارة منذ عام 2014 ”78٪ من نساء تتراوح أعمارهن بين 30 و 60 عامًا“ يشكون من مشاكل صحية ناجمة عن رائحة منعمات الأقمشة. وتجدر الإشارة إلى أن عدد الأشخاص الذين قدموا شكاوى ربما لا يمثل سوى جزء بسيط من العدد الفعلي للضحايا.

تعاونت سبع مجموعات من المستهلكين، بما في ذلك اتحاد المستهلكين في اليابان، من أجل إجراء مسح عام عبر الإنترنت حول الآثار الضارة للمنتجات المعطرة. تم إجراء الاستطلاع من ديسمبر/ كانون الأول 2019 حتى مارس/ آذار 2020 وحصل على ردود من 9332 شخص. وبالنظر إلى أن المجموعة المشتركة التي أجرت المسح استهدفت عمداً الأشخاص الذين أظهروا اهتمامًا شديدًا بالتلوث بالرائحة وكذلك الأشخاص الذين قالوا إن صحتهم قد تأثرت بالتلوث الناتج عن الرائحة، فيعتقد أن هناك بعض التحيز في النتائج. ومع ذلك، من الجدير بالذكر أن 7000 مشارك ادعوا أنهم أصيبوا بالغثيان بسبب بعض الروائح.

وشمل هذا العدد 85٪ من المستجيبين الإناث و56٪ من الذكور. حسب العمر، كان 87٪ في الثلاثينيات من العمر، و83٪ في الأربعينيات، و78٪ في الخمسينيات، و66٪ في الستينيات أو أكبر. قال ما يصل إلى 20٪ إنهم عانوا الكثير لدرجة أنهم أجبروا على ترك وظائفهم وتوقف البعض عن الذهاب إلى المدرسة. قد يكون ارتفاع معدل النساء بين أولئك الذين عانوا مرتبطًا بحقيقة أنه في كثير من الحالات تعني الأدوار التقليدية للجنسين أن المزيد من النساء مسؤولات عن الأعمال المنزلية مثل الطهي وغسيل الملابس مما يجعلهن أكثر عرضة لخطر الإصابة بهذه الأعراض..

تتمثل إحدى مشكلات التعامل مع التلوث بالرائحة في أن المخاطر الصحية غالبًا ما يتم تجاهلها باعتبارها مسألة ”ذوق شخصي“ أو ”جينات“. ففي عام 2020 نشرت صحيفة اساهي شيمبون مقالًا عن تلوث الرائحة. وبينما أشار المقال إلى أن بعض الأطباء كانوا يرون اتجاها تصاعديا مقلقا بين المرضى الذين يعانون من هذا المرض، فقد نقلت أيضًا عن أحد الخبراء أن ”كره منعم الأقمشة يعتمد على بنيتك الجينية“. يزعجني أن أرى هذا النوع من الآراء يترسخ دون قيد أو شرط.

ونظرًا لأن العديد من الأشخاص يشكون من مشاكل صحية، لم يعد من الممكن الاكتفاء بمجرد نبذ تلوث الرائحة واعتباره مسألة حساسية فردية أو جينات. يؤكد الدكتور ساكابي كو أستاذ الطب بجامعة توكاي والمرجع الرائد في مجال الحساسية الكيميائية، أن أحد الأعراض المميزة لتلوث الرائحة هو فرط حساسية الشم الناجم عن المواد الكيميائية. كما أنه من المحتمل جدًا أن العديد من ضحايا التلوث بالرائحة يعانون من سي إس ”CS“.

كبسولات دقيقة ملوثة للبيئة

بدأت المنتجات المنزلية المعطرة صناعياً في الانتشار في اليابان حوالي عام 2000, حين بدأ المصنعون يتنافسون من أجل توسيع حصتهم في السوق. لم تكن المنتجات المعطرة جديدة بالطبع، لكن وصول ”داوني“ منعم الأقمشة من الولايات المتحدة دفع المصنعين اليابانيين إلى التركيز على تطوير المنتجات ذات الروائح الزهرية والروائح الأكثر تركيزاً. وقد ساعدت الإعلانات التلفزيونية اليومية للمنتجات المعطرة في زيادة حجم مبيعات هذه المنتجات إلى مرة ونصف عما كان عليه قبل 10 سنوات. يشتري المستهلكون اليابانيون المنتجات المعطرة الجديدة، حتى لو كانت باهظة الثمن بعض الشيء لمحو رائحة الجسم والروائح الكريهة الأخرى. يبدو أن الهوس الياباني بالنظافة ساهم في ازدهار سوق هذا النوع من المنظفات.

كانت نتيجة كل هذا نوعًا جديدًا من تلوث الهواء الناجم عن مزيج من المواد السامة المستخدمة في صنع الروائح الشعبية. ويتفاقم الوضع بسبب الكبسولات الدقيقة المستخدمة في منعمات الأقمشة وأنواع أخرى من المنظفات المعطرة. أصبحت منتجات مثل ”بخاخات العطر“ و ”الروائح طويلة الأمد“ و ”معطر الهواء المنعش“ التي يروج لها المصنّعون، متوفرة بفضل تقنية ضغط العطور ومزيلات العرق في كبسولات صغيرة مصنوعة من راتنجات اليوريثان والميلامين.

على سبيل المثال، ”الروائح طويلة الأمد“ هي نتيجة لعدد لا يحصى من الكبسولات الدقيقة الملتصقة بالملابس، والتي تنفجر مع كل حركة وفرك للقماش. وقد أدى ذلك إلى تلوث البيئة بشظايا البلاستيك الدقيق ومونومرات الراتينج الاصطناعية أحادية الجزيء الناجمة من الكبسولات الدقيقة التالفة، بالإضافة إلى الروائح والمواد المزيلة للعرق التي تطلقها. من المحتمل أن الناس يستنشقون عن غير قصد هذه المواد الكيميائية الاصطناعية السامة. بينما بدأت بعض الشركات المصنعة في استبدال الكبسولات الدقيقة بمواد أقل خطورة، يستمر البحث والتطوير حول كيفية الحصول على المزيد من الكبسولات الدقيقة للالتصاق بالأقمشة وكيفية الحصول على عطور تدوم لفترة أطول. لا يدرك العديد من المستهلكين أن روائح الورد والخزامى التي يجدونها منعشة للغاية مصنوعة من مواد كيميائية مركبة.

في الوقت الحاضر، تضغط عدة مجموعات من المواطنين على الحكومة لقياس المركبات العضوية المتطايرة المنبعثة من منعمات الاقمشة ومعطرات الهواء، كما تطالب بإجراء اختبارات سمية الاستنشاق. بالإضافة إلى ذلك، يطالبون بحظر استخدام الكبسولات الدقيقة في منعمات الاقمشة ويحثون المدارس والمرافق العامة على الامتناع عن استخدام العطور. حتى أن عددًا قليلاً من البلديات قد بدأت في وضع ملصقات توعية عامة حول ”آداب وضع العطور“، ولكن هذه الملصقات تحث الناس على أن يكونوا على دراية بالمسألة، لكنها لا تغامر بأي حال من الأحوال في تنبيه أو تنظيم الشركات المصنعة للمنتجات المسببة للمشكلة.



ملصقات توعية عامة حول ”آداب استخدام المعطرات“ من إنتاج مكتب بلدية سابورو ”على اليسار“ ومحافظة سايتاما ”على اليمين“. اعتبارًا من يونيو/ حزيران 2020 قامت 51 حكومة محلية بوضع مثل هذه الملصقات، كما بدأت تحذو حذوها العديد من البلديات الأخرى.

الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة

تساهم العديد من المنتجات في زيادة تلوث الرائحة، لكن منعمات الأقمشة هي الأكثر سمية لأنها تحتوي على الكثير من المواد الاصطناعية، بما في ذلك المعطرات ومواد مزيل العرق الموجودة في الكبسولات الدقيقة والمنظفات السطحية المستخدمة لتنعيم الأقمشة في الغسالة.

في الآونة الأخيرة ظهرت كتب مصورة للأطفال تحتوي على كبسولات تنبعث منها رائحة عند لمسها. لكن الكبسولات الدقيقة والمتناهية الصغر يمكن استنشاقها، وبمجرد دخولها إلى الرئتين فإنها تنزلق عبر الفراغات بين خلايا الجسم لتتدفق إلى مجرى الدم. هناك حاجة ماسة لإجراء بحث طبي لتوضيح هذه الظاهرة وتقييم مخاطرها.

في سياق التطور الاقتصادي الملحوظ لليابان بعد الحرب العالمية الثانية، شهدت البلاد العديد من كوارث التلوث، من أشهرها تلوث الزئبق العضوي الذي أدى إلى مرض ميناماتا وتلوث الغذاء الناجم عن ثنائي الفينيل متعدد الكلور أو ثنائي الفينيل متعدد الكلور والديوكسين الذي تسبب في حدوث ما أصبح يعرف باسم تسمم زيت كانيمي. لقد استغرق الاعتراف بالعلاقة بين حالات التلوث هذه والمخاطر التي تهدد صحة الإنسان وقتًا طويلاً، وحتى يومنا هذا لا يزال العديد من الضحايا بحاجة إلى إغاثة مرضية.

يجب ألا نكرر أخطاء القرن العشرين من خلال الاكتفاء بنبذ مخاطر التلوث بالرائحة لمجرد أن الأسباب لم يتم التحقق منها بعد. مطلوب اتخاذ إجراء سريع قبل انتشار التلوث. حاسة الشم حاسمة في اكتشاف الخطر. في حين أن أعدادهم قد لا تزال صغيرة، إلا أن الأشخاص الذين يشكون من الآثار الضارة التي يسببها تلوث الرائحة على صحتهم يحذروننا من تهديد حقيقي لوجودنا ذاته.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، الرسم التوضيحي الخاص بالعنوان: كيف تتخلل الانبعاثات السامة من منعمات الاقمشة إلى الهواء عند غسل الملابس وتعليقها. رسم ياسوتومي ساوري)