اليابان | انخفاض وفيات حوادث المرور في النصف الأول من عام 2021 في اليابان

مجتمع 31/08/2021

انخفض عدد وفيات حوادث المرور من يناير/ كانون الثاني إلى يونيو/ حزيران للعام الثامن على التوالي في اليابان ليصل إلى 1198 حالة.

كان هناك 1198 حالة وفاة من حوادث المرور في اليابان في النصف الأول من عام 2021، بانخفاض قدره 159 حالة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. الرقم الذي أعلنته وكالة الشرطة الوطنية يمثل العام الثامن على التوالي من التراجع وانخفاض قياسي جديد.

من بين أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر ، انخفض عدد الوفيات بنسبة 94 حالة عن العام الماضي ليصل العدد إلى 684 حالة، وهو ما يمثل 57.1٪ من الإجمالي (بانخفاض قدره 0.2 نقطة).

في السنوات الأخيرة، كان عدد الوفيات في اتجاه تنازلي، ولكن يُعتقد أن السبب المحدد للانخفاض في النصف الأول من عام 2021، كما في العام السابق، هو انخفاض عدد الأشخاص الذين يغادرون منازلهم بسبب جائحة كورونا. يُظهر التقسيم حسب نوع الحادث أكبر عدد من الوفيات، حيث بلغ 409 حالة، بين سائقي السيارات والركاب، وهو ما يمثل 34.1٪ من جميع الوفيات. تبع ذلك 401 حالة وفاة بين المشاة (33.5٪)، 210 حالة بين من يستخدموا الدراجات النارية (17.5٪)، و172 من بين من يستخدموا دراجات الدراجات الهوائية (14.4%).

كان هناك 7 حالات وفاة بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، والتي تتطابق مع نفس الفترة من العام السابق، لكن عدد المصابين بجروح خطيرة ارتفع بمقدار 57 حالة ليصل إلى 328 حالة، ربما بسبب قلة عدد المدارس التي خضعت لعمليات الإغلاق على الصعيد الوطني في النصف الأول من عام 2021، وهو ما يعني خروج الطلاب من المنزل بشكل أكثر من أجل الذهاب إلى المدرسة أو للقيام بأنشطة أخرى.

وفي الوقت نفسه، انخفض العدد الإجمالي للحوادث المؤدية إلى الوفيات بنسبة حالة 163 (12.2٪) ليصل إلى 1171 حالة، وانخفضت الإصابات بنسبة 1587 حالة (0.9٪) لتصل إلى 172،013 حالة. وانخفض عدد الحوادث المميتة التي يتعرض لها السائقون الذين يبلغون من العمر 75 عامًا أو أكثر بمقدار 18 حالة ليصل إلى 156 حالة، وانخفض عدد الحوادث المميتة التي يتسبب فيها السائقون السكارى بمقدار 17 حالة ليصل إلى 159 حالة.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مقتل طفلان وإصابة ثلاثة آخرين عندما اصطدمت شاحنة بمجموعة أطفال في ياتشيماتا بمحافظة تشيبا في 28 يونيو/ حزيران 2021. جيجي برس)