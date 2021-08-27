اليابان | تعرف على الأصناف الفاخرة من العنب الياباني

علوم وتكنولوجيا 27/08/2021

مع تزايد شعبية العنب المنتج في اليابان، يسعى المزارعون باستمرار للوصول إلى أصناف محسنة. شين مسقط، وهو عنب خالي من البذور يمكن أكله بالقشر، يحقق مبيعات جيدة على الرغم من ارتفاع سعره.

ارتفاع حاد في صادرات العنب

شهدت صادرات العنب الياباني زيادة سريعة منذ عام 2014. وفي عام 2018، سجلت رقما قياسيا. وجهات التصدير الرئيسية هي هونغ كونغ، تايوان، وسنغافورة، حيث تمثل أكثر من نصف حجم الصادرات، وكانت الأصناف ذات الحبات الكبيرة الجذابة مثل بيون وشين مسقط تباع بشكل جيد كهداية قيمة. وفي محاولة لزيادة الصادرات بشكل أكبر، يتم تطوير أصناف حيث تظل الفاكهة طازجة لفترة أطول وتكون أقل عرضة للسقوط من العنقود.

ويعد عنب شين مسقط الياباني أكبر من العنب العادي وله شكل بيضاوي إلى مستطيل، وينمو في عناقيد متوسطة الحجم معبأة بإحكام. يكون القشر مشدودًا وناعمًا ولامعًا، ويتراوح لونه من الأخضر الفاتح والوردي إلى الأحمر، اعتمادًا على الصنف المحدد. تحت السطح، يكون اللحم بشكل عام شفافًا وناعمًا ومائيًا وخالي من البذور.

الأصناف المفضلة تتغير مع الزمن

يتم تصنيف أصناف العنب حسب اللون – الأحمر، الأسود، والأخضر. تمثل ديلاوير، كوشو وكيجي، الأصناف الحمرا، كيوهو وبيون من الأنواع السوداء الشهيرة، وشين مسقط ونيغارا من الأصناف الخضراء الشعبية.

في الماضي، كان ما يقرب من نصف إجمالي الأراضي المزروعة للعنب في اليابان مخصصة للأصناف الحمراء، مع صنف ديلاوير باعتباره الصنف الرئيسي. ثم قام الصنف الأسود كيوهو (المعروف أيضا باسم ”ملك العنب “أسود-الأرجواني، يميل للأسود تقريبا، يوجد به بذور كبيرة نوعا) بتوسيع حصته ليحتل المركز الأول في السوق، ولكن بعد أن بلغ ذروته في عام 2003، بدأت مساحة الأرض المزروعة في التقلص. الآن، فإن الصنف الأخضر شين مسقط هو الذي يكتسب الزخم في السوق الياباني. هذا العنب الكبير الخالي من البذور له قشرة صالحة للأكل، ويسهل تناوله، لذا فقد اكتسب شعبية كبيرة لدى الجميع، من الأطفال إلى كبار السن. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أنه يتمتع بقشرة رفيعة، إلا أنها لا تذبل بسهولة وتبقى طازجة لفترة طويلة، مما يجعله من الأصناف المفضلة لدى المنتجين أيضًا. تم تسجيل هذا التنوع في عام 2006 ومنذ ذلك الحين زادت مساحة الأراضي المزروعة بأكثر من 20 ٪ سنويًا.

تألق عنب شين مسقط في الأسواق اليابانية

لكن ماذا عن الأسعار؟، الأصناف الشائعة مثل بيون وشين مسقط لديها أسعار جملة أعلى مقارنة بأصناف ديلاوير وكيوهو. يباع صنف كيوهو بسعر 1254 ين للكيلو ويباع ديلاوير بـسعر 1030 ين للكيلو. في المقابل، يبلغ سعر كيلو صنف بيون 1332 للكيلو، وصنف شين مسقط 2123 ين للكيلو (أسعار 2020، سوق الجملة المركزي في طوكيو متروبوليتان). في عام 2019، تفوق شين مسقط على كيوهو كأفضل أنواع العنب من حيث الكمية المعروضة في الأسواق، مما يثبت أنه يمكن أن يحقق مبيعات جيدة، على الرغم من سعره المرتفع.

في حين أن إنتاج الفاكهة بشكل عام في انخفاض، فإن إنتاج العنب يزدهر. عامًا بعد عام، كانت الفجوة مع اليوسفي والتفاح تتضاءل، وفي عام 2018، ارتفع العنب إلى المركز الثاني، خلف اليوسفي. بدعم من صنف شين مسقط، قد يستمر أداء العنب في التقدم بشكل قوي في الأسواق اليابانية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)