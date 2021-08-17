اليابان | كم نسبة الشركات التي تديرها النساء في اليابان؟

مجتمع 17/08/2021

تشغل النساء أعلى منصب في أقل من 10٪ من الشركات اليابانية، وينجح أكثر من النصف في المنصب في الشركات العائلية.

أظهر تحليل لـ 1.2 مليون شركة في جميع أنحاء اليابان أنه حتى أبريل/ نيسان 2020، ارتفعت نسبة الرئيسات من النساء بنسبة 0.1٪ عن العام السابق لتصل إلى 8.1٪. بينما كانت هناك زيادة تدريجية ومستمرة يبلغ مجموعها 3.5 نقطة منذ عام 1990، لا يزال المعدل أقل من 10٪.

وقد نجحت غالبية الرئيسات، بنسبة 50.8٪، في القيام بهذا الدور في شركة عائلية، مقارنة بـ 39.5٪ من الرجال. بلغت نسبة النساء اللواتي حصلن على ترقية داخلية 8.3٪، في حين أن هذا الرقم كان 11.8٪ للرجال، وكان الموظفون من خارج الشركة 1.4٪ للنساء و2.2٪ للرجال - وهو مؤشر على أن هناك حالات أقل حيث كان للنساء تعيينات وظيفية.

في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي والذي تم الإعلان عنه في مارس/ آذار 2021، احتلت اليابان المرتبة 120 من بين 156 دولة، حيث تراجعت بشكل ملحوظ من المرتبة 115 إلى المرتبة 117 في فئة الاقتصاد. كما أنها جاءت في مرتبة أدنى من المتوسط العالمي للمساواة في الأجور ونسبة النساء في المناصب الإدارية. حددت الحكومة ”تعزيز مشاركة المرأة والنهوض بها في مكان العمل“ كسياسة رئيسية، ولكن يبدو أنها لم تبذل جهودًا كافية في المجال الاقتصادي.

أعلى نسبة من الرئيسات، 11.1٪، تم تعيينهن في الشركات التي تم تأسيسها قبل أقل من 10 سنوات، تليها 9.5٪ في الشركات التي تتراوح أعمارها بين 10 و19 عامًا و8.3٪ في تلك التي تم إنشاؤها منذ 20 إلى 29 عامًا، كاشفة عن ميل الشركات ذات التاريخ التجاري الأقصر إلى أن يكون لديها نسبة مئوية أعلى من الرئيسات. لقد ارتفع المعدل خلال السنوات العشر الماضية بغض النظر عن تاريخ تأسيس الشركة.

وشكل خريجو جامعة نيهون أكبر عدد من النساء في منصب الرئيس، بزيادة 10 نساء عن العام السابق ليل إلى 246. وجاءت جامعتا كيؤ وجامعة واسيدا في المرتبة الثانية والثالثة.

الجامعات التي تخرجت منها رئيسات الشركات

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من بنك بيانات تيكوكو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)