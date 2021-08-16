اليابان | استطلاع ياباني يكشف عن مواقف المراهقين تجاه الجنس والتربية الجنسية

مجتمع 16/08/2021

سأل استطلاع حديث المراهقين اليابانيين حول أفكارهم حول الجنس والتربية الجنسية.

أجرت مؤسسة نيبون دراسة استقصائية حديثة حول موضوع الجنس، استهدفت 1000 فتى وفتاة تتراوح أعمارهم بين 17 و19 عامًا. وبينما كانت الفتيات على ما يبدو أكثر خبرة، كشفت الدراسة الاستقصائية أن لديهن بالفعل انطباعات سلبية عن الجنس أكثر من الفتيان.

بشكل عام، 23.6٪ من المستجيبين لديهم تجربة جنسية. وجد التقسيم حسب الجنس فجوة بنسبة 5٪ مع 26.2٪ للفتيات و21.2٪ للفتيان. عندما سُئلوا عن العمر الذي خاضوا فيه تجربتهم الجنسية الأولى، كان العمر الأكثر شيوعًا للفتيات 17 عامًا (30.6٪)، بينما كان للفتيان 18 عامًا (28.3%).

يختلف الانطباع الذي يحمله كل من الفتيان والفتيات عن الجنس اختلافًا كبيرًا. كان لدى الفتيان انطباعات أكثر إيجابية، حيث قال 66.7٪ إنهم شعروا أنه ”ممتع“، و40.8٪ قالوا ”سعيد“، و39.1٪ اعتقدوا أنه ”لذيذ“. في المقابل، أظهرت الفتيات أن صورة قل إيجابية حيث أجابت 33.7٪ فقط بـ ”ممتع“، و25.4٪ قالوا ”سعيدة“ و12.9٪ ”لذيذ“. بدلاً من ذلك، كان لديهن انطباعات سلبية أكثر من الفتيان، ومن المرجح أنهن يعتقدن أنه ”مقزز“ و ”غير سار“ و ”مؤلم“.

عند سؤالهم عن المكان الذي تعلموا فيه عن الجنس، قال غالبية الفتيان، بنسبة 50.8٪، من ”الأصدقاء“ و 49.0٪ من ”مواقع البالغين“، بينما كانت الاستجابة الأكثر شيوعًا من الفتيات، بنسبة 48.6٪، هي ”الدروس المدرسية“.

عند سؤالهم عن دروس التثقيف الجنسي في المدرسة، قالت الفتيات أكثر من الفتيان إنهن يرغبن في معرفة المزيد عن ”المساواة بين الجنسين“، و ”العنف، مثل الاغتصاب أثناء المواعدة، وكيفية حماية النفس“، و ”اتخاذ القرارات بشأن ممارسة الجنس ورفضها“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)