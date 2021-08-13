اليابان | في اليابان.. انخفاض عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها خلال النصف الأول من العام

اقتصاد 13/08/2021

على الرغم من انخفاض حركة الأشخاص وتباطؤ النشاط الاقتصادي الناجم عن تدابير احتواء فيروس كورونا، فقد شهدت حالات إفلاس الشركات انخفاضًا كبيرًا.

كان هناك 3083 حالة إفلاس في اليابان خلال النصف الأول من عام 2021، وفقًا للبيانات التي جمعها بنك بيانات تيكوكو. كان هذا انخفاضًا ملحوظًا عن نفس الفترة من العام السابق وهو أدنى مستوى على الإطلاق يتم تسجيله على أساس نصف عام منذ عام 2000. وكان هذا أيضًا هو الانخفاض الرابع على التوالي على أساس سنوي في النصف الأول، حيث بلغ إجمالي المديونيات 628.1 مليار ين.

كان أكبر إفلاس من حيث حجم الديون هو لشركة طوكيو شووجي لتشغيل الفنادق والمرافق الترفيهية، والتي خضعت لتصفية خاصة. وبلغ إجمالي الدين 100.5 مليار ين، وهو الأعلى منذ بداية عام 2019.

يعود السبب وراء هذا الانخفاض في حالات الإفلاس، خلال الأوقات الاقتصادية الشديدة الناجمة عن حالات الطوارئ المطولة على خلفية فيروس كورونا، إلى التأثير المستمر لما يُعرف باسم ”القروض الصفرية“، وهي قروض خاصة بدون فوائد وغير مضمونة بشكل فعال، بالإضافة إلى تقديم أنواع مختلفة من الدعم التمويلي. كان هناك انخفاض في عدد حالات الإفلاس في المطاعم (301 حالة، بانخفاض 24.4٪ على أساس سنوي) وفي قطاع الإقامة (36 حالة، بانخفاض 55.0٪) في النصف الأول من عام 2021، على الرغم من الأثر السلبي المستمر من انخفاض السفر وحركة الناس في ظل جائحة كورونا.

ومع ذلك، يُعتقد أن العديد من الشركات تتحمل ديونًا مفرطة تحت اسم الدعم التمويلي، مما يؤدي إلى مخاوف في المستقبل بشأن فقدان الشركات لقوتها واضطرارها إلى إعلان إفلاسها.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)