اليابان | ارتفاع في هطول الأمطار ودرجات الحرارة في اليابان

بيئة 20/07/2021

تظهر البيانات الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن هناك ارتفاعات في كل من هطول الأمطار ودرجات الحرارة في اليابان، حيث كان شهر يوليو/ تموز هو الوقت المناسب للحذر بشكل خاص.

وقعت العديد من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالأمطار الشديدة والسيول في اليابان في شهر يوليو/ تموز، كما حدث هذا العام مع الانهيار الطيني المدمر في مدينة أتامي بمحافظة شيزوؤكا بوسط البلاد. بمجرد انتهاء موسم الأمطار، تتزايد المخاوف بشأن الإصابة بضربات الحر خاصة مع زيادة درجات الحرارة في كافة أنحاء اليابان. تظهر بيانات المراقبة الصادرة عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أنه على مدى العقود القليلة الماضية، كانت هناك ارتفاعات كبيرة في كل من كمية الأمطار ودرجات الحرارة.

وفقًا لبيانات الوكالة حول حدوث هطول الأمطار في الساعة على مستوى البلاد بمقدار 50 ميليمترا أو أكثر، كان هناك متوسط 334 ميليمترا في السنوات العشر الأخيرة (2011-2020). كانت هذه زيادة بنسبة 50٪ تقريبًا مقارنة بالعقد الأول الذي تم فيه أخذ البيانات الإحصائية (1976-1985)، حيث بلغ متوسطها 226 ميليمترا. أظهرت بيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية التاريخية على مستوى الدولة لهطول الأمطار اليومية (على مدار 24 ساعة كاملة) أظهر أن العديد من الأرقام القياسية لهطول الأمطار في جميع أنحاء البلاد قد تم تحديدها منذ عام 2000، بما في ذلك الرقم القياسي الإجمالي البالغ 922.5 ملم في هاكوني، محافظة كاناغاوا، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2019.

على مدى السنوات القليلة الماضية، شهد شهر يوليو/ تموز على وجه الخصوص هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع، بما في ذلك في عام 2018، الذي شهد أمطارًا غزيرة قياسية بشكل رئيسي في غرب اليابان، وفي عام 2020، عندما غمرت الأنهار منطقة واسعة من غرب اليابان إلى منطقة توهوكو.

في غضون ذلك، وبالنظر إلى عدد الأيام شديدة الحرارة التي كانت فيها درجة الحرارة القصوى 35 درجة مئوية أو أكثر، فإن المتوسط في 13 موقعًا على مستوى البلاد خلال آخر 30 عامًا (1991-2020) كان 2.5 يومًا. بالمقارنة مع السنوات الثلاثين الأولى من البيانات الإحصائية (1910-1939) كان المتوسط 0.8 يوم، كانت هناك زيادة بمقدار ثلاثة أضعاف. أعلى درجة حرارة سجلت في اليابان كانت 41.1 درجة مئوية في كل من مدينة هاماماتسو، محافظة شيزوؤكا ، في 17 أغسطس/ آب 2020، وفي مدينة كوماغايا، محافظة سايتاما، في 23 يوليو/ تموز 2018، ويهيمن ترتيب درجات الحرارة القياسية على الأحداث منذ عام 2000.

في المقابل، كانت أدنى درجة حرارة في الشتاء ناقص 41.0 درجة مئوية في منطقة كاميكاوا، هوكايدو (25 يناير/ كانون الثاني 1902)، والثانية كانت تحت 38.2 درجة مئوية في أوبيهيرو، هوكايدو (26 يناير/ يناير 1902). حدثت جميع درجات الحرارة العشر الأعلى برودة خلال القرن العشرين.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: إزالة الرواسب بالقرب من جسر أيزومي على الطريق الوطني 135 في مدينة أتامي، محافظة شيزوؤكا، بعد ظهر يوم 7 يوليو/ تموز 2021. يمكن رؤية خط جي آر توكايدو وهو يسير في الخلفية على اليسار. جيجي برس)