اليابان | الكثير من اليابانيين يستمرون في العمل حتى بعد سن السبعين!

مجتمع 16/07/2021

يعمل في اليابان واحد من كل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 70 إلى 74 عامًا وحوالي 50٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا يعملون حاليًا.

أظهر تقرير عام 2021 الصادر عن مكتب مجلس الوزراء الياباني أن 71.0٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و64 عامًا كانوا يعملون في عام 2020. وكانت هذه النسبة 49.6٪ للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و69 عامًا و32.5٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 70 و74 عامًا. بالمقارنة مع 10 سنوات مضت، زادت كل هذه المعدلات بشكل ملحوظ بأكثر من 10 نقاط.

ارتفع معدل التوظيف للرجال في الفئة العمرية 55-59 إلى 91.3٪، بينما كان يصل إلى 82.6٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 60-64 و60.0٪ للأعمار 65-69. يبدو أن هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا والذين لا يزالون يعملون يشيرون إلى رغبتهم القوية في العمل. كان معدل التوظيف للنساء في الفئة العمرية 55-59 عامًا 72.8٪، و59.7٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 60-64 عامًا، و39.9٪ في الفئة العمرية 65-69 عامًا. في النطاق العمري 70-74، كان المعدل 41.3٪ للرجال و24.7٪ للنساء.

من إجمالي القوى العاملة لعام 2020 البالغ 68.7 مليون (إجمالي عدد العمال والعاطلين عن العمل الذين يبحثون عن عمل فوق 15 عامًا)، كان 4.2 مليون نسمة تتراوح أعمارهم بين 65-69 و5 مليون فوق عمر الـ 70. يمثل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر 13.4٪ من مجموع القوى العاملة. بينما كانت هذه النسبة قبل 25 عامًا 6.7٪، فإن الشيخوخة السريعة للسكان قد تضاعفت.

حتى سبتمبر/ أيلول 2020، قدر عدد كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر في اليابان بـ 36.2 مليون نسمة، أي ما يعادل 28.7٪ من إجمالي السكان البالغ 125.9 مليون نسمة.

تم تضمين التقرير حول المجتمع المتقدم في السن نتائج استطلاع دولي مقارن لعام 2020 حول حياة ومواقف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا. أظهر الاستطلاع أن 40.2٪ من الأشخاص في هذه الفئة العمرية في اليابان قالوا إنهم يريدون العمل من أجل مقارنة بـ 29.9٪ في الولايات المتحدة، 28.1٪ في ألمانيا، و26.6٪ في السويد. يوضح هذا الدافع القوي نسبيًا لكبار السن من اليابانيين لمواصلة العمل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)