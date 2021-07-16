اليابان | انخفاض عدد سكان اليابان بأكثر من 800 ألف نسمة في 5 سنوات فقط!

مجتمع 16/07/2021

سجل تعداد اليابان لعام 2020 انخفاضًا في عدد السكان بأكثر من 800000 نسمة منذ التعداد السابق في 2015.

بلغ عدد سكان اليابان (بما في ذلك غير اليابانيين) 122،626،568 حتى 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. وجدت الأرقام الأولية لتعداد 2020، الذي أعلنته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات، أن هناك انخفاضًا قدره 868177 شخصًا منذ التعداد السابق في 2015. في حين أن التعدادات الوطنية تُجرى كل خمس سنوات منذ عام 1920، فإن عام 2015 كانت المرة الأولى التي يُلاحظ فيها انخفاض في عدد السكان والآن انخفض للمرة الثانية.

في وقت آخر تعداد سكاني، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، احتل عدد سكان اليابان المرتبة العاشرة في العالم، لكنه انخفض الآن إلى المركز الحادي عشر، وتجاوزته المكسيك.

حسب المحافظات، كان لدى طوكيو أكبر عدد من السكان حيث بلغ 14،064،694 نسمة، تليها كاناغاوا بـ 9،240،411 وأوساكا بـ8،842،523. كانت المحافظة التي تضم أصغر عدد من السكان هي توتوري مع 553.847 نسمة.

بشكل عام، زاد عدد السكان في تسع محافظات فقط: طوكيو، اناغاوا، تشيبا، سايتاما، آيتشي، شيغا، أوساكا، فوكوؤكا، وأوكيناوا. حيث حدث انخفاض في عدد السكان في 38 محافظة.

كان أعلى معدل نمو سكاني في طوكيو بنسبة 4.1٪، أي بزيادة أكثر مما كان عليه في آخر تعداد سكاني. في المجموع، شهدت طوكيو والمحافظات المحيطة بها في سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا زيادة قدرها 800 ألف نسمة، وارتفع عددهم إلى 36.9 مليون نسمة. يمثل هذا ما يقرب من 30٪ من إجمالي سكان اليابان ويظهر بوضوح كيف تتركز الزيادة في منطقة طوكيو. وعلى عكس ذلك فقد شهدت محافظة أكيتا أكبر معدل انخفاض بنسبة 6.2٪.

ارتفع عدد الأسر المكونة من شخص واحد بنسبة 4.2٪ إلى 55719562 نسمة. في غضون ذلك، انخفض متوسط عدد الأفراد لكل أسرة إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 2.27.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)