اليابان | انعكاس تاريخ العلاقات اليابانية الصينية في حياة محرر قاموس صيني

كانت عشرينيات القرن الماضي بمثابة فجر عصر جديد للشيوعية في آسيا. ويستشرف هذا المقال العلاقات بين المثقفين والاشتراكيين في اليابان والصين.

ولادة قاموس ياباني-صيني



نشر قاموس ري-هان تشيديان لأول مرة في عام 1959. تذكر ملاحظة المحرر أنه تم إعداده بالرجوع إلى القواميس مثل ميكاي لكيندايتشي كيوسوكي، وكوجيئين لشينمورا إيزورو، وريكاي ليكيئيدا موتوكي. (صورة كوروكاوا إيوري).

كان قاموس ري-هان تشيديان (قاموس ياباني- صيني)، الصادر عن الناشر الصيني كومرشيال برس في عام 1959، أول قاموس من نوعه يُنشر في جمهورية الصين الشعبية، وباع 500 ألف نسخة في الصين وحدها، قبل تطبيع العلاقات الصينية اليابانية. وأوكلت مهمة تحرير القاموس، الذي نُشر أيضًا في اليابان وهونغ كونغ لمدرسين صينيين للغة اليابانية في جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية وجامعة بكين، ممن اكتسبوا كفاءة عالية في اللغة اليابانية. وبالنظر إلى الظروف السائدة ذلك الوقت، كان من المحتم أن يوجد بعض التحيز السياسي طريقه إلى التعريفات، لكن المترجمين سعوا لإنشاء قاموس متجذر بقوة في الإدراك اللغوي الياباني، بالاعتماد على قاموس كوجيئين الياباني الشهير والاستشهاد بأمثلة من الصحف اليابانية.

وقام المحرر الرئيسي تشين تاو (1900-1989) بتدريس اللغة اليابانية في جامعة بكين للأعمال الدولية والاقتصاد. وُلِد في موكدين (شنيانغ حاليًا)، ودرس في اليابان من عام 1920 إلى عام 1926. وخلال ذلك الوقت، كان بمثابة قناة بين الحركة الاشتراكية اليابانية والحركة الثورية في الصين. وتعكس التحولات الدراماتيكية خلال الوقت الذي أمضاه في اليابان وبعد عودته إلى الصين، العلاقات بين البلدين في القرن العشرين.

صحوة سياسية في طوكيو

بعد تخرجه من المدرسة الثانوية في موكدين، اجتاز تشين امتحان برنامج المنح الوطنية وسافر إلى طوكيو، حيث التحق بجامعة كيئو لدراسة الاقتصاد. وفي ربيع عام 1922، استيقظ وعيه السياسي بعد سماع خطاب لياو تشونغكاي. وفي ذلك خريف ذلك العام، انضم إلى الحزب القومي الصيني، وعلى الرغم من حقيقة أن العديد من زملائه من طلاب التبادل كانوا غير متعاطفين مع الحزب. وتشكلت الجبهة المتحدة الأولى، وهي تحالف بين الحزب القومي الصيني (الكومينتانغ، أو KMT) والحزب الشيوعي الصيني (CPC)، في الصين في عام 1924. وفي وقت لاحق، أنشأ تشين وغيره من الطلاب أعضاء الحزب الشيوعي الصيني فرع لحزب الكومينتانغ في طوكيو، مما يوفر نقطة اتصال، وأسسوا شركة دايتو تسوشينشا للنشر، والتي تشارك المعلومات الحالية حول الحركة الاشتراكية اليابانية مع الصين.

وبعد ذلك، حفزت أحداث عام 1925 تشين على أن يعيش حياة ثورية. وكان ناشطًا في المجال السياسي وشؤون الطلاب. وفي ربيع ذلك العام، كان مسؤولاً عن دمج فروع حزب الكومينتانغ في جميع أنحاء اليابان لإنشاء مقر رئيسي موحد لحزب الكومينتانغ الياباني، كما ترأس اتحاد الطلاب الصينيين في اليابان. وكانت إحدى الحلقات التي لا تُنسى لتشين خلال تلك الأوقات هي التنزه على ضفاف نهر تاما. فبعد ظهر أحد أيام السبت من ذلك الربيع، اجتمع تاكاتسو ماساميتشي واشتراكيون يابانيون آخرون مع طلاب كوريين وصينيين، وتشاركوا في نزهة دعوا فيها إلى الإطاحة بالبرجوازية.

وسرعان ما حشد الطلاب الصينيون في طوكيو الدعم في أعقاب أنباء حادثة الثلاثين من مايو/ أيار، والتي بدأت كاحتجاج بعد أن أطلق رئيس عمال ياباني في زايكابو، وهي مطحنة مملوكة ليابانيين في شنغهاي، النار وقتل أحد المتظاهرين. وأعد تشين كتيبًا بعنوان ”إعلام الشعب الياباني بفظائع 30 مايو/ أيار“، والذي حرره ميازاكي ريونوسوكي (ابن ميازاكي توتن، أحد أنصار صن يات سين، أول زعيم لحزب الكومينتانغ). قامت مجموعة شينجينكاي (جمعية الرجل الجديد)، وهي مجموعة طلابية متأثرة بالماركسية في جامعة طوكيو الإمبراطورية، بترتيب حديث تشين من خلال ميازاكي، وهو أحد الخريجين. وألقى محاضرة شجب فيها الإمبريالية أمام جمهور قوامه 1000 شخص في قاعة ياسودا بالجامعة.

وأدت العلاقات التي شكلها تاكاتسو بين الاشتراكيين اليابانيين وأعضاء مقر حزب الكومينتانغ الياباني والطلاب الكوريين إلى إطلاق حركة للدعوة إلى معارضة المشاركة العسكرية اليابانية في الحملة الشمالية لحزب الكومينتانغ، بقيادة الجنرال شيانغ كاي شيك.

كما أثرت التوترات بين فصائل اليسار واليمين في حزب الكومينتانغ في الصين على فرعها في طوكيو. ودعمًا للفصيل اليساري لحزب الكومينتانغ، انسحب تشين من فرع طوكيو وعاد إلى الصين في أوائل عام 1926، وانضم إلى الحزب الشيوعي في مارس/ آذار. وفي ذلك الشتاء، بدأ تدريس السياسة في أكاديمية وامبوا العسكرية في قوانغتشو. وبعد انقلاب شيانغ كاي شيك ضد الشيوعيين في 12 أبريل/ نيسان 1927، ترك تشين المدرسة وأجبر على العمل بشكل سري في قوانغتشو.

وفر تشين بعد ذلك إلى هانكو عبر ووهان، وأمره تشو إنلاي، الذي أصبح فيما بعد أول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية، بالسفر إلى منشوريا للقيام بأنشطة حزبية. وفي الأول من أغسطس/ آب عام 1927، انضم تشين إلى انتفاضة نانتشانغ، وهي أول اشتباك مسلح للحزب الشيوعي ضد حزب الكومينتانغ، وبعد ذلك سافر إلى جياندو، بالقرب من الحدود مع كوريا، ظاهريًا للعمل في كلية تدريب المعلمين، ولكنه كان في الواقع يعمل بشكل سري للحزب. ثم في عام 1929، انهار هيكل الحزب الشيوعى الصينى، وتمكن تشين من الفرار إلى داليان. وبعد أن فقد الاتصال بالشيوعيين، مارس تشين بأنشطة سياسية مستقلة في داليان.

من داليان الى بكين

وفي داليان، وجد تشين تاو عملاً مع تاي تونغ جيه ​​باو (أورينتال ديلي نيوز)، وهي صحيفة باللغة الصينية مملوكة لليابان تم إطلاقها في عام 1908. وبعد تقاعد نائب الرئيس ورئيس التحرير إيكاوا ميتشيو من الصحيفة، خلفه تشين كرئيس تحرير، الإشراف على التغطية السياسية. بينما قام بزيادة مستويات توزيعها واسترداد خسائرها، استخدمها بشكل فعال كأداة للدعاية والحزب الشيوعي الصيني (CPC). وكان تشين يأمل في أن تكون صحيفة أورينتال ديلي نيوز مركزًا لتأسيس منظمة الحزب في داليان، ولكن تم القبض عليه في فبراير/ شباط 1931 من قبل الشرطة القنصلية اليابانية، وقضى السنوات الثلاث التالية يدافع في المحكمة عن عدم قانونية اعتقاله.

وفي عام 1935، أصبح إيكاوا مديرًا لناشر آخر، هو توهو إنشوكان، بعد أن حصل على حقوق نشر كتب مدرسية ابتدائية لحكومة شرق هيبي المستقلة، وهي دولة ظاهريًا بينما كان خاضعة لسيطرة يابانية في الواقع في شمال الصين من عام 1935 إلى عام 1938. وتخرج إيكاوا، وهو في الأصل من فوكوشيما، من طوكيو المدرسة العادية العليا قبل سفره إلى تشينغ الصين، حيث قام بتدريس العلوم والرياضيات والفنون حتى عام 1913 في مقاطعة هينان. وانتقل لاحقًا إلى منشوريا، حيث عمل بالتدريس في المدارس الثانوية الصينية قبل العمل في الصحيفة. مستفيدًا من خبرته كمدرس لتحرير الكتب المدرسية، سعى إلى تعاون تشين، الذي اغتنم الفرصة لتعزيز طموحاته في الأنشطة الشيوعية في شمال الصين. وبدا وكأنه المكان المثالي للقيام بأنشطة سرية داخل الدولة العميلة في اليابان.

وبعد استيعاب ما يسمى بحكومة شرق هيبي المستقلة في حكومة الصين المؤقتة، تم وضع أعمال تحرير الكتب المدرسية لتشين وزملائه تحت رعاية تلك الحكومة، وانتقل تشين إلى بيبينج (أعيدت تسميتها بكين في عام 1949). وشغل هناك منصب نائب رئيس التحرير في مجلس تقييم التعليم التابع للحكومة المؤقتة، تحت اسم مستعار. وعمل مع شيموناكا ياسابورو في دار النشر شينمين إينشوكان. وكان شيموناكا قد أدار سابقًا هيبونشا، الناشر في اليابان، الذي نشر موسوعة دايهياكّا جيتين، المكونة من 28 مجلدًا في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي، لكنه فشل في تحقيق النجاح مع الأعمال اللاحقة، واضطر لإشهار إفلاسه في عام 1935.

وعمل شيموناكا كمدرس في العقد الأول من القرن الماضي وشارك في تنظيم حملات للمعلمين، ولكن تم إغراؤه بإمكانية الحصول على دخل ثابت، لينتقل بعدها إلى النشر. وبعد حادثة موكدين (منشوريا)، حول شيموناكا ولاءه للاشتراكية الوطنية، وسعى للقضاء على المشاعر المعادية لليابان من خلال القضاء على الكتب المدرسية التي تنقل رسائل ضد مصالح اليابان. وفي غضون ذلك، انخرط تشين في تعليم ”قومي جديد“، كما اقترحته الحكومة العميلة، على الرغم من عضويته في الحزب الشيوعي. كما سعى جاهدًا من أجل النهوض بالتعليم في الصين، ودعا إلى إنشاء كلية الحقوق في جامعة بكين.

وفي عام 1942، اعتقل حزب الكومينتانغ تشين بعد أن أبلغ أحدهم السلطات عن عضويته في الحزب الشيوعي. تم سجنه في بيبينج حتى عام 1944، وخلال هذه الفترة كتب قاموسه الياباني الصيني. وعلى الرغم من فقدان هذه المسودة، إلا أنها كانت بداية عمله اللاحق في تطوير القاموس.

تدريس اللغة اليابانية في بكين

وبعد إطلاق سراحه في أكتوبر/ تشرين الأول 1944، عاد إلى العيش متخفيًا في بيبينج. ثم هرب بعد هزيمة اليابان إلى المنطقة المحررة. ومن عام 1948، شارك في الحكومة الشعبية الشيوعية لشمال الصين، وبعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية في عام 1949، ساعد الحكومة أولاً في التجارة الخارجية ثم في التعليم لاحقًا. ومع ذلك، كانت علاقة تشين مع الحزب الشيوعي الصيني (CPC) متقلبة. وعلى الرغم من إعادة عضويته في يونيو/ حزيران 1950، خلال حملة مكافحة الفساد الثلاثة، التي بدأت في عام 1952، فقد أثيرت أسئلة حول مشاركته في الحكومة الشعبية لشمال الصين، وتم إلغاء عضويته.

وفي عام 1954، افتتحت جامعة بكين للأعمال الدولية والاقتصاد، وعمل تشين في تدريس اللغة اليابانية. ثم كرس جهوده لتحرير قاموسه الياباني الصيني منذ عام 1956. وكان لزانغ جينغزيان، التي تزوجها تشين في عام 1941، أم يابانية، ودرست في كلية معلمات النساء في نارا، وتخرجت في عام 1938. ودرست اللغة اليابانية في نفس الجامعة، ثم أصبحت فيما بعد معلمة في جامعة بكين.

وفي فترة قريبة من توقيت نشر القاموس، كانت العلاقات الصينية السوفيتية تتدهور بسبب قضايا التكنولوجيا النووية. وبعد خروج العلماء والمعلمين السوفييت من الصين في الستينيات، بدأ المزيد من الطلاب الصينيين في اختيار اليابانية على الروسية. لكن تشين انتقد الموقف التعليمي المتخذ تجاه الدراسات اليابانية والتي كان يُنظر إليها فيما بعد على أنها أكثر قليلاً من مجرد وسيلة لمشاركة فلسفة ماو تسي تونغ مع الشعب الياباني. وعندما انطلقت الثورة الثقافية في عام 1966، واجه المفكرون الصينيون الذين درسوا في اليابان انتقادات شديدة من الحرس الأحمر، وهي حركة اجتماعية شبه عسكرية يقودها الطلاب حشدها الرئيس ماو. ونُقل عن تشين قوله إن الحرس الأحمر كانوا أكثر خبثًا من كينبيتاي، ذراع الشرطة العسكرية للجيش الإمبراطوري الياباني. وتم نفيه إلى مقاطعة هينان الريفية، لكنه تمكن من العودة إلى بكين عندما كان يبلغ من العمر 73 عامًا، وأعيدت عضويته في حزبه في عام 1982.

وفي عام 1981، زار تشين اليابان لأول مرة منذ 55 عامًا. وأكثر من أي شخص آخر، كان يأمل في لم شمله مع شيموناكا ياسابورو وتاكاتسو ماساميتشي. وحافظ تاكاتسو، الذي كان مراقبًا في تشكيل اللجنة التنفيذية المركزية المؤقتة للحزب الشيوعي الياباني (أساسًا تأسيس حزب العدالة والتنمية) في 24 أبريل/ نيسان 1921، على ميوله اليسارية حتى بعد ترك الحزب. وبعد انتهاء الحرب، بصفته برلمانيًا عن الحزب الاشتراكي الياباني، شارك في مفاوضات لتطبيع العلاقات اليابانية مع الصين والاتحاد السوفيتي. وخلال الثلاثينيات من القرن الماضي، كان يكسب قوت يومه من خلال تحرير موسوعة دايهياكّا جيتين لدار نشر هيبونشا، مما منحه الكثير من القواسم المشتركة مع شيموناكا. وكانت الابنة الكبرى لتاكاتسو تعمل أيضًا في هيبونشا، وكان زوجها يعمل في التجارة مع الصين.

وتحتفل كل من الأحزاب الشيوعية في اليابان والصين بالذكرى المئوية لتأسيسها في عام 2021. على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية يعتبر رسميًا أن 15 يوليو/ تموز 1922 هو تاريخ تأسيسه، إلا أن هذه مجرد حكاية من صنع رئيسه الأول، توكودا كيوئيتشي. يعتبر حزب العدالة والتنمية هو الأصل الأيديولوجي لتاكاتسو وأنصار اليسار الآخرين للحزب الاشتراكي السابق. لقد جمع التاريخ الصاخب لهذين الحزبين الممتد على مدى 100 عام أشخاصًا من مختلف مناحي الحياة، بغض النظر عن الآراء الرسمية للحزب.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: نصب تذكاري للطلاب الصينيين الذين لقوا حتفهم في زلزال كانتو الكبير عام 1923، في معبد رينشوين في يوشيما، طوكيو. كان هناك ما يقرب من 10 آلاف طالب صيني في اليابان في فترة الذروة، حوالي 1905-1908. وانخفض العدد بعد الإطاحة الناجحة بأسرة تشينغ، ولكن حتى في عام 1923، كان هناك حوالي 2000 صيني يدرسون في اليابان. الصورة لـ Nippon.com）