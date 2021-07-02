اليابان | اليابان وبريطانيا.. توسيع الشراكة عبر المحيط الهادئ

إن توجه بريطانيا نحو آسيا يتسارع، حيث تناور حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون للحصول على العضوية في الشراكة عبر المحيط الهادئ. يستكشف أوكابي نوبورو في هذا المقال أسباب هذا الميل البريطاني وأهميته بالنسبة لليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والنظام التجاري الدولي القائم على القواعد.

في 2 يونيو/ حزيران 2021، وافقت الدول الأعضاء الـ 11 في الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ (أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك ونيوزيلندا وبيرو وسنغافورة وفيتنام) على تحريك عملية قبول بريطانيا في اتفاقية التجارة الحرة بينهما. والقرار هو أحدث تطور في رؤية رئيس الوزراء بوريس جونسون لبريطانيا ”غير الأوروبية“.

من أوروبا إلى آسيا

بعد أن صوت الشعب البريطاني لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوروبي في استفتاء ”بريكست“ في يونيو/ حزيران 2016، استغرق الأمر أربع سنوات ونصف أخرى من المحادثات الشاقة لاستكمال عملية الانسحاب. ففي 31 يناير/ كانون الثاني 2020، غادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي لكنها دخلت في فترة انتقالية مدتها 11 شهرًا، بقت خلالها جزءًا من الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة.

وكانت تلك الأشهر الـ 11 مليئة بالمفاوضات المحمومة لإكمال اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام. وتم التوقيع على الاتفاقية في 30 ديسمبر/ كانون الأول، وفي 1 يناير/ كانون الثاني 2021، أكملت بريطانيا عملية المغادرة، واستعادت حرية وضع سياستها الخاصة في مسائل مثل الهجرة، مع الاستمرار في التمتع بالتجارة الحرة مع أوروبا.

وفي الوقت نفسه، اتخذت الحكومة البريطانية خطوات حاسمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وفي 1 فبراير/ شباط 2021، أصبحت بريطانيا أول دولة جديدة تطلب رسميًا الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ، والتي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول 2018. وفي مؤتمر بالفيديو في 2 يونيو/ حزيران من هذا العام، أعطت 11 دولة عضوا الضوء الأخضر لبدء عملية الانضمام.

تفهم الميل نحو آسيا

لماذا تحرص بريطانيا بشدة على الانضمام إلى كتلة تجارية عبر المحيط الهادئ؟ لخص بوريس جونسون الأمر بشكل جيد: ”إن التقدم بطلب لتصبح أول دولة جديدة تنضم إلى اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ CPTPP يوضح طموحنا في القيام بأعمال تجارية بأفضل الشروط مع أصدقائنا وشركائنا في جميع أنحاء العالم وأن نكون بطلًا متحمسًا للتجارة الحرة العالمية“.

وحرصًا على توسيع الصادرات البريطانية في جميع أنحاء العالم في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حددت حكومة جونسون هدفًا يتمثل في تأمين اتفاقيات التجارة الحرة التي تغطي 80٪ من تجارة البلاد بحلول نهاية عام 2022. وتقدر أن العضوية في CPTPP ستعزز هذه النسبة إلى 65٪.

ويبلغ عدد سكان الكتلة التجارية مجتمعة، حوالي 500 مليون نسمة وتمثل 13 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتشمل بعضًا من أكثر الاقتصادات ديناميكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ويُنظر إليها على نطاق واسع على أنها محرك رئيسي للنمو الاقتصادي العالمي في المستقبل. وفي الوقت الحالي، تمثل الدول الأعضاء الإحدى عشرة 8٪ فقط من صادرات بريطانيا، لكن الانضمام إلى الشراكة من شأنه أن يمنح الصناعة البريطانية وصولاً أكبر إلى الأسواق النامية في المنطقة وفرصًا جديدة لتوسيع سلاسل التوريد العالمية الخاصة بها.

وسبب آخر لحرص بريطانيا على العضوية هو أنها تريد أن تلعب دورًا بارزًا في صياغة قواعد التجارة الدولية. والآن بعد أن تخلصت منظمة التجارة العالمية من الاختلال الوظيفي كهيئة لوضع القواعد، فمن المتوقع أن تظهر CPTPP، باعتبارها اتفاقية تجارة حرة متعددة الأطراف عالية المعايير، كمنتدى رئيسي للتفاوض بشأن قواعد التجارة.

وقد يتساءل المرء كيف تتأهل بريطانيا حتى للمشاركة في شراكة عبر المحيط الهادئ؟ على الرغم من انسحابها عام 1971 من ”شرق السويس“، تحتفظ بريطانيا بصلات قوية مع المحيط الهادئ، بما في ذلك جزر بيتكيرن، وهي إقليم بريطاني في الخارج. كما يعد كل من أستراليا وبروناي وكندا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة، أعضاء CPTPP، من دول الكومنولث. كما يعد كل من أستراليا وماليزيا ونيوزيلندا وسنغافورة أيضًا حلفاء بريطانيون كأعضاء في ترتيبات دفاع القوى الخمس.

دور اليابان المحوري

وكانت الحكومة البريطانية جادة في إرساء أسس العضوية في شراكة CPTPP. فبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير/ كانون الثاني 2020، تمكنت بريطانيا من ممارسة سيادتها والتفاوض بشأن اتفاقيات تجارية جديدة مع كندا واليابان والمكسيك وفيتنام، وجميعها دول أعضاء في CPTPP.

وكانت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والمملكة المتحدة هي أول وأهم هذه الصفقات. وعادة ما يستغرق التفاوض بشأن وكالة حماية البيئة عدة سنوات. ولكن اليابان وبريطانيا أكملتا المهمة في أربعة أشهر فقط، ودخلتا في محادثات في يونيو/ حزيران 2020 ووقعت الاتفاقية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول من نفس العام. ومع اقتراب الموعد النهائي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كان لدى كلا الجانبين سبب وجيه للتحرك بسرعة.

قامت وكالة حماية البيئة اليابانية والاتحاد الأوروبي، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 فبراير/ شباط 2019، بإزالة التعريفات الجمركية على السيارات اليابانية، لكن هذه الصفقة لم تعد تغطي بريطانيا بعد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020. وبدون اتفاق منفصل، ستخضع الواردات البريطانية من السيارات اليابانية إلى تعريفة بنسبة 10٪، وهي ضريبة كانت اليابان حريصة على تجنبها. كان الاتفاق المبكر أيضًا في مصلحة بريطانيا، لأنه ضغط على الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع بريطانيا أو مواجهة الرسوم الجمركية التي من شأنها أن تمنح السيارات اليابانية ميزة سعرية في السوق البريطانية.

كما وضع إبرام اتفاقية حماية البيئة بين اليابان والمملكة المتحدة بريطانيا في وضع جيد للحصول على القبول في CPTPP بوساطة ودعم اليابان. ويسير المحور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نحو آسيا على قدم وساق.

شراكة للتجارة الحرة والعادلة

إذا انضمت بريطانيا إلى CPTPP، فسوف تتكون الكتلة التجارية من 12 دولة تمثل 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي (ارتفاعًا من 13٪ حاليًا). ويتطلب قبول عضو جديد موافقة بالإجماع من الدول التي صادقت على الاتفاقية، لكن يمكن لبريطانيا الاعتماد على شريكتها في وكالة حماية البيئة اليابان، التي تترأس حاليًا CPTPP، لتسهيل الطريق لها.

وبالنسبة لاتفاقية التجارة الحرة متعددة الأطراف، تحقق CPTPP مستوى مرتفعًا بشكل غير عادي من التحرير ووضع القواعد فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار الدوليين. وبالإضافة إلى إلغاء ما يقرب من 100٪ من التعريفات بين الدول الأعضاء وخفض التعريفات القليلة المتبقية على المنتجات الصناعية والزراعية، فإنه يتضمن أحكامًا صارمة بشأن حقوق الملكية الفكرية والإعانات للمؤسسات المملوكة للدولة. ومن حيث إلغاء التعريفة الجمركية وصياغة قواعد التجارة الحرة والعادلة والاستثمار، فإنها تستند على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة الأكبر (الموقعة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 من قبل اليابان والصين و13 دولة أخرى في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ).

وفي الوقت نفسه، أعرب العديد من أعضاء الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP عن اهتمامهم في CPTPP أيضًا. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، قال الرئيس شي جين بينغ إن الصين ”ستنظر بشكل إيجابي“ في الانضمام. ولكن تثير محاولة الصين للحصول على العضوية قضايا خطيرة. وإذا أريد للاتفاقية أن تكون ذات مغزى، يجب أن تصر على التقيد الصارم بالقواعد التي تضمن حماية حقوق الملكية الفكرية وتحظر المعاملة التفضيلية للمؤسسات المملوكة للدولة. ولدى الصين سجل ضعيف من الامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية، ونظراً لقيودها على الاستثمار ومعاملتها للشركات المملوكة للدولة، فإنها ستواجه صعوبة في تلبية المعايير العالية التي حددتها CPTPP. ومع ذلك، بدأت بكين في الاتصال ببعض الدول الأعضاء بشكل غير رسمي. ويعتقد بعض المراقبين أنها تأمل في الاستفادة من الفراغ الذي خلفه انسحاب واشنطن واستخدام عضويتها لتحييد الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ”لتطويق“ الصين اقتصاديًا.

وتتحمل اليابان مسؤولية ثقيلة بصفتها الرئيس الحالي لـ CPTPP. ويجب أن تشرح لبكين بعبارات لا لبس فيها أن العضوية ستتطلب القبول الكامل لمعايير الاتفاقية الصارمة. ومع انضمام بريطانيا، التي أعربت عن عزمها القوي على المساعدة في بناء نظام عالمي للتجارة الحرة والعادلة، ستكون CPTPP في وضع أقوى للإصرار على قبول الأعضاء المحتملين الآخرين نفس الدرجة من الانضباط. وبهذه الطريقة، يمكن أن تصبح تكتل قوي ضد الممارسات التجارية غير العادلة.

اختيار الصين

في النهاية، ومع ذلك، قد يكون حمل الصين على إصلاح طرقها أمرًا صعبًا بدون جهد منسق من قبل الاقتصادات الرائدة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. رفض الاتحاد الأوروبي مثل هذا النهج عندما اندفع إلى اتفاقية استثمار مع الصين في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، متجاهلًا انتهاكات الصين لحقوق الإنسان ونداءات الرئيس المنتخب جو بايدن بالانتظار والتشاور. وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليًا، هي التي قادت العملية، مع أخذ مصالح الصناعة في الاعتبار في المقام الأول. ولقد حرصت ميركل على النأي بنفسها والاتحاد الأوروبي عن سياسة واشنطن تجاه الصين. ويبدو أن أوروبا ليس لديها ثقة كبيرة في قدرة إدارة بايدن على التغلب على الانقسامات السياسية في الداخل وإحياء النظام الدولي القديم الذي تقوده أمريكا. وفي ظل هذه الظروف، من الضروري أن تعمل اليابان وبريطانيا معًا بشكل وثيق لدعم الولايات المتحدة، أقرب حليف لها، لوقف موجة الحمائية والمساعدة في قيادة الطريق نحو تجارة عالمية حرة وعادلة.

وغني عن القول أن عضوية الولايات المتحدة في CPTPP ستكون مرغوبة للغاية. والاتفاق القائم اليوم كان مبادرة أميركية بقيادة إدارة باراك أوباما. وأصبحت منظمة التجارة العالمية مختلة وظيفيًا بعد انضمام الصين بسبب تصاعد المعارضة لتحرير التجارة من البلدان النامية. ورأت إدارة أوباما أن الشراكة عبر المحيط الهادئ (كما كانت تعرف آنذاك) وسيلة لتعزيز التجارة الحرة والعادلة ومواجهة نفوذ الصين المتنامي في المنطقة. وكانت الفكرة هي اغتنام مبادرة وضع القواعد مرة أخرى من خلال بناء إطار تجارة حرة عالي المعايير دون تدخل من الصين، ثم توسيع العضوية تدريجيًا لتشمل عددًا كافيًا من العالم بحيث لا يكون أمام الصين خيار سوى الانضمام إلى شروطها. ومع ذلك، سحب الرئيس ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية، ولن يسمح المناخ السياسي الأمريكي في الوقت الحالي لبايدن بالتراجع عن هذا القرار.

ويمكن أن تتغير هذه الديناميكية. ويدرك بايدن نفسه جيدًا الحاجة إلى تعاون متعدد الأطراف في عملية صنع القواعد للوقوف في وجه العدوان الاقتصادي الصيني. ومع استعداد بريطانيا للانضمام إلى CPTPP، قد تقرر ألمانيا وفرنسا وأعضاء الاتحاد الأوروبي الآخرون أنهم يريدون أن يحذوا حذوها. وإذا توسعت CPTPP لتشمل كلاً من بريطانيا والاتحاد الأوروبي، فقد تعيد إدارة بايدن النظر، وقد يتحول الرأي العام الذي يدعم بشدة إجراءات احتواء الصين، لصالح عضوية الولايات المتحدة. ويجب أن تعمل اليابان وبريطانيا معًا لتشجيع وتعزيز مشاركة أمريكا.

وفي اجتماع ”2 + 2“ بين اليابان والمملكة المتحدة الذي عقد في 3 فبراير/ شباط 2021 (عبر الفيديو كونفرنس)، أعرب وزيرا الخارجية والدفاع في البلدين عن قلقهما المشترك بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وضد الأويغور، مشيرين إلى الصين على وجه التحديد. كما شددوا على أهمية دعم حرية الملاحة والتحليق فوق المياه الدولية، بما في ذلك بحر الصين الجنوبي. ورحبت اليابان بنشر بريطانيا لمجموعة كاريير سترايك التابعة لها في غرب المحيط الهادئ، واتفقت الدولتان على إجراء مناورات بحرية مشتركة في المنطقة.

وسواء تطورت هذه العلاقة التعاونية أم لا إلى ”تحالف أنجلو ياباني جديد“، كما اقترح البعض، فإن الفوائد المحتملة للأمن القومي لليابان لا يمكن إنكارها. وبينما اتخذ بايدن حتى الآن موقفًا متشددًا تجاه الصين، فقد يخفف موقفه في مقابل تعاون بكين بشأن تغير المناخ والقضايا العالمية الأخرى. ويجب ألا تعتمد اليابان فقط على الولايات المتحدة. ومن وجهة نظرها كجار للصين، تحتاج اليابان إلى إقناع بريطانيا بجدية التهديد الصيني وتجنيد مساعدتها في تحفيز الخطاب الدولي حول هذا الموضوع.

وفي هذه المرحلة، يبدو أن اليابان مستعدة لأن تصبح أحد أهم شركاء بريطانيا الإقليميين. وإذا تطورت هذه الشراكة الناشئة إلى تحالف حقيقي مكمل لعلاقات البلدين مع الولايات المتحدة، فقد تكون أخبارًا سيئة لطموحات الصين العالمية. ويمكن أن يكون لتوجه بريطانيا نحو آسيا عواقب وخيمة ليس فقط بالنسبة لليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ولكن أيضًا على النظام العالمي بعد الوباء بأكمله.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو يقوم بتحية المرفق مع وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية ليز تروس بعد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين اليابان والمملكة المتحدة في طوكيو، 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2020)