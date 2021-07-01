اليابان | التخلي عن الخضروات: اليابانيون يأكلون خضروات أقل من الماضي

صحة وطب 01/07/2021

يأكل اليابانيون عددًا أقل من الخضروات مقارنة بما كانوا عليه قبل 50 عامًا، ولكن العقد الماضي أو نحو ذلك شهد ارتفاعًا كبيرًا في مشتريات السلطات الجاهزة.

انخفضت كمية الخضار التي يتناولها الناس في اليابان عن نصف قرن مضى، عندما كان المتوسط السنوي يزيد عن 100 كيلوغرام من الخضروات للفرد. وفقًا لوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، بدأ الانخفاض في حوالي عام 1989، ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 87 كيلوجرامًا في عام 2019. وانخفض أيضًا استهلاك الفاكهة، وإن لم يكن بشكل حاد مثل الخضروات، ووصل أيضًا إلى مستوى قياسي منخفض في عام 2019 عند 34 كيلو غرام.

يحدد مؤشر Healthy Japan 21 الذي نشرته وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الهدف اليومي لتناول الخضار بين البالغين عند 350 غرامًا. ومع ذلك، فإن متوسط الاستهلاك الحالي هو 280.5 غرام. يبلغ متوسط تناول النساء 273.6 غرامًا، وهو أقل بشكل ملحوظ من متوسط 288.3 غرامًا بين الرجال. استهلاك الخضار بين النساء في العشرينيات من العمر منخفض بشكل خاص، حيث لا يتجاوز 60٪ من الهدف. بالمناسبة، يمكن تعويض النقص البالغ 70 غرامًا عن طريق تناول وعاء صغير من السبانخ المسلوق أو نصف حبة طماطم وخيارة واحدة.



كيف يبدو 350 غرامًا من الخضار (وبعض الخضروات الأخرى)، الصورة من بيكستا.

حتى أوائل السبعينيات، كانت معظم الخضروات الطازجة تستهلك في المنزل. ولكن منذ ذلك الحين، انخفضت مشتريات الأسر من الخضروات وزاد استهلاك المواد المصنعة مثل السلطات الجاهزة للأكل. توسعت أقسام السلطات في محلات السوبر ماركت والمتاجر والمختلفة، وتضاعف مقدار الأموال التي ينفقها المستهلكون على السلطة ثلاث مرات من عام 1985 إلى عام 2020. يسود الاتجاه لشراء الطعام الذي يتطلب القليل من التحضير بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين الثلاثينات والستينات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)