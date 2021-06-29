اليابان | تأخر سن الإنجاب في اليابان

مجتمع 29/06/2021

بينما يزداد متوسط العمر المتوقع في اليابان، يستغرق الناس أيضًا وقتًا أطول قبل اتخاذ قرار الزواج وتكوين أسرة.

بدأت النساء اليابانيات في دخول القوى العاملة بأعداد أكبر بعد أن دخل قانون تكافؤ فرص العمل حيز التنفيذ في عام 1986، مما أدى إلى تنوع أكبر في خيارات وقيم الحياة في البلاد.

بالعودة إلى عام 1985، كانت نسبة 10.4٪ فقط من النساء في الفئة العمرية 30–34 لم يتزوجن بعد، حيث إن ما يقرب من 90٪ من النساء عقدن قرانهن في العشرينات من العمر. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت نسبة النساء غير المتزوجات تدريجياً. بحلول عام 2015، 60.1٪ من النساء بين 25 و29 و72.7٪ من الرجال من نفس الفئة العمرية لم يكونوا متزوجين بعد. لم يعد من غير المعتاد أو الغريب ألا تتزوج المرأة في العشرينات من عمرها.

في عام 1985، كان متوسط سن الزواج في اليابان 25.5 للنساء و28.2 للرجال. بحلول عام 2019، ارتفع متوسط العمر 4.1 سنة بين النساء، إلى 29.6، و 3 سنوات بين الرجال، إلى 31.2 سنة.

نظرًا لأن الناس يتزوجون في وقت لاحق، فقد ارتفع أيضًا متوسط عمر المرأة لتلد طفلها الأول. وظل فوق 30 سنة منذ عام 2011، عندما وصل إلى 30.1، وفي الفترة من 2015 إلى 2019 ظل ثابتًا عند 30.7 سنة، وهو أعلى بأربع سنوات من المتوسط في عام 1985. كما تؤثر ولادة الطفل الأول في سن متأخرة ما إذا كان الزوجان سيقرران إنجاب طفل ثانٍ أو ثالث.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)