اليابان | ما هي أبرز أسباب الوفاة في اليابان؟

صحة وطب 24/06/2021

السرطان هو السبب الأكثر شيوعًا للوفاة بين اليابانيين الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا، في حين أن الانتحار هو السبب الرئيسي بين الشباب.

في عام 2020، توفي 378356 شخصًا بسبب السرطان في اليابان، وفقًا لتقرير وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. هذا يمثل 27.6٪ من جميع الوفيات في ذلك العام ويعادل وفاة واحد من كل أربعة أشخاص بسبب السرطان. ارتفع معدل الوفيات بسبب السرطان - عدد الوفيات لكل 100،000 شخص - بشكل مطرد ووصل في عام 2020 ليصل إلى 307.0. بالنسبة للرجال، كان نوع السرطان الذي سجل أعلى معدل وفيات عند 88.8 نقطة هو سرطان الرئة (53244 حالة وفاة)، يليه سرطان المعدة (27769)، سرطان القولون والمستقيم (27715). بالنسبة للنساء، كان النوع الأكثر شيوعًا بمعدل وفيات 38.0 نقطة هو سرطان القولون والمستقيم (24،069) ثم سرطان الرئة (22،337)

كان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعًا هو أمراض القلب (باستثناء ارتفاع ضغط الدم) مع 205.518 حالة والثالث كان الشيخوخة مع 132.435 حالة. تنص إرشادات وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية على أنه يجب تسجيل الشيخوخة على أنها السبب في حالة عدم وجود سبب واضح آخر للوفاة وأي حالة ثانوية ناتجة عن الشيخوخة. كانت الحالات في اتجاه تنازلي، ولكن منذ عام 2005 بدأت في الارتفاع مرة أخرى.

وانخفضت الوفيات الناجمة عن الالتهاب الرئوي بمقدار 17073 عن العام السابق إلى 78445. يُعتقد أن الأشخاص الذين يرتدون الكمامات ويقللون من الرحلات أثناء جائحة كورونا أدى إلى الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي بخلاف.

حسب الجنس والعمر، تزداد نسبة الوفيات الناجمة عن السرطان مع تقدم العمر، وتبلغ ذروتها عند 55-59 سنة للنساء و65-69 سنة للرجال. بالنسبة لكل من الرجال والنساء، كان الانتحار مسؤولاً عن نسبة عالية من الوفيات بين سن 15 و34.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)