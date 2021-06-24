اليابان | أكثر من نصف طلاب الجامعات اليابانية راضون بشكل عام عن الفصول الدراسية عبر الإنترنت

التعليم الياباني 24/06/2021

عندما سُئل طلاب الجامعة عن الفصول الدراسية عبر الإنترنت التي حصلوا عليها بسبب إجراءات الحماية من فيروس كورونا، قال 60٪ تقريبًا إنهم إما ”راضون“ أو ”راضون إلى حد ما“. بينما قال البعض إنهم شعروا بالوحدة لعدم وجودهم مع الأصدقاء، رأى البعض الآخر فائدة القدرة على الدراسة بالسرعة التي تناسبهم.

أظهر استطلاع أجرته وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية حول تأثيرات جائحة كورونا على أنماط حياة الطلاب، أن أكثر من 80٪ من طلاب الجامعات أجابوا بأن ”معظم / الكل“ أو ”الكثير“ ”من فصولهم الدراسية في النصف الثاني من العام الدراسي 2020-21 كانت عبر الإنترنت. عند سؤالهم عن مستوى الرضا الذي شعروا به تجاه تلك الفصول الدراسية عبر الإنترنت، أجاب 60٪ تقريبًا بأنهم “راضون” أو “راضون إلى حد ما”.

تم إجراء الاستطلاع في مارس/ آذار 2021، واستهدف 3000 طالب جامعي وخريج وكليات تقنية تم اختيارهم عشوائيًا، وحصل على 1744 إجابة صالحة. بالنظر إلى نسبة الطلاب الذين حصلوا على فصول عبر الإنترنت، نجد أن 9.2٪ حصلوا على ”لا شيء على الإطلاق“، و 11.3٪ حصلوا على ”أقل من النصف“ عبر الإنترنت، و 19.9٪ حصلوا على ”الكثير“ ، و 59.6٪ حصلوا على ”معظم / الكل“ عبر الإنترنت.

وفي الوقت نفسه، كان 13.8٪ ”راضين“، و43.1٪ ”راضون نوعًا ما“، و 21.0٪ ”لا يمكنهم قول التحديد“، و 14.9٪ ”غير راضين تمامًا“، و 5.7٪ ”غير راضين“.

عندما سُئل الطلاب عن الفوائد التي وجدها الطلاب من خلال الفصول الدراسية عبر الإنترنت، مع وجود إجابات متعددة، كان الرد الأكثر شيوعًا أنه يمكنهم اختيار المكان الذي يريدون الدراسة فيه (79.3٪). تبع ذلك القدرة على الدراسة وفقًا لسرعتهم الخاصة (66.1٪) وأنهم يستطيعون فهم الفصول الدراسية بشكل أفضل من الفصول الدراسية وجهًا لوجه (14.7٪). في المقابل، كان العيب الرئيسي هو أن الطلاب شعروا بالوحدة لعدم تمكنهم من أخذ دروس مع أصدقائهم (53.0٪). تضمنت الإجابات الشائعة الأخرى الشعور بوجود الكثير من التقارير والمهام الأخرى (49.7٪) والشعور بالإرهاق البدني (44%).

ما هي فؤاد الدراسة عبر الإنترنت بالنسبة لك؟

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا. تم السماح بإجابات متعددة.

ما هي العيوب التي وجدتها في الدروس عبر الإنترنت

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com استنادًا إلى بيانات من وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا. تم السماح بإجابات متعددة.

من بين الآراء والاقتراحات التي قدمها الطلاب فيما يتعلق بالفصول الدراسية عبر الإنترنت، قال أحدهم ”لا بأس أن يكون لديك فصول دراسية عبر الإنترنت، ولكن الندوات ودورات البحث عن عمل أفضل وجهًا لوجه“، بينما أجاب آخر أنه ”حتى عبر الإنترنت، يجب أن تكون هناك طرق للتفاعل من خلال العمل الجماعي والتعليقات من الأساتذة، بدلاً من مجرد اتصال أحادي الاتجاه“.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)