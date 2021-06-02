اليابان | العمل عن بعد وكورونا.. بطء التوسع في العمل عن بعد خارج طوكيو

02/06/2021

أصبح العمل عن بعد أكثر شيوعًا في طوكيو، ولكن لم يكن هناك تقدم يُذكر في معظم أنحاء اليابان.

كشفت دراسة استقصائية للشركات في جميع أنحاء اليابان أن نسبة العمل عن بعد بين إجمالي ساعات العمل لا تزال في المتوسط بين 10٪ و20٪. استهدف المسح الذي أجراه بنك بيانات تيكوكو 23.707 شركة، وحصل على 11003 إجابة صالحة.

في المتوسط، عمل المسؤولون التنفيذيون عن بُعد بنسبة 11.2٪ من إجمالي ساعات عملهم، في حين أن المديرين فعلوا ذلك بنسبة 11.8٪، وموظفي المكاتب بنسبة 13.4٪، والعاملين خارج المكتب بنسبة 12.4٪. كانت نسبة العمل عن بعد لكل نوع أقل من 15٪.

أكمل حوالي 5٪ فقط من العاملين في كل نوع وظيفي أكثر من 70٪ من واجباتهم من خلال العمل عن بعد. أشارت الشركات التي نفذت العمل عن بعد وكانت تحافظ على معدلات التنقل بين 20٪ إلى 30٪ إلى أنها تنفق الأموال على تسهيل حصول عمالها على الظروف المناسبة في المنزل. ردت إحدى شركات تطوير البرمجيات في محافظة آيتشي بأنها كانت تدعم نفقات الكهرباء والاتصالات على أساس يومي وقدمت أيضًا مساعدات مالية بحد أقصى محدد للمساعدة في شراء العناصر الضرورية مثل معدات الواي فاي والمكاتب والكراسي والشاشات.

من ناحية أخرى، كان لدى أكثر من 60٪ من العاملين في جميع أنواع الوظائف نسبة عمل عن بُعد تبلغ 0٪، مما يعني عدم تنفيذه على الإطلاق. علقت بعض الشركات على الواقع خارج المدن الكبرى، بما في ذلك تاجر جملة لمواد البناء في محافظة مياغي، والذي ذكر أنه على الرغم من إحراز تقدم في تنفيذ العمل عن بعد في منطقة طوكيو، إلا أنه لم يصل إلى أي مكان في مناطق أخرى.

كانت المحافظات الثلاث ذات أعلى نسبة عمل عن بعد لجميع أنواع الوظائف هي طوكيو، أوساكا، وكاناغاوا. يُعتقد أن هذا يرجع إلى الضغط على الشركات لتنفيذ العمل عن بعد من السلطات المحلية عندما تكون هناك حالة طوارئ أو غيرها من التدابير ذات الأولوية لمنع انتشار فيروس كورونا، وإنشاء بيئات العمل عن بعد من قبل الشركات الكبرى.

ومع ذلك، فإن النسبة في أوساكا، وكاناغاوا لا تزال متخلفة عند أقل من 20٪، مما يدل على أن العمل عن بعد لا يزال بعيدًا عن الشكل الكامل.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)