اليابان | ربع طلاب الجامعات الذين يبحثون عن عمل تعرضوا للتحرش الجنسي في اليابان!

الجنس والمثلية 29/05/2021

أظهر استطلاع أجرته الحكومة اليابانية أن واحدًا من كل أربعة طلاب جامعيين قد تعرض للتحرش الجنسي أثناء البحث عن عمل.

يتعرض التحرش الجنسي في مكان العمل لفحص صارم بشكل متزايد في اليابان. ومع ذلك، وجدت دراسة استقصائية حكومية حديثة أن العديد من الباحثين عن عمل يواجهون أيضًا سلوكيات غير لائقة. كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية أن واحدًا من كل أربعة طلاب شاركوا في أنشطة البحث عن عمل أو التدريب قد تعرض للتحرش الجنسي من قبل عامل لدى صاحب عمل محتمل. كانت النسبة المئوية للضحايا بين الرجال والنساء متماثلة تقريبًا عند 26.0٪ و25.1٪ على التوالي، وكانت مرتفعة بشكل خاص بين طلاب الدراسات العليا.

الشكل الأكثر شيوعًا للتحرش الجنسي، والذي عانى منه 40.4٪ من الضحايا، كان إلقاء النكات الجنسية، يليه العشاء المستمر أو دعوات المواعدة (27.5٪)، والأسئلة المتعلقة بالجنس (23.6٪). تعرضت النساء على وجه الخصوص لنكات ذات طبيعة جنسية.

أعلى نسبة من التحرش الجنسي كانت من قبل المتدربين، بنسبة 34.1٪، يليهم الأفراد الذين شاركوا في جلسة أو ندوة إعلامية للشركة بنسبة 27.8٪.

كانت الشريحة الأكبر من مرتكبي التحرش الجنسي هم الموظفون الزملاء الذين التقوا خلال فترة تدريب بنسبة 32.9٪ كان هناك أيضًا عدد كبير من حالات التحرش التي تورط فيها أفراد في مناصب عليا، حيث تعرض 25.5٪ من الضحايا للمضايقة من قبل المسؤول عن المقابلة الشخصية و11.0٪ من قبل مسؤول تنفيذي في الشركة المحتملة.

كان الشعور بالغضب والإحباط والقلق هو الأثر الأكثر شيوعًا بين ضحايا التحرش، استشهد به 44.7٪ من المستجيبين، يليه انخفاض الدافع للبحث عن عمل والذي ذكره 36.9٪.

شمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه عبر الإنترنت في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، 1000 فرد تخرجوا من مدرسة مهنية، أو معهد أو جامعة أو كلية دراسات عليا بين عامي 2017 و 2019.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان من بيكستا)