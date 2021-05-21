اليابان | الجريمة في اليابان: انخفاض في عدد أعضاء عصابات الياكوزا

مجتمع 21/05/2021

جعلت التشريعات الأكثر صرامة التي تستهدف الجريمة المنظمة في اليابان من الصعب على الجماعات الاحتفاظ بأعضائها. انخفض عدد أفراد العصابات خلال الثلاثين عامًا الماضية، حيث انخفض إلى ثلث ما كان عليه في التسعينيات.

يُظهر تقرير وكالة الشرطة الوطنية لعام 2020 أن العضوية في عصابات الجريمة المنظمة، انخفضت بنحو 2300 مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 25900 عضو. هذه هي السنة السادسة عشرة على التوالي التي تنخفض فيها الأرقام وتمثل أدنى مستوى لها منذ الاحتفاظ بالإحصاءات لأول مرة في عام 1958. وانخفض أعضاء العصابة بمقدار 1100 لتصل إلى 13300 عضو والأعضاء ”المنتسبين“ بمقدار 1200 لتصل إلى 12600 عضو.

شهدت جميع عصابات الجريمة المنظمة الكبرى انخفاضًا في عدد الأعضاء، حيث انخفض عدد الأعضاء في أكبر منظمة، ياماغوتشي-غومي، بمقدار 400 عضو ليصل إلى 8200. تقلص أعضاء منظمة سومي يوشي- كاي بمقدار 300 عضو ليصل إلى 4500 عضو، وإيناغاوا- كاي بمقدار 100 عضو ليصل إلى 3300 عضو، وكوبي ياماغوتشي- غومي بمقدار 500 عضو ليصل إلى 2500 عضو، وكيزونا- كاي بمقدار 120 عضو ليصل إلى 490 عضو. تضم العصابات الخمسة الرئيسية معًا 18600 عضو، أو 71.8٪ من مجموع أعضاء العصابات. وقد أدت حملات القمع التي قامت بها الشرطة وجهود مكافحة العصابات على المستوى المحلي إلى إعاقة نشاط المنظمات الإجرامية.

عضوية العصابات الكبرى

تم إعداد البيانات بواسطة Nippon.com بناءً على بيانات من وكالة الشرطة الوطنية.

كما انخفض عدد أعضاء العصابات الموقوفين في عام 2020 بمقدار 1.092 شخص ليصل إلى 13189 شخصًا. وكان أكبر عدد من الاعتقالات بسبب انتهاك قانون مراقبة المنشطات (3510)، يليه الاعتداء الذي أدى إلى إصابة (1629)، الاحتيال (1249)، السرقة (1157)، والاعتداء (829). كما ألقت الشرطة القبض على 97 من أفراد العصابات بتهم القتل.

ومع ذلك، كافحت السلطات لإخماد نزاع عنيف بين ياماغوتشي-غومي والجماعة المنشقة كوبي ياماغوتشي-غومي التي اشتعلت عندما انفصلت المنظمة الأخيرة في عام 2015. كانت هناك 9 حوادث متعلقة بالصراع في عام 2020، ليصل العدد الإجمالي منذ مارس / آذار 2016 إلى 82. غالبًا ما تكون البنادق، التي تخضع لرقابة صارمة في اليابان، السلاح المفضل لدى المنافسين الذين يتطلعون إلى تصفية الحسابات، حيث وقعت حوادث إطلاق نار في مدينة أوكاياما في مايو/ أيار وأماغاساكي في محافظة هيوغو في نوفمبر/ تشرين الثاني. إجمالاً، تم القبض على 259 عضوًا من أفراد العصابات فيما يتعلق بحرب العصابات.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: الشرطة ترفق إشعارًا بمدخل مقر ياماغوتشي-غومي في كوبي، محافظة هيوغو، في 7 يناير/ كانون الثاني 2020، تحدد الممتلكات على أنها تنتمي إلى جماعة إجرامية منظمة. جيجي برس)